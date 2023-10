Sẽ không còn BlackPink sau vụ Lisa diễn thoát y ở Pháp?

TPO - Truyền thông Hàn đưa tin các thành viên Lisa, Jennie, Jisoo và Rosé không thể biểu diễn dưới danh nghĩa BlackPink do đây là cái tên được YG Entertainment độc quyền sở hữu.

Theo Chosun Biz, có nhiều suy đoán khác nhau khi BlackPink quá thời hạn hợp đồng với YG Entertainment kết thúc vào tháng 8. Có một số kịch bản, nhưng nhiều khả năng nhất bốn thành viên BlackPink ký hợp đồng với công ty khác.

Nhưng sau đó, bốn cô gái Jisoo, Lisa, Jennie và Rosé không thể sử dụng tên BlackPink nếu không cùng tái ký hợp đồng với YG Entertainment. Vì YG đang giữ độc quyền tên BlackPink.

Trường hợp tương tự xảy ra với 2NE1 sau khi các thành viên không ký hợp đồng. Họ có thể tái hợp, biểu diễn trên sân khấu nhưng phải xin phép để được biểu diễn với tư cách 2NE1.

Ngoài ra, truyền thông Hàn đưa tin nhiều khả năng các thành viên BlackPink rời YG Entertainment, ký hợp đồng với The Black Label. Đây là công ty hợp tác với YG do Teddy Park đứng đầu. Truyền thông Hàn gần đây đưa tin The Black Label có giá trị lên đến 1.000 tỷ won. Các quỹ đầu tư mạo hiểm xin được góp vốn đầu tư "vô điều kiện" sau tin BlackPink về The Black Label.

The Black Label thành lập vào năm 2016 với tư cách là công ty trực thuộc YG Entertainment. Khi The Black Label mới ra mắt, YG là cổ đông lớn, chiếm 45% nhưng giờ đây giảm đáng kể, đưa The Black Label trở thành thế lực ngầm cạnh tranh với YG.

Hiện tại, các thành viên của BlackPink đều có lịch trình riêng, không lên tiếng về hợp đồng, dự án chung sau khi concert Born Pink World Tour khép lại. Trong lúc truyền thông Hàn liên tục đưa tin chỉ Rosé tái ký hợp đồng, YG liên tục phủ nhận, cho rằng đôi bên đang trong quá trình đám phán.

Đồng thời, fan suy đoán việc Lisa diễn ở thoát y Pháp, ngầm công khai bạn trai, tự do hoạt động riêng do không còn thuộc công ty chủ quản, không phải tuân thủ tiêu chuẩn hợp đồng khắt khe. Trước đó có Jennie gây sốc với phim gắn mác 19+ The Idol. Với những gì diễn ra hiện tại, khả năng cao sẽ không còn BlackPink trong tương lai.