‘Sếp lớn’ Thế giới Di động bán mạnh cổ phiếu MWG

TPO - Từ ngày 9/9 - 8/10, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thế giới Di động đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) - đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/9 - 8/10, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, ông Tài sẽ giảm sở hữu tại Thế giới Di động từ 33,44 triệu cổ phiếu (tương đương 2,28% vốn điều lệ) xuống còn gần 32,44 triệu cổ phiếu (tương đương 2,21% vốn điều lệ).

Trước đó, từ ngày 7-19/6, ông Nguyễn Đức Tài đã bán ra 2 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Ước tính, ông Tài thu về khoảng 127 tỷ đồng.

Trước khi bán ra 2 triệu cổ phiếu này, ông Nguyễn Đức Tài đã thực hiện 2 giao dịch mua vào cổ phiếu MWG. Cụ thể, từ ngày 12/12/2023-10/1/2024, ông Tài đăng ký mua 500.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 2,44% vốn điều lệ. Tuy nhiên, ông Tài chỉ mua được 200.000 cổ phiếu MWG.

Trong giao dịch được thực hiện từ ngày 8/11-7/12/2023, ông Tài chỉ mua được 110.000 cổ phiếu MWG trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 11% tổng số đăng ký để nâng sở hữu lên 2,41% vốn điều lệ. Lý do không mua hết cổ phiếu đăng ký được ông Nguyễn Đức Tài đưa ra do diễn biến thị trường không phù hợp.

Không chỉ ông Tài, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ròng 1,05 triệu cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động để giảm sở hữu về 7,99% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Norges Bank bán ra 500.000 cổ phiếu,quỹ Amersham Industries Limited bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Wareham Group Limited mua vào 250.000 cổ phiếu.

7 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần 76.541 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Như vậy, MWG đã hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu.

Trong cơ cấu doanh thu, Điện máy xanh chiếm tỷ trọng cao nhất với 46,2%, xếp sau là Bách hóa xanh 30,1%, Thế giới di động (gồm cả Topzone) 20,9% và cuối cùng là mảng khác. Cụ thể, doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ nhưng giảm so với tháng liền trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu của chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh đạt 51.300 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Bách hóa xanh mang về cho MWG khoảng 23.000 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý, làn sóng đóng cửa các cửa hàng thuộc Thế giới Di động vẫn tiếp tục lan rộng. Tính đến cuối tháng 7, MWG này còn 1.028 cửa hàng Thế giới di động (gồm Topzone), giảm 18 cửa hàng so với cuối tháng 6. Tương tự, chuỗi Điện máy xanh giảm 59 cửa hàng, xuống còn 2.034 cửa hàng.

Giảm mạnh nhất là chuỗi nhà thuốc An Khang với 94 cửa hàng trong vòng 1 tháng, xuống còn 387 nhà thuốc. So cùng kỳ, Thế giới Di động đã thu hẹp 150 nhà thuốc An Khang.