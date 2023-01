Selena Gomez có bạn trai mới

TPO - Selena Gomez và Drew Taggart của ban nhạc The Chainsmokers được cho là đang hẹn hò. Hai ngôi sao không công khai nhưng cũng không cố gắng che giấu mối quan hệ lãng mạn.

Nguồn tin độc quyền của Us Weekly tiết lộ ngày 16/1 Selena Gomez và Drew Taggart đang hẹn hò.

Người trong cuộc nói thêm đôi tình nhân mới của Hollywood không cố gắng che giấu chuyện tình cảm bằng cách lén lút đến các câu lạc bộ chỉ dành cho thành viên. Thay vào đó, họ giống như những cặp đôi bình thường khác, thường đi chơi bowling và xem phim.

Nguồn tin lưu ý họ đều giản dị và ít nói. Tuy vậy, nữ diễn viên The Only Murders in the Building dành nhiều tình cảm cho nam DJ hơn 3 tuổi. Hai người bên nhau vui vẻ và “Selena khó có thể rời tay khỏi anh ấy”.

Drew Taggart sinh năm 1989 ở Mỹ. Anh được biết đến với tư cách thành viên The Chainsmokers – ban nhạc từng thắng giải Grammy, gồm bộ ba DJ/nhà sản xuất/nhạc sĩ/nghệ sĩ trống ở New York là Andrew Taggart, Alex Pall và Matt McGuire. Một số bài hát được biết đến nhiều nhất của nhóm có thể kể đến Closer, Don't Let Me Down, Roses...

Trước khi rộ tin hẹn hò Selena Gomez, Taggart được cho là qua lại với con gái út của Steve Jobs, Eve Jobs.

Theo nguồn tin của Us Weekly vào tháng 9/2022, mối tình của Taggart và người mẫu 25 tuổi bắt đầu như “cuộc dạo chơi tình cờ trong mùa hè”. Họ trở nên gắn bó hơn sau đó. Tuy nhiên, tình cảm giữa họ tan vỡ trước khi nam DJ bị hút hồn bởi tình cũ của Justin Bieber.

Nguồn tin khẳng định Taggart và Eve chia tay trong hòa bình và vẫn tiếp tục làm bạn. Hai người đều thể hiện sự trưởng thành, điềm tĩnh.

Taggart cũng từng có thời gian mặn nồng bên loạt mỹ nhân Hollywood khác như Meredith Mickelson, Haley Rowe... Anh cũng có một năm yêu đương với người yêu cũ khác của Justin Bieber, Chantel Jeffries. Họ được cho là chia tay vào tháng 3/2021.

Trong khi đó, Selena tương đối kín tiếng về các mối quan hệ sau khi công khai chia tay “Hoàng tử nhạc pop” vào tháng 3/2018. Kể từ đó, cô có mối liên hệ tình cảm với Zedd, Niall Horan và Charlie Puth. Cô cũng bị đồn yêu Chris Evans và nhà sản xuất phim người Italia Andrea Iervolino trong năm 2022.

Tú Oanh