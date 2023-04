Showbiz 19/4: Chủ hit 'Gangnam Style' nhảy 'See tình' của Hoàng Thùy Linh

TPO - Nữ ca sĩ Hàn Quốc nhảy "See tình" của Hoàng Thùy Linh ở Hội An, nghệ sĩ Việt móc nối đời tư để PR sản phẩm, cấm sóng nghệ sĩ Việt lệch chuẩn... là những tin tức đáng chú ý ngày 19/4.

Cơn sốt See tình tại Hàn Quốc chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay khi clip nhảy của ca sĩ Choi Yena ở Hội An đang chiếm được sự quan tâm của khán giả Việt, chiều 19/4, PSY cùng các vũ công thực hiện đoạn nhảy See tình và đăng tải lên TikTok cá nhân.

Bên dưới clip, Hoàng Thùy Linh để lại lời nhắn bằng tiếng Anh, cô cảm thán: “Đáng yêu quá!”.

Cũng trong ngày hôm nay, clip Shindong thành viên nhóm nhạc Super Junior nhún nhẩy theo giai điệu bản hit của Hoàng Thùy Linh gây chú ý.

Theo ca sĩ Han Sara, ca khúc của Hoàng Thùy Linh phủ sóng tại Hàn Quốc và tiết lộ câu chuyện thú vị rằng khán giả gọi chủ hit See tình là chị "tình tang" vì câu hát "tình tình tình tang tang tính. Han Sara lý giải do tên Hoàng Thùy Linh khó phát âm với người Hàn Quốc nên họ dựa vào câu hát viral để gọi cho dễ.

See tình là sáng tác của DTAP - nhóm producer trẻ tài năng đứng sau nhiều dự án của Hoàng Thùy Linh. Bài hát lan rộng trên nhiều quốc gia khi bản remix của Cucak được phát hành, tạo ra trào lưu nhảy trên TikTok.

Nữ diễn viên Trung Quốc bị quay lén dưới váy

Ngày 19/4, Sohu đưa tin Tưởng Mộng Tiệp đăng tải văn bản lên trang cá nhân, phản hồi việc bị tống tiền bởi những kẻ phát tán video quay lén cô tại nơi công cộng. Nữ diễn viên đã báo cảnh sát, nghi phạm hiện bị cảnh sát khống chế.

Theo đó, diễn viên sinh năm 1989 từng bị kẻ xấu bám đuôi, chụp hình, quay lén dưới váy cô cách đây nhiều năm. Video nhạy cảm sau đó đã được phát tán trong hội nhóm kín, có kẻ quấy rối cô bằng tin nhắn tống tiền, nếu không hắn sẽ gửi đoạn băng đến nơi cô làm việc, hủy hoại danh tiếng của cô.

Tưởng Mộng Tiệp viết: “Chúng ta không có lỗi khi bị chụp lén. Cuộc sống của chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi những thứ như thế này. Những kẻ này vi phạm pháp luật và xứng đáng bị trừng trị khi có ý quay lén”.

Nữ diễn viên cho biết khó khăn khi truy tìm người quay lén nhưng kẻ tống tiền đã không thể thoát tội. “Là người của công chúng, tôi nghĩ mình sẽ có tiếng nói khiến nhiều người chú ý. Tôi hy vọng mọi người có thể yên tâm đi lại trong trung tâm thành phố và sẽ không sợ hãi khi đi trong khu vực vắng vẻ, nơi có những kẻ có tư tưởng đê hèn, bẩn thỉu”, Tưởng Mộng Tiệp bộc bạch.

Tưởng Mộng Tiệp sinh năm 1989 tại An Huy, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh, ngành múa ba lê. Cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lý Thiếu Hồng và được chọn vào vai nữ chính Lâm Đại Ngọc và giành nhiều giải thưởng nhờ vai diễn này.

Cô gặp nhiều sóng gió trong sự nghiệp, bị nghi ngờ bất chấp “quy tắc ngầm” của giới giải trí, đổi tình lấy vai. Dù đã lên tiếng phủ nhận, Tưởng Mộng Tiệp vẫn khiến các nhà sản xuất e dè khi mời cô đóng phim. Cho đến bây giờ, nữ diễn viên vẫn giậm chân tại chỗ, không có tác phẩm nổi bật.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc nhảy 'See tình' của Hoàng Thùy Linh ở Hội An

Tối 18/4, nữ ca sĩ Choi Yena chia sẻ hình ảnh du lịch cùng gia đình tại Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng. Đặc biệt, người hâm mộ Việt Nam thích thú khi cô đội nón lá, nhảy bản hit See tình của Hoàng Thùy Linh trên thuyền thúng.

Đoạn video Yena nhảy See tình nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của fan Việt. Nữ thần tượng giữ kín lịch trình, không rõ thời điểm cụ thể Yena sang Việt Nam.

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ clip anh trai Choi Sungmin trải nghiệm trò múa thuyền thúng đặc sắc ở rừng dừa Bảy Mẫu. SungMin nói anh chóng mặt sau khi "quay cuồng" với nét độc đáo đầy kích thích này. (Đọc chi tiết)

Gia đình nhận bồi thường vụ nữ diễn viên qua đời vì rơi từ độ cao 10 m

Theo Sohu, công ty tổ chức sự kiện ca múa nhạc Á Tây có buổi gặp gỡ hòa giải với gia đình Trương Khải - người chồng có vợ xấu số qua đời trong lúc diễn xiếc, rơi từ độ cao 10 m. Trong clip do đơn vị tổ chức sự kiện đăng tải, họ bồi thường gia đình nạn nhân số tiền 1,4 triệu NDT (khoảng 4,7 tỷ đồng).

Buổi hòa giải có mặt gia đình nạn nhân, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện và cảnh sát địa phương. Hai bên ký vào giấy thỏa thuận và chấp nhận hòa giải dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

"Gia đình nạn nhân không tiếp tục truy cứu trách nhiệm đơn vị biểu diễn. Công ty vẫn có thể tổ chức tiếp các buổi diễn xiếc khác bình thường", Sohu đưa tin về thỏa thuận. (Đọc chi tiết)

Nghệ sĩ Việt móc nối đời tư để PR sản phẩm: Chơi dao có ngày đứt tay

Ở giới showbiz, việc tạo dựng câu chuyện gây sốc chưa từng tiết lộ, khơi gợi lại câu chuyện gây tranh cãi để thu hút sự quan tâm của dư luận trước khi phát hành sản phẩm mới chẳng còn là điều xa lạ. Rất nhiều trong số đó được tính toán kỹ càng thời điểm, là quân cờ “dọn đường” cho sản phẩm mới của người nổi tiếng.

Hồ Quang Hiếu thông báo muốn cưới bạn gái quen 3 tháng vì sợ cô độc tuổi 40, Hoàng Mèo xác nhận chia tay vợ từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, tính đến nay cũng đã gần 3 năm trôi qua, MC Cát Tường bất ngờ tiết lộ câu chuyện phải rời vị trí “bà mối” Bạn muốn hẹn hò đã làm nên thương hiệu của cô cách đây 3 năm... Tất cả sự việc đều được công bố tại thời điểm các nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. (Đọc chi tiết)

Cấm sóng nghệ sĩ Việt lệch chuẩn: Nên cấm cả biểu diễn và quảng cáo

Ngày 17/4, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động cập nhật Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025.

Bộ TT&TT giao Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) soạn thảo Chương trình hợp tác quản lý một số vấn đề trên không gian mạng như điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật.

Cụ thể, quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng (KOLs) có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục dự kiến hoàn thành vào tháng 10. (Đọc chi tiết)