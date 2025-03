SGC Dental - Nha khoa chuyên sâu trồng răng cho người cao tuổi tại TP.Hồ Chí Minh

Nhiều người chỉ nhận ra tầm quan trọng của răng miệng khi tuổi già ập đến với những cơn đau nhức và khó khăn trong ăn nhai. Chăm răng từ sớm không chỉ để đẹp, mà còn để sống khỏe về sau.

Nỗi khổ "nhỏ mà lớn" của người già

“Giờ muốn ăn cái gì cũng phải nghiền nhỏ, vì răng yếu quá rồi. Mà đau nhức thì triền miên, thuốc uống mãi chẳng ăn thua...” – bà Hòa (63 tuổi, TP.HCM) chia sẻ sau nhiều năm khổ sở vì hàm răng hư hỏng.

Câu chuyện của bà Hòa không hề hiếm gặp. Rất nhiều người cao tuổi hiện nay đang đối mặt với những khó khăn trong việc ăn nhai do răng miệng không còn khỏe mạnh. Nguyên nhân không phải do tuổi tác đơn thuần, mà phần lớn đến từ việc lơ là chăm sóc răng miệng khi còn trẻ, hoặc chậm trễ trong việc điều trị các vấn đề răng miệng nhỏ như sâu răng, mất răng đơn lẻ.

Theo thống kê từ các cơ sở nha khoa, có đến 70% người từ 55 tuổi trở lên gặp vấn đề răng miệng nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng mất răng, viêm nha chu, tiêu xương hàm, đau khớp thái dương hàm… Những vấn đề này không chỉ gây đau đớn, khó khăn trong ăn uống mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể.

“Tôi từng nghĩ mất một hai cái răng không quan trọng. Nhưng về sau, răng xô lệch, hàm ăn bị lệch, rồi tiêu xương, giờ thì cả hàm răng yếu đi, muốn ăn một bữa cơm cũng không ngon”, ông Tình (68 tuổi, Q. Bình Thạnh) cho biết.

Ăn nhai kém khiến người lớn tuổi dễ bị suy dinh dưỡng, tiêu hóa kém, thậm chí mất cảm giác ngon miệng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống. Điều đáng nói là những vấn đề này hoàn toàn có thể phòng tránh hoặc khắc phục sớm nếu được điều trị kịp thời.

Cái bẫy âm thầm dẫn đến mất răng toàn hàm

Nhiều người khi mất 1–2 chiếc răng thường có tâm lý chủ quan, nghĩ rằng “chưa cần làm lại” hoặc “chưa đến lúc”. Tuy nhiên, theo các bác sĩ tại Nha khoa SGC – một trung tâm nha khoa thẩm mỹ và cấy ghép uy tín tại TP.HCM – việc không trồng lại răng mất từ sớm là nguyên nhân chính dẫn đến các hệ lụy răng miệng nghiêm trọng về sau.

“Khi mất một chiếc răng, xương hàm bên dưới bắt đầu tiêu biến. Những răng bên cạnh có xu hướng nghiêng đổ, làm lệch khớp cắn. Dần dần, toàn bộ cấu trúc hàm bị ảnh hưởng, gây đau nhức, viêm khớp hàm và khó phục hồi hơn rất nhiều nếu để lâu”, Bác sĩ chuyên khoa cấy ghép tại Nha khoa SGC chia sẻ.

Giải pháp được khuyến khích hiện nay là trồng răng Implant ngay khi mất răng, kể cả chỉ là 1–2 răng. Implant không chỉ thay thế phần răng mất mà còn duy trì cấu trúc xương hàm, giúp hàm răng vững chắc, khỏe mạnh lâu dài.

Một hàm răng khỏe mạnh không chỉ mang lại nụ cười tự tin mà còn là nền tảng cho sức khỏe lâu dài. Việc thăm khám định kỳ, điều trị triệt để các vấn đề răng miệng và có phương án phục hình sớm nếu mất răng sẽ giúp ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm về sau.

Nha Khoa SGC - Chuyên gia phục hình và trồng răng Implant toàn diện

Với triết lý “phục hồi toàn diện – không chỉ là cái răng”, Nha khoa SGC không đơn thuần chỉ trồng răng hay bọc sứ thẩm mỹ. Mỗi ca điều trị tại đây đều được cá nhân hóa theo tình trạng và nhu cầu riêng của khách hàng, từ người trẻ muốn cải thiện nụ cười đến người lớn tuổi cần phục hồi khả năng ăn nhai. Điểm nổi bật của Nha khoa SGC là:

• Trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo độ chính xác cao trong cấy ghép Implant và phục hình răng sứ.

• Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên sâu về Implant, phục hình toàn hàm, thẩm mỹ nụ cười.

• Cam kết chất lượng rõ ràng, minh bạch từ chi phí đến kết quả điều trị.

• Chăm sóc hậu phẫu chu đáo, theo dõi dài hạn và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng răng giả.

Tại SGC Dental, quy trình trồng răng Implant diễn ra theo trình tự rõ ràng, chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian. Nha khoa SGC có lộ trình điều trị cho từng tình trạng mất răng riêng biệt, hạn chế tối đa biến chứng. Kế hoạch cắm Implant được hoạch định sẵn, thực hiện cắm với máng hướng dẫn phẫu thuật nhanh chóng, chính xác rất cao. Đặc biệt, các loại vật liệu y tế sử dụng tại nha khoa SGC đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, được kiểm định chất lượng có mức độ tích hợp xương tốt và tuổi thọ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về y khoa. Công nghệ tiên tiến ngày nay đã giúp việc trồng răng Implant trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn đáng kể. Nhờ đó, người trung niên bị mất răng có thể yên tâm hơn, không còn quá lo lắng hay sợ hãi khi đến nha khoa thăm khám và điều trị. Đến với nha khoa SGC, Quý khách sẽ được trải nghiệm quy trình tư vấn và điều trị chất lượng, an toàn và minh bạch.

100% vật tư điều trị tại nha khoa SGC đều chính hãng, có hóa đơn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, bảo quản tốt theo quy định của Bộ Y tế.

Công nghệ tiên tiến ngày nay đã giúp việc trồng răng Implant trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn đáng kể. Nhờ đó, người trung niên bị mất răng có thể yên tâm hơn, không còn quá lo lắng hay sợ hãi khi đến nha khoa thăm khám và điều trị. Đến với SGC Dental, Quý khách sẽ được trải nghiệm quy trình tư vấn và điều trị chất lượng, an toàn và minh bạch.

Thông tin Nha Khoa SGC Dental – Trung Tâm Nha Khoa Quốc Tế

• Website: https://nhakhoasgc.com/

• Địa chỉ: 34 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Hotline: 028 999 59597