Showbiz 1/1/2025: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nghỉ việc ở VTV

TPO - Trở lại showbiz sau thời gian nghỉ sinh con, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết cô không tiếp tục công việc BTV Thể thao ở VTV.

Trả lời Tiền Phong, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết cô đã bắt đầu trở lại công việc, tham gia một số sự kiện giải trí phù hợp sau thời gian nghỉ sinh.

"Thời gian qua, tôi dành cho gia đình nhỏ và hầu như không tham gia các sự kiện giải trí. Thời gian tới, tôi tập trung cho công việc cá nhân và tham gia sự kiện phù hợp", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói.

Theo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, cô không tiếp tục công việc BTV Thể thao ở VTV mà hỗ trợ mảng quản lý, kinh doanh của gia đình.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô kết hôn với Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022. Cặp đôi đón con gái đầu lòng hồi tháng 7/2023.

Đỗ Mỹ Linh từng gắn bó với các bản tin của VTV24 nhưng tạm ngừng vì không sắp xếp được thời gian.

Năm 2021, cô thử sức với vai trò MC chương trình Ký ức Thể thao trên VTV3. Cho đến thời điểm sau đám cưới, cô vẫn gắn bó với công việc này. Hoa hậu Việt Nam 2016 cho rằng BTV Thể thao là lựa chọn phù hợp giúp cô và chồng có thêm tiếng nói chung.

“Tôi nghĩ đó là lựa chọn phù hợp cho mình ở hiện tại cũng như trong tương lai. Công việc này còn là cái duyên với tôi nữa. Làm việc trong lĩnh vực thể thao, tôi và ông xã có thêm tiếng nói chung, sự quan tâm và sở thích chung”, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói.

Anh Tú và LyLy công khai hẹn hò

LyLy và Anh Tú cùng đăng một bức hình chụp chung kèm lời chúc mừng năm mới. "Happy new year and happy birthday to me. Tạm biệt 2024, 2025 ơi chúng tớ tới đây”, LyLy viết.

Đáng chú ý, Anh Tú để bình luận: "Cảm ơn vì chúng ta luôn bên nhau".

Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái Anh Tú ngầm xác nhận chuyện tình cảm với LyLy sau thời gian bí mật hẹn hò.

"Năm nay báo hỷ nhé anh", "Năm nay cưới được chưa nhỉ", "Hàng xóm mà cũng chu choa như người yêu ấy", “Chúc anh chị năm mới vui vẻ, mãi bền lâu”, “Đẹp đôi, cưới thôi”, “Vậy là công khai rồi đó hả?”... là một số bình luận từ khán giả.

Thời gian qua, Anh Tú và LyLy liên tục vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như các hoạt động đời thường. Thậm chí, người hâm mộ từng phát hiện bằng chứng cho thấy cặp đôi đang sống chung nhà. Tuy nhiên, Anh Tú và LyLy chưa từng lên tiếng về chuyện tình cảm.