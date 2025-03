Showbiz 16/3: NSƯT Chiều Xuân kỷ niệm 38 năm ngày cưới

TPO - Ngày 15/3, NSƯT Chiều Xuân đăng ảnh trên trang cá nhân kỷ niệm 38 năm ngày cưới bên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. NSƯT Chiều Xuân cảm ơn số phận bởi chị đã luôn thật hạnh phúc khi được làm vợ nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

NSƯT Chiều Xuân khoe hôn nhân 38 năm hạnh phúc

NSƯT Chiều Xuân đăng ảnh kỷ niệm 38 năm ngày cưới bên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Chị biết ơn ông xã hơn mình 11 tuổi - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vì luôn yêu thương, thấu hiểu mình trong gần 40 năm bên nhau.

"Ngày ấy mình đã gặp được chàng nhạc sĩ, nhạc trưởng tài ba và đẹp trai hết mực. 15/3 là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Mình vẫn luôn cảm ơn số phận vì mình đã luôn thật hạnh phúc khi được làm vợ anh ấy", NSƯT Chiều Xuân chia sẻ.

Nhân kỷ niệm ngày cưới, NSƯT Chiều Xuân chúc chồng luôn mạnh khỏe, có những tác phẩm âm nhạc xuất sắc. "Yêu anh - bố của các con Hồng My, Hồng Khanh, bố vợ của chàng rể quý Hải Quân, ông ngoại của các cháu ngoại đích tôn Nhật Minh, Minh Kiên, Chi Anh - rất nhiều", NSƯT Chiều Xuân nhắn nhủ.

Nghệ sĩ Chiều Xuân kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân năm 20 tuổi, khi còn đang là sinh viên năm hai của khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

NSƯT Chiều Xuân từng chia sẻ vợ chồng chị đều ham làm việc, thời gian dành cho công việc chiếm hết việc riêng của mỗi người. Thế nên đối với cả hai, những phút giây dành cho gia đình là quý giá.

"Nhìn anh Đỗ Hồng Quân tưởng là người chân chất, hơi ngố nhưng anh ấy là người dạy cho tôi nhiều thứ. Ở bên anh ấy, tôi thấy mình trưởng thành và được che chở nhiều lắm. Có được Chiều Xuân như ngày hôm nay là nhờ công của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân", NSƯT Chiều Xuân nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết bên ngoài là lãnh đạo nhưng khi về nhà, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là người đàn ông của gia đình. "Anh ấy rất thích vào bếp nấu nướng cho gia đình. Anh Quân là người tình cảm", Chiều Xuân từng tâm sự.

NSND Trà Giang kể kỷ niệm thức trắng đêm quay phim

NSND Trà Giang chia sẻ hồi ức đóng Vĩ tuyến 17 ngày và đêm - tác phẩm kinh điển giành giải quốc tế, vẫn sống mãnh liệt sau 50 năm. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm kể câu chuyện bi tráng nơi đôi bờ Hiền Lương, mang lại nhiều cảm xúc và đồng hành cùng những thăng trầm lịch sử.

Phim không chỉ hấp dẫn bởi câu chuyện về những lựa chọn khắc nghiệt của người dân hai bờ sông Bến Hải, mà còn ở cách dàn dựng với cảnh quay tại vùng giới tuyến nguy hiểm.

NSND Trà Giang thủ vai nhân vật chị Dịu có chồng tập kết ra Bắc. Ở nhà, chị vừa chăm sóc gia đình, chuẩn bị sinh con, vừa lãnh đạo dân làng trước sự đàn áp khốc liệt của địch.

Trong chương trình Cine 7 - Ký ức phim Việt, NSND Trà Giang chia sẻ về kỷ niệm và những khó khăn khi quay Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Khi được hỏi về cảnh quay khó nhất, NSND Trà Giang nhớ nhất cảnh Dịu đưa con vượt sông gặp chồng.

"Quay cảnh đêm rất vất vả. Đoàn phim phải dậy từ 2-3h sáng để di chuyển đến bối cảnh. Nếu quay buổi tối, từ 2-3h chiều đã phải ra trường quay chuẩn bị. Đèn, máy phun nước, dòng sông, tất cả phải phối hợp nhịp nhàng. Trong khung cảnh ồn ào đó, diễn viên vẫn phải thể hiện được cảm xúc của người mẹ ôm con vượt sông tìm chồng. Đặc biệt là khoảnh khắc gặp chồng đầy xúc động, quay nhiều lần mới đạt yêu cầu", NSND Trà Giang kể.

Dịp này, NSND Trà Giang cũng kể kỷ niệm nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Moscow năm 1973. Chị không nghĩ mình sẽ đoạt giải, nhưng khoảnh khắc nghe tên mình được xướng lên, NSND Trà Giang xúc động không nói nên lời.

NSND Trà Giang khẳng định may mắn khi được chọn vào khóa diễn viên đầu tiên. Ngay sau khi tốt nghiệp, chị nhận vai trong Một ngày đầu thu, rồi Chị Tư Hậu và sau đó là Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.

"Dù nói là may mắn, nhưng nỗ lực cá nhân rất quan trọng. Tôi hạnh phúc khi được hóa thân vào nhiều hình tượng phụ nữ Việt Nam - từ nông thôn, miền núi, miền biển đến thành phố. Tôi có cơ hội khắc họa vai trò người phụ nữ qua từng giai đoạn lịch sử. Đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi", NSND Trà Giang bộc bạch.

Nghi vấn nhiều nghệ sĩ tham gia quảng cáo thổi phồng

Theo clip ghi lại quá trình livestream quảng cáo viên vitamin C của diễn viên Sam lan truyền trên mạng xã hội. Trong livestream, Sam nói: “Viên vitamin C trong này tương đương 3,5 quả chanh, 1,3 kg táo. Nó cô đặc vitamin C trong này. Thay vì ăn 1,3 kg táo, nhai một viên này thôi, đủ bổ sung vitamin C cần thiết trong một ngày”.

Ngoài Sam, ca sĩ Dương Domic và TikToker Tun Phạm cũng quảng cáo loại vitamin C này. Trong video quảng cáo của Dương Domic được đăng trên kênh của nhãn hàng, công ty sản xuất cũng chú thích bằng phụ đề rằng viên thực phẩm chức năng này chứa 50 mg vitamin C, tương đương 1,6 kg nho và 1,3 kg táo. Loại vitamin C này đang được bán với nhiều mức giá, dao động từ 90.000 tới 135.000 đồng một lọ 60 viên.

Tuy nhiên, cũng có khán giả ủng hộ Sam, Dương Domic. Họ cho rằng hàm lượng vitamin C trong mỗi viên thực phẩm chức năng được thông báo rõ ràng là 50 mg. Trong khi đó, theo tờ Live Strong, một quả táo sống, nặng 138 gam cả vỏ, cung cấp 6,3 mg vitamin C. Do đó, so sánh của nhãn hàng giữa một viên TPCN với 1,3 kg cũng có thể hợp lý.

Trước đó, nhóm Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục nhận nhiều chỉ trích khi quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ Kera "có thể thay thế rau xanh".