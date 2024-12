SCG Sharing The Dream: 17 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam

Lễ trao học bổng SCG Sharing The Dream 2024 vừa qua tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã vinh danh 200 học sinh, sinh viên xuất sắc với tổng giá trị học bổng lên đến 3 tỷ đồng. Trong 17 năm qua, chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính, mà còn khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi những giá trị bền vững. Chương trình tập trung phát triển tư duy bền vững, kỹ năng lãnh đạo và khơi dậy tinh thần cống hiến cho cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của các bạn trẻ.

Đến thời điểm hiện tại, SCG đã trao hơn 5.600 suất học bổng, tổng trị giá 40 tỷ đồng, tổ chức hơn 100 buổi tập huấn, 50 buổi kết nối doanh nghiệp, đồng hành cùng 16 dự án sáng tạo của sinh viên và hỗ trợ 20 tài năng trẻ tỏa sáng tại các sân chơi quốc tế.

Tinh thần Skill Up for Life - Vững năng lực, sáng tương lai của SCG được thể hiện mạnh mẽ qua chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị minh bạch) được lồng ghép xuyên suốt chương trình học bổng. Đây không chỉ đơn thuần là một học bổng tài chính mà còn là hành trình giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong việc kiến tạo một tương lai bền vững. Thông qua chuỗi hoạt động thực hành ESG đa dạng, các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội được phát triển tư duy bền vững. Những năm qua, SCG đã tổ chức nhiều khóa học kỹ năng mềm, các buổi tham quan nhà máy, cũng như hội thảo chuyên đề nhằm trang bị kiến thức toàn diện.

Năm 2024, chương trình tiếp tục đạt thành công vang dội với những sáng kiến và dấu ấn nổi bật:

Cuộc thi Đại sứ ESG - ESG Ambassador 2024: Sinh viên tham gia đã trình bày sáng kiến bảo vệ môi trường trước các chuyên gia khu vực ASEAN tại Hội nghị Chuyên đề ESG 2024 diễn ra ở Thái Lan. Hai dự án đoạt giải, "Thiết bị cảnh báo chướng ngại vật cho người khiếm thị" của Đội B-Wings và "Enzym từ rác hữu cơ" của Đội Garbage Enzyme là minh chứng cho sức sáng tạo và ý thức cộng đồng mạnh mẽ của thế hệ trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn mở rộng tầm nhìn mà còn khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển bền vững.

Tham quan nhà máy: Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại các công ty thành viên của tập đoàn SCG tại Vĩnh Phúc, Bình Dương và Long An, từ đó hiểu rõ chiến lược ESG được áp dụng thực tiễn trong hoạt động sản xuất và vận hành kinh doanh của một doanh nghiệp.

ESG Camp - hoạt động dã ngoại ý nghĩa: Nhiều hoạt động làm sạch môi trường, và học hỏi kiến thức “xanh” đã được triển khai, giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về tác động của mình đối với xã hội.

Tiếp tục sứ mệnh của mình, học bổng SCG Sharing The Dream năm nay đã chắp cánh cho nhiều bạn trẻ vượt khó và vươn lên trở thành những công dân có trách nhiệm.

Một trong những sáng kiến chiến lược của SCG trong năm 2024 là chương trình Skill Up for Life - Vững năng lực, sáng tương lai, với mục tiêu giảm bất bình đẳng xã hội thông qua giáo dục và nâng cao kỹ năng. Với Sharing The Dream, SCG không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng mà còn đồng hành cùng các bạn sinh viên thông qua các trại huấn luyện như ESG Camps và hội thảo chuyên đề, giúp người tham gia trao dồi kiến thức và khơi dậy ý thức cống hiến cho cộng đồng.

Ông Praween Wirotpan, Phó Giám đốc Quốc gia SCG tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, giáo dục không chỉ là con đường bền vững nhất để giảm bất bình đẳng, mà còn là nền tảng để mỗi cá nhân định hình tương lai của chính mình”.

Thành công của chương trình SCG Sharing The Dream còn đến từ sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức như Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh (SAC). Nhờ sự phối hợp này, chương trình không chỉ mở rộng quy mô mà còn lan tỏa được thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Ông Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh: “Sự hợp tác với SCG đã tạo ra những cơ hội lớn cho học sinh, sinh viên Việt Nam, không chỉ trong việc nhận học bổng mà còn phát triển toàn diện các kỹ năng mềm và tư duy bền vững.”

Nhìn lại hành trình 17 năm, SCG Sharing The Dream đã khẳng định vị thế vững chắc của một học bổng mang giá trị bền vững với học sinh, sinh viên Việt Nam. Đồng thời, học bổng cũng được xem như lời cam kết cho nỗ lực và tâm huyết của SCG trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam qua giáo dục.

Bằng cách kết hợp hỗ trợ tài chính với các hoạt động phát triển kỹ năng và tư duy, SCG đã và đang giúp hàng ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam chinh phục những ước mơ lớn, vượt qua nghịch cảnh và trở thành những công dân có trách nhiệm, sẵn sàng định hình tương lai.

SCG Sharing The Dream tiếp tục là ngọn lửa thắp sáng giấc mơ và hy vọng cho thế hệ trẻ, mang theo thông điệp rằng mọi người đều có thể đóng góp cho sự phát triển bền vững - từ những hành động nhỏ nhất đến những sáng kiến mang tầm quốc tế.