Showbiz 14/4: Nhạc sĩ Lý Khôn Thành để lại kỷ vật đắt giá cho vợ kém 40 tuổi

TPO - Netflix gỡ nội dung sai sự thật về Việt Nam, diễn biến mới vụ nghệ sĩ Kim Tử Long kêu mất trắng 100 triệu đồng vì mua bảo hiểm... là những tin tức đáng chú ý ngày 14/4.

Theo Sinchew, sau khi Lý Khôn Thành qua đời, Lâm Tĩnh Ân bị các con của chồng đuổi khỏi nhà, cấm dự tang lễ. Mâu thuẫn nảy sinh được cho là xuất phát từ việc cố nhạc sĩ để lại toàn bộ tài sản cho vợ trẻ, không chia cho các con.

Ngày 14/4, ETtoday đưa tin Lâm Tĩnh Ân chia sẻ về số tiền thừa kế 1,6 triệu USD của chồng quá cố. Cô nói Lý Khôn Thành để lại cho cô tất cả kỷ vật ông trân quý như tranh cổ, đĩa than, máy phát nhạc, 20.000 đĩa nhạc, thư pháp cùng nhiều đồ sưu tập giá trị khác. Giá trị ước tính hàng chục triệu TWD nếu bán rao bán trên thị trường.

Cô không tiết lộ phí bản quyền tác phẩm và một số vấn đề về tiền thừa hưởng nhà, xe. Đối với cô, con số 10 năm bên chồng là món quà giá trị nhất cô nhận được.

Thời gian này, Lâm Tĩnh Ân cho hay cô rời khỏi Đài Loan (Trung Quốc) và đi du ngoạn, gặp gỡ bạn bè thân thiết. Cô nói muốn lưu giữ hình ảnh Lý Khôn Thành trong trái tim, đưa cố nhạc sĩ ngắm nhìn thế giới một lần nữa.

Tiết lộ quá trình Cảnh Điềm bị bạn trai gán nợ bằng video nóng

Ngày 14/4, QQ đưa tin Trác Vỹ - người được mệnh danh là hung thần của nghệ sĩ Trung Quốc – tiết lộ anh đã nhận được cuộc gọi của S – chủ nợ của Trương Kế Khoa. Theo paparazzi này, anh nhận được cuộc gọi nói Trương Kế Khoa – bạn trai của Cảnh Điềm – thua 17 triệu NDT (2,5 triệu USD) tại sòng bài từ Myanmar. Cựu sao bóng bàn không có tiền trả nợ nên họ muốn Cảnh Điềm đứng ra chi trả. Để tạo sự tin tưởng, Trương Kế Khoa đã đưa video riêng tư của Cảnh Điềm cho chủ nợ.

Trác Vỹ nói đối phương muốn thông qua anh ta liên hệ với Cảnh Điềm để đòi số tiền nợ khổng lồ và hứa chia phần cho anh. Tuy nhiên, Trác Vỹ đã từ chối đề nghị này. (Đọc chi tiết).

Ca sĩ Trịnh Việt Cường qua đời sau cơn đột quỵ

Ca sĩ Quang Thành - người em đồng nghiệp thân thiết của Trịnh Việt Cường - xác nhận thông tin ca nhạc sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 74. Tối 9/4 (giờ Mỹ), cha đẻ ca khúc Tự tình quê hương bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện Garfield, California, Mỹ.

Sau khi gia đình đưa nam ca sĩ vào việc, bác sĩ thông báo Trịnh Việt Cường bị chết não. Gia đình rút ống thở và đưa nam ca sĩ về nhà chuẩn bị hậu sự.

"Tối hôm được đưa vào bệnh viện, anh Cường than với vợ ăn khó tiêu. Anh đi loạng choạng được vài bước và ngã xuống giường. Từ lúc ngã bệnh đến khi đưa anh về nhà chỉ mất hai tiếng. Cuộc sống quá vô thường", ca sĩ Quang Thành nói. (Đọc chi tiết).

Diễn biến mới vụ nghệ sĩ Kim Tử Long kêu mất trắng 100 triệu đồng vì mua bảo hiểm

Sáng 14/4, NSƯT Kim Tử Long xác nhận với Tiền Phong thông tin anh được công ty bảo hiểm liên hệ, yêu cầu gặp trực tiếp để lắng nghe phản hồi thông tin hợp đồng bị hủy.

Trước đó, NSƯT Kim Tử Long cho biết anh mất trắng 100 triệu đồng sau 3 năm tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Phía công ty bảo hiểm cũng vừa ra văn bản phản hồi thông tin về trường hợp của khách hàng Hoàng Kim Long (NSƯT Kim Tử Long). (Đọc chi tiết).

Netflix gỡ nội dung sai sự thật về Việt Nam

Theo ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, ngày 12/4 Cục có văn bản yêu cầu Netflix phải gỡ bỏ những nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trong phim tài liệu MH370: Chiếc máy bay mất tích (Tựa quốc tế: MH370 - The Plane That Disappeared).

Đến trưa 13/4, Netflix gỡ bỏ toàn bộ tập một trên kho nội dung của nền tảng này tại Việt Nam. Các tập còn lại vẫn chưa bị ảnh hưởng. (Đọc chi tiết)