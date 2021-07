Second home – Xu hướng nở rộ, ven đô đắt khách

Nếu như vài năm trước, ngôi nhà thứ 2 (Second home) thường được người mua ưu tiên lựa chọn tại các khu vực ven biển, có tiềm năng du lịch thì nay, xu hướng này tiếp tục lan rộng đến các vùng ven đô quanh Hà Nội.

Ngôi nhà thứ 2 hay Second home là thuật ngữ dùng để chỉ những loại hình BĐS được xem là ngôi nhà nghỉ dưỡng cho gia đình vào những dịp cuối tuần, lễ Tết, bên cạnh ngôi nhà đang là nơi cư ngụ chính, sinh sống hằng ngày. Mô hình này mang lại lợi ích kép cho nhà đầu tư khi có thể vừa nghỉ dưỡng vừa sinh lời dưới hình thức cho thuê lại trong khoảng thời gian không sử dụng, đồng thời phân tán được rủi ro đầu tư, đa dạng hoá danh mục đầu tư.

Đây là mô hình đã phổ biến trên thế giới từ lâu, đặc biệt tại các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Úc… nhưng mới chỉ xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây.

Theo thống kê tại London, Anh, số lượng người sở hữu ngôi nhà thứ hai bên ngoài thủ đô tăng 309% vào năm 2020 so với năm 2019. Tổng số giao dịch Second home ở Anh đã tăng 58,5% trong năm 2020 so với năm 2019.

Tại Mỹ, khảo sát mới đây nhất từ Pasaco (đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ chia sẻ quyền sở hữu Second home) cũng ghi nhận nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai đang tăng cao trong bối cảnh đại dịch. Theo đó, 55,7% số người được khảo sát bày tỏ mong muốn và khát vọng sở hữu ngôi nhà thứ hai, so với 46,4% của trước thời kỳ Covid-19.

Còn tại Việt Nam, xu hướng này mặc dù mới chỉ xuất hiện cách đây không lâu nhưng đã tạo nên trào lưu của những người thành đạt hay các gia đình giàu có.

Second home ven đô – “Khẩu vị” mới của những người thành đạt

Nếu như vài năm trước, Second home thường được ưu tiên tìm mua tại các địa phương ven biển có phong cảnh đẹp, tiềm năng du lịch phát triển như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang… Thì nay, xu hướng này đã chuyển dịch về các đô thị vệ tinh xung quanh các thành phố lớn như: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên… Đây là những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, khí hậu trong lành, điều kiện tự nhiên đa dạng, lại sở hữu vị trí ngay sát Thủ đô Hà Nội.

Ở thời điểm hiện tại, người mua sẽ không khó để tìm kiếm cho mình và gia đình một Second home lý tưởng tại những dự án BĐS chất lượng cao thuộc khu vực ven đô để tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đích thực. Có thể kể đến: Ecopark tại Hưng Yên, Vinhomes tại Gia Lâm hay TMS Homes Wonder World tại khu vực Bắc Hà Nội.

Theo đó, những dự án này sở dĩ được ưa chuộng và hấp dẫn người mua là do đáp ứng được mọi tiêu chuẩn khắt khe để tạo nên không gian nghỉ dưỡng lý tưởng. Tại đây, chủ nhân có thể đắm mình trong một không gian yên bình với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng để tận hưởng các kỳ nghỉ bên người thân, tận hưởng sự thư thái cả tinh thần và thể chất trong không gian tiện nghi, tiện ích nội khu đa dạng, đẳng cấp.

TMS Homes Wonder World – Đại đô thị tiện ích đẳng cấp Bắc Hà Nội

Trong số các dự án BĐS ven đô gần đây đang được các nhà đầu tư quan tâm, lựa chọn làm ngôi nhà thứ 2, không thể không nhắc đến TMS Homes Wonder World của CĐT TMS Group.

Dự án nằm ở phía Bắc Thủ đô, chỉ cách Hà Nội 40 phút lái xe, 10 phút để đến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, 25 phút đến cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đồng thời dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố Hà Nội theo QL2A. TMS Homes Wonder World là đại đô thị phức hợp sinh thái với hồ điều hòa 38 ha, là tổng hòa đầy ấn tượng của những giá trị sống chuẩn Úc đỉnh cao trong lòng thiên nhiên thanh bình, khoáng đạt. Tại dự án, sự tiện nghi không chỉ bó hẹp trong phạm vi một căn nhà mà rộng hơn, còn bao hàm cả khu vực sinh sống.

Được biết, trong số hơn 100 tiện ích hiện đại tại TMS Homes Wonder World, có những công trình độc đáo hoặc lần đầu tiên xuất hiện, như: Cầu kính nổi trên mặt nước đầu tiên tại Miền Bắc; chuỗi nhà hàng ẩm thực 5* trên mặt hồ… cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp khác như: Hệ thống an ninh bảo vệ đa lớp; trường học liên cấp quốc tế; công viên trung tâm Centennial Park quy mô 6 ha được bao quanh bởi hồ điều hoà rộng 38 ha, 8 Công viên thể thao đa phức hợp; bể bơi vô cực.

Đại diện CĐT TMS Group chia sẻ: “TMS Homes Wonder World sẽ không chỉ là cơ hội đầu tư, không chỉ là tài sản đảm bảo thừa kế cho thế hệ sau, mà còn là điểm đến cho những khách hàng mong muốn tìm kiếm một ngôi nhà thứ 2 lý tưởng để nghỉ dưỡng sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật. Chúng tôi tin rằng, không gian chan hòa với thiên nhiên cùng hệ thống hơn 100 tiện ích thời thượng tại đây sẽ đánh thức miền cảm xúc trong mỗi người, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, khỏa lấp khát vọng sống đủ đầy và viên mãn trong từng tổ ấm yêu thương.”

Trên thực tế, trước nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2 đang ngày càng tăng, những dự án như TMS Homes Wonder World sẽ mang đến làn gió mới, tạo nên lực hút với tập khách hàng cao cấp, qua đó, trở thành điểm sáng và thúc đẩy thị trường BĐS ven đô phát triển trong năm 2021.