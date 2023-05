SEA Games 32: U22 Indonesia tiến vào bán kết sau chiến thắng 3-0 trước Timor Leste

SEA Games 32 U22 Timor Leste vs U22 Indonesia 16h ngày 7/5 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 5 phút trước Kết thúc trận đấu! Chiến thắng thuyết phục 3-0 của U22 Indonesia trước U22 Timor Leste. Với kết quả này, U22 Indonesia chắc chắn sẽ có mặt ở bán kết. 10 phút trước Hiệp 2 sẽ có 5 phút bù giờ! 90': Tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay các cầu thủ U22 Indonesia khi U22 Timor Leste cũng đã không còn ý chí nữa. 24 phút trước Tỉ số đã là 3-0 cho U22 Indonesia! 75': Cú đúp hoàn toàn xứng đáng cho Fajar bên U22 Indonesia. Phải mất đến 2 lần dứt điểm thì số 14 mới thành công đưa bóng vào lưới Timor Leste. 30 phút trước Không vàooo! 70': Pha dứt điểm đưa bóng đi trúng góc chữ A khung thành của cầu thủ U22 Timor Leste. Sau đó là một cú dứt điểm khác nhưng đáng tiếc bóng lại hướng lên trời. 38 phút trước 2-0 dành cho U22 Indonesia! 63': Pha kéo bóng và dứt điểm điệu nghệ của Fajar trong vòng cấm. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp cầu thủ số 14 ghi bàn tại SEA Games lần này. 49 phút trước Mouzinho rời sân bằng cáng! 52': Số 10 bên phía U22 Timor Leste đã nén đau thi đấu ngay từ hiệp 1 và anh không thể tiếp tục thi đấu trong những phút sắp tới. 55 phút trước Hiệp 2 bắt đầu! 1 giờ trước Kết thúc hiệp 1! Hiệp đấu hay giữa Timor Leste và Indonesia. Tuy nhiên, Indonesia là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và có lợi thế 1 bàn dẫn trước đối thủ. 1 giờ trước U22 Indonesia mở tỉ số! 44': Sananta có pha bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc, ghi bàn cho U22 Indonesia. Đây là bàn thắng có ý nghĩa rất quan trọng đối với Indonesia trong thế trận mà Timor Leste thi đấu cực kỳ khó chịu. 1 giờ trước Không được! 39': Pha phản công sắc nét của U22 Timor Leste. Ngòi nổ của đường lên bóng này là Mouzinho và cũng chính anh là cầu thủ có cơ hội tung ra cú dứt điểm. Đáng tiếc là cầu thủ Indonesia đã kịp cản phá. Ảnh: Hữu Phạm 1 giờ trước Pha bỏ lỡ khó tin của U22 Indonesia 30': Tiền đạo Sananta sở hữu cơ hội rõ ràng để mở tỉ số cho đội nhà trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của số 9 bên phía U22 Indonesia lại hướng thẳng lên trời. 1 giờ trước Không vàooo! 28': Cú đá phạt rất kỹ thuật bằng chân trái của số 19 Dewangga bên phía U22 Indonesia. Bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành của U22 Timor Leste. 1 giờ trước Rất nguy hiểm! 20': Cú volley rất căng của Fajar trong vòng cấm sau pha bắt bóng hụt của thủ thành Georgino. Đáng tiếc là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 1 giờ trước Không được! 12': Mouzinho bên phía Timor Leste quyết định tung ra cú dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, lực sút và độ khó là chưa đủ để cú dứt điểm thành bàn. 1 giờ trước Không vàooo! 7': Pha thoát xuống và dứt điểm của Witan trong vòng cấm. Đáng tiếc là cú dứt điểm tìm đến đúng ngay vị trí của thủ thành Georgino. 1 giờ trước Hai đội nhập cuộc thận trọng! 7': Trước đối thủ mạnh như U22 Indonesia, các cầu thủ trẻ Timor Leste đang thi đấu rất chắc chắn trước sức ép của đối thủ. 2 giờ trước Trận đấu bắt đầu! U22 Timor Leste thi đấu trong trang phục màu đỏ, bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Ở phần sân đối diện là các cầu thủ U22 Indonesia trong màu áo trắng. 2 giờ trước Đội hình xuất phát U22 Timor Leste 2 giờ trước ĐỘI HÌNH U22 INDONESIA 2 giờ trước U22 Indonesia và U22 Timor Leste làm lễ chào cờ 2 giờ trước Trực tiếp U22 Indonesia vs U22 Timor Leste

Vào lúc 16h chiều nay 7/5, U22 Indonesia sẽ gặp U22 Timor Leste trong khuôn khổ trận đấu thứ ba ở bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 32. Đây là cơ hội để đội bóng xứ vạn đảo sớm có tấm vé vào bán kết.

U22 Indonesia đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng A, với 2 chiến thắng lần lượt với tỉ số 3-0 trước Philippines và 5-0 trước Myanmar. Nhìn họ thi đấu có cảm giác đội bóng này có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào, với phương án tấn công đa dạng và khả năng dứt điểm cực tốt của các chân sút như Marselino hay Sananta.

Không khó để lý giải cho sức mạnh này của Indonesia. Đây là lứa cầu thủ được họ đầu tư trọng điểm, được tôi luyện qua rất nhiều trận đấu ở các cấp độ đội tuyển và ở giải vô địch Quốc gia Indonesia. Do đó, họ có kinh nghiệm vượt trội so với các đồng nghiệp cùng lứa tuổi. So với trận ra quân gặp Philippines, Indonesia ngày càng hoàn thiện khả năng dứt điểm và không ngạc nhiên nếu Timor Leste phải nhận trận thua đậm. Chiến thắng cũng giúp họ có tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó, U22 Timor Leste dường như đã hoàn thành nhiệm vụ ở giải đấu năm nay với chiến thắng 3-0 trước Philippines. Họ gây bất ngờ với lối chơi tấn công hiệu quả. Nhưng có thể thấy đó là trận đấu mà Timor Leste đã cố gắng hết sức và thi đấu với 200% sức mạnh tinh thần.

Với thực lực hiện tại, họ khó có khả năng làm nên bất ngờ trước đội bóng rất mạnh như Indonesia. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một lối chơi cống hiến.