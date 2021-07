Sau nắng nóng, miền Bắc bắt đầu đón mưa dông nhiều ngày

Đoạn clip do camera hành trình của một xe ô tô ghi lại vụ tai nạn tại ngã tư phố Tuệ Tĩnh giao Bùi Thị Xuân (Hà Nội) vào ngày 17/6 vừa qua. Lý do là người phụ nữ tham gia giao thông đã mặc áo chống nắng nhưng chưa kéo khóa gọn gàng để mắc vào bánh xe, rất may cả 2 phương tiện ô tô và xe máy đều đi chậm. Video là lời cảnh tỉnh cho chị em mặc áo chống nắng khi tham gia giao thông đế tránh những điều đáng tiếc xảy ra.