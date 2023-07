Showbiz 16/7: Rosé (BlackPink) lộ thân hình trơ xương, nam ca sĩ lên cơn động kinh phải hủy diễn

TPO - Jungkook xô đổ kỷ lục của BTS nhờ ca khúc si tình Han So Hee, Thái Từ Khôn khóc sau scandal ép người tình phá thai... là những tin tức đáng chú ý ngày 16/7.

Hình ảnh Rosé (BlackPink) lộ xương sườn gầy gò khi thực hiện vũ đạo ca khúc On the ground đang khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng cân nặng của giọng ca BlackPink trong tình trạng đáng báo động, không ít người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Rosé khi cô đang trong thời gian chạy tour diễn toàn thế giới cùng nhóm.

Trước đó, Rosé được biết với chiều cao 1,68 m, cân nặng 46 kg, vòng eo con kiến dưới 60 cm. Nữ thần tượng có tạng người nhỏ, không cần luyện tập vất vả hay ăn kiêng để duy trì cân nặng. Theo nhiều fan, việc cơ thể Rosé ngày càng gầy gò do lịch trình dày đặc, ít thời gian hồi sức.

Mới đây, BlackPink đã hoàn thành xong đêm diễn Born Pink Encore Paris tại sân vận động lớn nhất nước Pháp - Stade De France. Cuối tháng 7, nhóm trình diễn hai đêm concert tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Nam ca sĩ lên cơn động kinh, ngất xỉu phải hủy diễn

Ngày 16/7, Starnews đưa tin nam ca sĩ Bloo không thể tham gia lễ hội âm nhạc Pandora dự kiến ​​tổ chức tại Thái Lan do đột ngột lên cơn động kinh và ngất xỉu. Trên trang cá nhân, Bloo đã chia sẻ một bức ảnh được chụp tại bệnh viện và nói: "Tôi xin lỗi vì tôi không thể biểu diễn".

Trong ảnh, Blue đang nằm trên giường bệnh với với tấm băng trên trán. Những vết bầm đỏ dường như là dấu hiệu do bị va đập.

Blue chia sẻ: “Tôi rất vui được gặp các bạn. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị không rõ lý do gì, tôi lên cơn động kinh lớn và bất tỉnh. Tôi không nhớ gì cả. Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện với khuôn mặt đầy máu. Tôi hứa biểu diễn đền bù lại cho mọi người”.

Bloo là ca sĩ hip-hop ra mắt vào năm 2016 với đĩa đơn Tony. Anh nhận nhiều sự chú ý hơn khi bài hát chủ đề Downtown Baby nằm trong mini-album phát hành năm 2017 được “nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyo Ri trình diễn trên chương trình truyền hình. Ca khúc lộn ngược dòng trên các bảng xếp hạng âm nhạc sau đó.

Jungkook xô đổ kỷ lục của BTS nhờ ca khúc si tình Han So Hee

Chính thức ra mắt với đĩa đơn mang tên Seven, Jungkook được người hâm mộ BTS đặt kỳ vọng cao bởi nam ca sĩ là giọng ca chính của nhóm, được biết đến với nhiều tài năng đồng thời là một trong những gương mặt sở hữu lượng fan đông đảo nhất Kpop.

Trong MV mới Seven có sự xuất hiện của diễn viên Han So Hee, cùng đó là màn góp giọng của nữ rapper sinh năm 1998 Latto. Jungkook trở thành tâm điểm suốt những ngày qua khi liên tục đạt thành tích mới, thậm chí "vượt mặt" chính nhóm nhạc của anh.

Thái Từ Khôn khóc sau scandal ép người tình phá thai

Ngày 16/7, Sina đưa tin Thái Từ Khôn tổ chức đêm nhạc tại Singapore vào tối 15/7. Đây là lần đầu nam ca sĩ xuất hiện sau khi bị tố cáo quan hệ tình dục một đêm không an toàn, ép người tình phá thai.

Tại đây, Thái Từ Khôn đã bật khóc và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ: "Tôi đã làm mọi người lo lắng rồi". Bên cạnh đó, Thái Từ Khôn cảm ơn những fan vẫn còn ở lại ủng hộ anh sau bê bối tình ái.

Tại sao Netflix, FPT Play nhiều lần để lọt phim có đường lưỡi bò?

Liên quan việc FPT Play và Netflix phải gỡ bỏ, cắt cảnh trong một số bộ phim chứa "đường lưỡi bò" (đường chín đoạn do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông), chuyên gia nhận định có bộ phận kiểm duyệt nhưng các bộ phim sai lệch vẫn được phát sóng, những phân cảnh có dấu hiệu vi phạm chỉ được làm mờ.

Đây không phải lần đầu hai nền tảng Netflix và FPT Play gặp vấn đề liên quan đến hình ảnh "đường lưỡi bò" trong các phim Trung Quốc được mua lại và phát sóng. Năm 2020, Netflix từng phải xóa bỏ hình ảnh "đường lưỡi bò" trong phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder).

Minh tinh thắng giải Oscar bị ép đóng cảnh nóng năm 19 tuổi

Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar ngày 12/7, Reese Witherspoon đã chia sẻ về trải nghiệm tồi tệ khi đóng Fear (1996). Trong phim, minh tinh tóc vàng thủ vai Nicole Walker - cô gái tuổi teen yêu đương với một chàng trai mà không biết người đó là kẻ tâm thần.

Reese cho biết bị ép đóng cảnh nóng với bạn diễn Mark Wahlberg trong tác phẩm do James Foley đạo diễn và Christopher Crowe viết kịch bản.