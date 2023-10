Showbiz 18/10: Tuấn Hưng, Hồng Diễm đến mừng sinh nhật NSND Công Lý

TPO - Tuấn Hưng tới nhà chúc mừng sinh nhật NSND Công Lý kèm lời nhắn: “Chú Hưng sẽ bên bố Tít giải quyết tất cả vấn đề đến khỏe thì thôi để Bố Tít còn cống hiến cho khán giả và những người thương yêu”.

Đêm 17/10, NSND Công Lý đăng tải một số hình ảnh trong ngày sinh nhật. Anh gửi lời cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm và tới chúc mừng. Xuất hiện trong khoảnh khắc mà NSND Công Lý chia sẻ có ca sĩ Tuấn Hưng, diễn viên Hồng Diễm, Minh Tít, Thúy An, Trương Hoàng, Thương Cin, Quỳnh Kool…

Ngoài ra, hai người con của NSND Công Lý cũng có mặt trong ngày sinh nhật bố. Bé Tít (con trai của NSND Công Lý với vợ cũ - MC Thảo Vân) dành sự hâm mộ đặc biệt cho ca sĩ Tuấn Hưng. “Cảm ơn em trai Tuấn Hưng. Tít mê chú Lắm, chỉ mê mỗi chú Hưng”, NSND Công Lý viết.

Đáp lại, Tuấn Hưng chia sẻ: “Tít mê chú Hưng không bằng chú Hưng mê bố Tít nhé. Chú Hưng sẽ bên bố Tít giải quyết tất cả vấn đề đến khỏe thì thôi để bố Tít còn cống hiến cho khán giả và những người thương yêu”.

Bên dưới phần bình luận, MC Thảo Vân một lần nữa nhấn mạnh về việc con trai thần tượng ca sĩ Tuấn Hưng. “Tít về cứ khoe mãi được chụp ảnh với chú Tuấn Hưng, thích lắm. Chúc bố Tít ngày càng khỏe mạnh, bình an và sớm trở lại sàn diễn nhé”, cô viết.

Sau hơn 2 năm bị đột quỵ, sức khỏe NSND Công Lý chưa hồi phục. Dù có nhiều tiến triển, anh chưa thể di chuyển, hoạt động như bình thường. Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý - cho biết anh chuẩn bị sang Nhật đợt 3 để điều trị.

Thời gian gần đây, NSND Công Lý đã xuất hiện trở lại trong một vài bộ phim với vai diễn nhỏ. Tuy nhiên, anh chưa lấy lại phong độ trước đây và còn gặp hạn chế trong lời thoại, cử chỉ.

Cuộc sống của nữ diễn viên nói câu 'thà khóc trên BMW, còn hơn cười sau xe đạp'

Ngày 15/10, Sina đưa tin chồng của Mã Nặc lên tiếng nói về cuộc hôn nhân ồn ào. Người đàn ông họ Vưu cho rằng Mã Nặc không khác gì "máy bào tiền", từ lúc mới quen đến khi về chung nhà.

Vưu quen Mã Nặc hồi tháng 10/2022 sau khi xem cô livestream. Trong giai đoạn trước hẹn hò, để lấy lòng người yêu, Vưu liên tục chuyển tiền, có lần lên đến 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng).

Trong giai đoạn đó, Mã Nặc đang có người yêu, Vưu cũng có gia đình. Họ đến với nhau với tâm thế ngoại tình. Sau hai tháng quen biết, Mã Nặc chia tay người yêu để đến với Vưu. Đầu năm nay, Vưu hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, không giành quyền nuôi con để đến với người tình. Vưu chính thức đến với Mã Nặc, cả hai sống ở Thượng Hải.

Chương trình tạp kỹ gây phẫn nộ vì quấy rối tình dục nam thần tượng

Ngày 18/10, Koreaboo đưa tin mạng xã hội Hàn Quốc đang lan truyền bài đăng có tiêu đề “Nam thần tượng bị quấy rối tình dục nghiêm trọng trên chương trình tạp kỹ Nhật Bản”.

Người đăng bài chia sẻ hình ảnh một nam thần tượng nằm quằn quại đau đớn trên sàn nhà. Người này giải thích nhân viên chương trình tạp kỹ đã bôi loại thuốc tương tự Icy Hot (dầu xoa bóp mang đến cảm giác mát lạnh khi bôi và nóng dần lên giúp xoa dịu cơn đau) lên đồ lót của ngôi sao trẻ. Sau khi mặc, nam idol bị khó chịu ở bộ phận nhạy cảm dẫn đến có hành động như trong ảnh.

Chưa dừng lại ở đó, ê kíp chương trình còn đặt camera ẩn trong phòng tắm. Nhận ra điểm bất thường, nam thần tượng vội vàng nằm sấp xuống sàn nhà để che giấu bộ phận riêng tư, tránh bị ghi hình. Ảnh chụp cho thấy nam thần tượng trông chật vật trong trạng thái không mảnh vải che thân. Những khách mời thấy được cảnh tượng đó thì phá lên cười thích thú.

Hồi ký Britney Spears đắt hàng nhờ tiết lộ bí mật đau lòng

Page Six đưa tin The Woman In Me, cuốn hồi ký sắp ra mắt của Britney Spears, vươn lên vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của Amazon vào ngày 17/10. “Công chúa nhạc pop” đã cập nhật mạng xã hội để ăn mừng thành tích này và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đặt hàng mua sách trước ngày phát hành chính thức vào 24/10.

“Một tuần nữa là cuốn sách The Woman In Me của tôi lên kệ. Cảm ơn tất cả các bạn vì đưa nó lên vị trí số một trên Amazon”, cô viết.

Tin tức này xuất hiện vài giờ sau khi Britney “nhá hàng” đoạn trích gây sốc từ cuốn hồi ký. Trọng tâm của đoạn trích là về mối quan hệ tình cảm giữa cô và bạn trai cũ Justin Timberlake.

Meghan Markle âm thầm trở lại

Theo New York Post, chuyên gia hoàng gia nhận định Meghan Markle đưa ra những dấu hiệu cho thấy cô đang chuẩn bị cho sự trở lại. Người viết tiểu sử hoàng gia Emily Andrews cho rằng Nữ Công tước xứ Sussex đang cân nhắc tạo liên doanh kiếm tiền.

Andrew đồng thời nói thêm rằng không phải ngẫu nhiên bà mẹ hai con gần đây lại xuất hiện nhiều trước công chúng. "Chỉ trong mùa hè này, chúng tôi nhìn thấy Meghan nhiều hơn cả năm qua cộng lại", Andrew nói với Woman Magazine.

Andrews nói thêm rằng việc Markle “đột nhiên sẵn sàng” chụp ảnh cho thấy rằng cô biết giá trị thương mại của mình. Trong số những chuyến ra ngoài gần đây, trong đó có chuyến đi đến Chợ nông sản Montecito, nằm gần ngôi nhà trị giá 14 triệu USD, cô được cho là diễn quá nhiều. Những tấm ảnh của paparazzi được chỉnh sửa quá chuyên nghiệp.