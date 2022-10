Showbiz 10/10: Lễ tang người mẫu Nguyễn Diana

TPO - Tang lễ người mẫu Nguyễn Diana được tổ chức tại nhà riêng ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Lễ động quan lúc 7h15 ngày 11/10. Sau đó, linh cữu của cô được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Thông tin lễ tang người đẹp Nguyễn Diana

Theo cáo phó của gia đình, người đẹp Nguyễn Diana qua đời ngày 8/10 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Tang lễ diễn ra tại nhà riêng ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Lễ động quan diễn ra lúc 7h15 ngày 11/10. Sau đó, linh cữu của cô được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Gia đình Nguyễn Diana thông báo không nhận phúng điếu.

Nguyễn Diana sinh năm 1996 ở Hà Nội, mang trong mình hai dòng máu Việt – Nga. Cô tham gia Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, vào top 12 chung cuộc. Năm 2019, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì muốn học hỏi, thử thách bản thân.

Nguyễn Diana dừng lại ở top 15. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng cho vị trí cao nhất của cuộc thi.

Nguyễn Diana từng sống ở Hà Nội sau đó chuyển vào TP.HCM. Từ 2013-2015, Nguyễn Diana làm người mẫu, tham gia một số MV ca nhạc. Năm 2015, cô bắt đầu tham gia lĩnh vực đầu tư tài chính - chứng khoán.

Đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi

Lễ thành hôn của Anh Tú và Diệu Nhi diễn ra tại một resort ở Phan Thiết chiều 10/10. Cả cô dâu và chú rể đều rơi nước mắt trong giây phút quan trọng nhất đời người. Sau màn cảm ơn gia đình hai bên, Anh Tú nghẹn lời trong giây phút nói những lời yêu thương với Diệu Nhi:

"Con ở trên kia cố gắng không khóc vì sợ không nhìn rõ Nhi. Con đã chờ ngày này lâu rồi. Bảy năm qua hai đứa đã cố gắng rất nhiều, cùng nhau cố gắng để tạo nên tương lai. Giờ đây con không biết nói gì hơn, cuối cùng con đã có vợ".

Nam diễn viên đồng thời lau nước mắt, gửi lời yêu thương đến cô: "Đáng lý lúc này cô dâu phải khóc nhưng người đó lại là Tú. Bảy năm nay anh chưa hứa với em bất cứ điều gì. Hôm nay anh vui khi tổ chức lễ cưới đúng như anh mong muốn. Anh nghĩ rằng từ nay về sau, cho đến già hy vọng mình vẫn bên nhau, lúc nào cũng có em bên cạnh". (XEM CHI TIẾT)

Trấn Thành khóc trong hôn lễ Anh Tú - Diệu Nhi

Trong tiệc cưới của đàn em, Trấn Thành lên sân khấu chia sẻ và không thể kiềm chế được giọt nước mắt. Theo Trấn Thành, Anh Tú - Diệu Nhi không dám công khai chuyện tình cảm với báo chí và công chúng vì sợ phán xét. "Chúng ta vô tình bị tổn thương bởi những lời nói không khéo léo, hay những lời nói không có suy nghĩ từ những người ác ý. Họ sẽ phán xét và họ sẽ cho chúng ta không còn dám công khai là mình đã yêu ai đó. Chúng ta sợ vì nếu như một ngày đó không còn yêu người đó nữa, hoặc dừng lại vì một lý do khách quan hoặc chủ quan nào đó. Chúng ta đều bị phán xét một cách nặng nề".

“Hai em nương tựa nhau mà sống, trong những lúc khó khăn nhất hoặc lúc sắp buông tay nhau nhất hai em hãy nhớ lại cảm giác ngày hôm nay. Tất cả những người ở dưới ngồi nhìn hai em, và những lời hứa hai em nói với nhau mà giữ chắc tay nhau. Chúc hai em hạnh phúc", Trấn Thành nhắn nhủ tới cặp sao.

Con rơi Thành Long xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí

Ngày 10/10, 163 đưa tin con gái rơi của ngôi sao võ thuật Thành Long, Ngô Trác Lâm xuất hiện tại Toronto, Canada. Cô đang xếp hàng để nhận thức ăn cứu tế, chuyên cung cấp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo 163, Ngô Trác Lâm không có bằng cấp do học hành dang dở, cô cũng không có kinh nghiệm làm việc. Nên cô chỉ có thể xin làm việc chân tay tại khu Chinatown để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, vợ của Ngô Trác Lâm cũng không xuất hiện bên cạnh cô.

Năm 2018, Ngô Trác Lâm sang Canada với bạn gái Andi vì mong muốn được tự do kết hôn. Tuy nhiên, họ không có việc làm, phải nhặt rác kiếm sống, ngủ ở ngoài đường hơn một tháng. Ngô Trác Lâm và Andi tìm đến các tổ chức từ thiện, trung tâm bảo vệ quyền lợi người LGBTQ, bệnh viện, cảnh sát nhưng không ai giúp đỡ họ. (XEM CHI TIẾT)

Hoàng tử Harry bám lấy Meghan như bè cứu sinh

Page Six dẫn lời Tom Bower, tác giả cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors, tiết lộ Hoàng tử Harry bám chặt vào Meghan Markle như người đàn ông hay đòi hỏi sự quan tâm gặp được bè cứu sinh.

“Nữ công tước xứ Sussex đáp ứng tất cả yêu cầu của Công tước xứ Sussex. Anh ấy không nhận được điều tương tự từ những bạn gái khác”, ông Bower giải thích.

Meghan luôn khẳng định không biết gì về Hoàng gia Anh trong lần đầu gặp gỡ Harry, chỉ quan tâm liệu người đàn ông mà cô tìm hiểu có tử tế hay không. Tuy nhiên, trong cuốn Revenge, Bower tuyên bố ngôi sao Suits nghiên cứu kỹ về Harry trước buổi hẹn đầu tiên vào đầu tháng 7/2016. Theo tác giả, Meghan là phụ nữ thông minh, có nhiều kinh nghiệm và biết chính xác “những nút cần nhấn”.

Ông Bower nhấn mạnh Harry cảm thấy bí bách với cuộc sống hoàng gia và Meghan mở ra lối thoát. Ông cho rằng Harry thích tận hưởng những thú vui bình thường như chèo thuyền trên biển hơn là xuất hiện trong các sự kiện bắt buộc của Hoàng gia Anh. (XEM CHI TIẾT)