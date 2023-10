Hoa hậu Tiểu Vy hát nhạc BlackPink, đọ giọng cùng Bảo Thy

TPO - Fan meeting nhằm kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô hát "Flower" lời Việt, cùng Bảo Thy thể hiện "Công chúa bong bóng".

Tiểu Vy tổ chức fan meeting nhân kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô chiều fan, lần đầu thể hiện khả năng hát live, vũ đạo trước khán giả.

Chia sẻ với Tiền Phong, Tiểu Vy nói ban đầu cô lo lắng không có người đến dự. Nhưng chỉ sau vài giờ mở đơn đăng ký, số lượng người tham gia vượt xa dự kiến ban đầu.

Để chuẩn bị màn trình diễn tốt nhất cho buổi fan meeting đầu tiên sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy chăm chỉ luyện vũ đạo và giọng hát.

Tại fan meeting giả định dưới dạng concert, Tiểu Vy thể hiện phiên bản tiếng Việt của bản hit Flower và All eyes on me. Hồi tháng 7, Tiểu Vy liên tục được gọi tên vì bản nhạc Flower lời Việt cô cover vang lên tại concert của BlackPink ở Hà Nội.

Fan meeting của Tiểu Vy còn có sự xuất hiện của ca sĩ Bảo Thy. Khán giả được trở về những năm 2010 khi Hoa hậu Việt Nam 2018 song ca cùng Bảo Thy với bản hit Công chúa bong bóng.

Tại buổi fan meeting, Bảo Thy chia sẻ nhiều năm qua cô hiếm khi nhận lời xuất hiện trên sân khấu, cô nhận lời ngay khi được Tiểu Vy ngỏ lời mời. Phần song ca của hoa hậu - ca sĩ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Fan meeting của Tiểu Vy còn có sự xuất hiện của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, Á hậu Tường San, Á hậu Thúy An, bà Phạm Kim Dung. Chủ tịch Miss Grand Vietnam có phần quà đặc biệt cho fan, tặng vé tham dự các đêm National Costume, bán kết và chung kết của Miss Grand International diễn ra vào tháng 10.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18. Sau năm 5 đăng quang, cô thành công trong lĩnh vực người mẫu, đắt show quảng cáo, đóng phim điện ảnh, tham gia webdrama của Trường Giang.

Ngày 26/9, Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ một số hình ảnh trong ngày tân gia tại Hội An. Đây là món quà ở tuổi 23 mà Tiểu Vy dành tặng cho cha mẹ.

“Gia đình luôn là động lực lớn nhất để tôi chăm chỉ làm việc suốt 5 năm qua. Lần về quê này, tôi về cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho ba mẹ. Mọi người sẽ luôn là động lực để tôi chăm chỉ làm việc và cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất".

Mai Phương: 'Tôi đang nỗ lực cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở Ấn Độ'