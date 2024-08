Showbiz 17/8: Cách xưng hô lạ của Gil Lê và Xoài Non

TPO - Sau clip lộ nhiều biểu cảm thân mật trên sân chơi thể thao, Gil Lê và Xoài Non cùng livestream và lên tiếng về tin sống chung.

Tối 16/8, Xoài Non và Gil Lê cùng livestream trò chuyện cùng khán giả. Theo đó, Xoài Non cho biết cô thần tượng Gil Lê từ năm lớp 5-6.

Trong livestream này, cả hai có nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, đút thức ăn cho nhau…

Thậm chí Xoài Non – Gil Lê xưng hô vợ chồng. “Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em”, Xoài Non nói. Thoáng giật mình, Gil Lê đáp lại, gọi Xoài Non là “vợ”.

Bên cạnh đó, khi khán giả thắc mắc cả hai sống chung nhà, Xoài Non phủ nhận. Gil Lê giải thích họ là hàng xóm, ở chung tòa nhà nhưng khác tầng, chỉ thường gặp nhau ăn uống vào dịp cuối tuần.

Trước đó, Gil Lê và Xoài Non vướng nghi vấn hẹn hò khi lộ video thân mật, hôn môi ở sân chơi thể thao. Đến hiện tại cả hai vẫn giữ im lặng.

Lý do NSND Lê Khanh hai lần từ chối đạo diễn Trần Anh Hùng

Chia sẻ trong chương trình Kháng thương, NSND Lê Khanh cho biết cô từng hai lần từ chối đạo diễn Trần Anh Hùng vì muốn dành trọn vẹn cho con.

"Tôi yêu những bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng và luôn ước mơ có dịp cộng tác cùng đạo diễn. Đến khi được đạo diễn Trần Anh Hùng mời đi casting, sát ngày dự án bắt đầu, tôi biết tin mình có em bé đầu lòng. Thử hỏi giây phút nó kinh khủng thế nào, biết bao giờ được gặp lại cơ hội ấy. Nhưng tôi lựa chọn làm mẹ. Tôi hiểu mọi thứ đều là duyên. Cuộc đời không bao giờ có tất cả”, NSND Lê Khanh chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ kể thêm ngày cô gặp đạo diễn Trần Anh Hùng để nói lời từ chối phim bỗng dưng trời đổ mưa. Cô bâng khuâng, tiếc nuối. Dù bên ngoài tỏ ra không đau khổ, bên trong phải kìm nước mắt.

“Nếu như tôi bộc lộ cảm xúc của mình ra, có lẽ bản năng người mẹ với đứa con nghệ thuật sẽ lớn hơn bản năng người mẹ của con mình. Tôi đành tự nhủ quên đi, rồi ra về", NSND Lê Khanh nhớ lại.

Lần thứ hai NSND Lê Khanh được đạo diễn Trần Anh Hùng mời tham gia bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng vào năm 1996. Cô tiếp tục phải từ chối vì mang thai con thứ hai.

Về sau, bộ phim phải điều chỉnh một số chi tiết và lùi lịch quay một năm nên cơ hội mỉm cười với NSND Lê Khanh.

Tuy nhiên cô day dứt khi phải để con nhỏ ở nhà đi quay phim. "Tôi phải chứng minh rằng việc mình xa nhà là có ích, là cần thiết và không ảnh hưởng đến gia đình. Khi ấy, người mẹ không được phép ốm, không được phép tiêu cực, lãng phí thời gian hay mất niềm tin", cô chia sẻ.

HuyR công khai vợ con

Ngày 17/8, HuyR đăng ảnh vợ con lên trang cá nhân. Đây là lần đầu anh công khai khoảnh khắc bên gia đình trên mạng xã hội.

Trước đó, HuyR xác nhận việc đã có vợ con trên nhóm fan. Nam ca sĩ cho biết anh và vợ là bạn học cấp 3, yêu nhau từ năm 17 tuổi. Cặp đôi đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới năm 2019.

"Tôi có gia đình rồi, vợ và con 4 tuổi. Vợ tôi cùng quê, yêu nhau từ năm 17 tuổi. Tôi lấy vợ năm 24 tuổi, đăng ký đầy đủ, tổ chức đám cưới 2 ngày với 250 mâm cỗ. Năm ấy chưa muốn cưới vội vì chưa có gì lớn lao. Tôi muốn mua nhà, mua xe rồi mới cưới nhưng hai họ giục quá, các cụ hai bên cũng 90 tuổi hết rồi sợ không chờ được. Thế là dắt tôi đi hỏi vợ luôn", HuyR chia sẻ.

Khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, HuyR bày tỏ tiếc nuối vì chưa thể đưa con trai tới phim trường để theo dõi bố làm việc. “Mỗi lần về nhà, con hay hỏi sao bố đi đâu mãi không thấy về và thức đêm nhiều vậy. Trong thời gian tập luyện cho chương trình, tôi cũng không có nhiều thời gian cho con”, HuyR nói.