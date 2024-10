Showbiz 10/10: Nghệ sĩ Thương Tín tìm việc làm

TPO - Đi phải chống gậy, nói không rõ lời, nghệ sĩ Thương Tín một mình bắt xe vào TPHCM với mong muốn tìm việc làm.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, nghệ sĩ Thương Tín vào TPHCM tìm gặp anh, nhờ xin việc làm hôm 8/10.

Trong video được Tô Hiếu quay lại, nghệ sĩ Thương Tín trông tiều tuỵ và mệt mỏi. Ông đi không vững, phải chống gậy, giọng nói hụt hơi, có phần khó nghe. Thương Tín nói ông đi một mình từ Phan Rang vào TPHCM. Do cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn nên nhờ đàn em hỗ trợ tìm việc.

Thấy sức khỏe Thương Tín không đảm bảo, Tô Hiếu khuyên anh về nhà để người thân chăm sóc.

“Anh Thương Tín kiên quyết đòi đi làm vì đã cạn tiền, không thể trang trải sinh hoạt. Tôi biếu anh ít tiền và hứa nếu có show phù hợp sẽ giúp kết nối, anh mới yên tâm đi về", Tô Hiếu cho hay.

Sau đó, nhạc sĩ Tô Hiếu chở Thương Tín ra bến xe An Sương về quê. Dù không yên tâm để đàn anh một mình di chuyển quãng đường xa nhưng nam nhạc sĩ bận công việc không thể đi cùng.

Đầu tháng 9, nghệ sĩ Thương Tín bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện. Thời điểm đó, ông được người thân chăm sóc vì không thể tự phục vụ sinh hoạt cá nhân.

Dương Triệu Vũ an toàn sau siêu bão Milton

Chiều 10/10 (giờ Việt Nam), Dương Triệu Vũ cập nhật tình trạng của anh và người thân sau siêu bão Milton.

“Có vẻ như bão Milton đã đi qua. Vũ và gia đình đều an toàn. Gia đình anh thứ 5 của Vũ ở phía bắc của Tampa, gần tâm bão nhất thì bị cúp điện, cây đổ nhưng con người và nhà không ảnh hưởng. Chị hai và các cháu tại Orlando cũng an toàn và chỉ bị cúp điện. West Palm Beach nơi Vũ sơ tán thì vẫn bình thường, thỉnh thoảng có gió và mưa rào. Có thể coi như phép màu khi so với cường độ của cơn bão Milton có thể hủy hoại lớn hơn rất nhiều. Hy vọng các gia đình khác cũng được an toàn”, anh chia sẻ.

Trước đó, Dương Triệu Vũ thuê xe riêng lái về phía Miami, Nam Floria, tránh xa tâm bão khoảng 300 km. Trong video Dương Triệu Vũ đăng tải, anh chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống, thuốc, pin điện thoại… trong trường hợp bị cắt điện hoặc mất nước.

Nam ca sĩ không quá lo lắng vì dự báo cho biết bão Milton khi đến thành phố anh ở có sức gió tầm 100 km/h.

'Cám' vượt mốc 100 tỷ đồng

Ngày 10/10, nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn công bố phim Cám đạt 117 tỷ đồng tổng doanh thu chiếu rạp và các nền tảng.

“Cảm ơn khán giả đã yêu mến và ủng hộ phim Cám trong suốt thời gian qua. Chính sự đón nhận của các bạn, những đóng góp ý kiến của các bạn là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi không ngừng đi tiếp và cố gắng mang đến những trải nghiệm tốt hơn nữa trong những tác phẩm mới”, Hoàng Quân chia sẻ.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Cám đạt doanh thu 95 tỷ đồng (tính đến 18h ngày 10/10). Trong ngày, dự án đứng thứ 4 ở phòng vé với 836 suất chiếu và hơn 2.000 vé được bán ra.

Ra mắt từ 20/9, Cám không nhận được đánh giá cao từ khán giả vì kịch bản có nhiều tình tiết gượng ép. Biên kịch sa đà vào sáng tạo khiến câu chuyện trở nên lê thê, dài dòng. Ngoài ra, dự án còn hạn chế ở khâu âm thanh, cắt dựng.