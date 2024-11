SeABank được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vinh dự được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 (Best Places To Work 2024) do Anphabe cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng môi trường làm việc thường niên được tổ chức bởi Anphabe – đơn vị tư vấn tiên phong về các giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc, có sự bảo trợ của VCCI và được kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam. Bảng xếp hạng này còn mang đến nhiều phân tích chuyên sâu về xu hướng nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, giải mã các yếu tố quan trọng trong thu hút, tạo động lực và giữ chân nhân tài để doanh nghiệp định hình chiến lược nhân sự hiệu quả. Năm 2024, bảng xếp hạng được tổng hợp trên cơ sở kết quả khảo sát từ hơn 70.000 nhân viên trên khắp Việt Nam dựa trên nhiều tiêu chí như: lương thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa và môi trường, lãnh đạo và quản lý, chất lượng công việc - cuộc sống và danh tiếng công ty… Với những nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện, gắn kết, chuyên nghiệp để cán bộ nhân viên (CBNV) tỏa sáng theo cách riêng cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng chính sách phúc lợi cạnh tranh và rất nhiều chính sách ưu tiên cho CBNV, SeABank đã được bình chọn và vinh danh trong bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024. Xác định nhân sự là “chìa khóa” để phát triển bền vững, SeABank luôn chú trọng phát triển nguồn lực với những chính sách lương thưởng hấp dẫn, chính sách phúc lợi vượt trội với mong muốn giúp CBNV yên tâm công tác và gắn bó dài lâu cùng Ngân hàng. Theo đó, cơ chế tăng lương hàng năm đảm bảo mức cạnh tranh trên thị trường, chính sách nghỉ phép năm cao hơn tiêu chuẩn đối với những CBNV có thâm niên công tác và có nhiều đóng góp, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện SeACare, gói vay ưu đãi đối với nhân viên - SeAStaff Privilege, khám sức khỏe định kỳ, phát hành cổ phiếu lựa chọn cho CBNV - SEAESOP. Ngoài ra, SeABank còn có nhiều hoạt động gắn kết giữa CBNV được tổ chức thường xuyên như Team Building, Hội thao SeASport, Giải bóng đá SeALegue, giải chạy SeABank Run For The Future, Year End Party… Ngân hàng cũng luôn chu đáo quan tâm đến gia đình CBNV như: chương trình quà tặng SeATết nhằm tri ân các bậc phụ huynh, lì xì/tặng quà cho con cái của CBNV, Ngày hội gia đình - SeAFamily… Bên cạnh đó, với mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về văn hóa tổ chức, SeABank luôn chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, xác định văn hóa tổ chức là tài sản vô hình, góp phần tạo nên sức mạnh cho tổ chức, trong đó luôn đề cao giá trị cốt lõi “Vì cộng đồng”. Mỗi năm, hàng loạt chương trình nhân văn ý nghĩa như Xuân Yêu Thương, SeABankers Vì Trẻ Thơ, Tuần Lễ Công Dân,... đã được triển khai bởi CBNV toàn hàng đã lan tỏa yêu thương, san sẻ với những đối tượng yếu thế trong xã hội cũng như xây dựng văn hóa vì cộng đồng. Đầu tư vào chiều sâu và luôn nỗ lực để tạo dựng môi trường làm việc tốt nhất, SeABank tự hào với đội ngũ nhân sự ngày càng chuyên nghiệp, tận tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn mới. Tỷ lệ nhân viên gắn bó với SeABank ngày càng cao, thể hiện sự hài lòng và gắn kết với ngân hàng. Trong hơn 5.500 nhân sự đang làm việc chính thức tại SeABank thì có đến gần 2.900 người có thâm niên trên 5 năm, trong đó từ 10 năm có hơn 800 người và trên 15 năm gần 500 người. Trước khi được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024”, SeABank cũng 3 năm liên tiếp (2021 -2023) được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”. Đây sẽ là động lực để Ngân hàng tiếp tục xây dựng môi trường làm việc minh bạch, gắn kết, hiệu quả, nhân rộng nét văn hóa kết nối mà Ngân hàng đã xây dựng suốt 3 thập kỷ qua. Đây là minh chứng cho thấy SeABank đã phát huy hiệu quả chính sách nhân sự, giữ chân những người có năng lực và tâm huyết với Ngân hàng. P.V