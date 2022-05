Sau cơn mưa lớn kỷ lục 36 năm ở Hà Nội chiều nay, miền Bắc tiếp tục có mưa

TPO - Cơn mưa kéo dài từ 14-16 giờ chiều nay (29/5) ở trạm Láng (Hà Nội) có cường độ 138mm, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 1986.

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, chiều nay (29/5), hiện tượng mưa dông nhiệt xuất hiện ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và nam đồng bằng Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển đến Hà Nội gây mưa to với cường suất lớn trong khoảng 2 giờ.

Tại trạm Láng (quận Đống Đa), lượng mưa từ 14-16h là 138mm. Theo số liệu lịch sử có được, lượng mưa tích lũy trong 2h ngày 18/6/1986 tại trạm khí tượng này đạt 132.5mm. Như vậy, trận mưa chiều nay là một trong những kỷ lục mưa dông được thiết lập ở Hà Nội.

Điều đáng nói, trạm Láng chưa phải là nơi có mưa lớn nhất trong chiều nay ở Thủ đô. Theo số liệu của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa lớn nhất ghi nhận chiều nay ở Cầu Giấy với cường độ 182,5mm. Hàng loạt các điểm đo khác cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn như Tây Hồ (160,5mm), Nam Từ Liêm (130mm), Hoàng Mai (139,6mm), Thanh Xuân (111mm), Thanh Trì (123,8mm), Ba Đình (114,8mm), Hai Bà Trưng (105,1mm)…

Những trận mưa dông nhiệt như chiều nay được coi là cơn ác mộng với người Hà Nội bởi mưa cường độ lớn kèm sấm chớp, gió giật mạnh, chỉ có thể cảnh báo trong thời gian ngắn.

Theo các chuyên gia khí tượng, dông nhiệt thường xuất hiện vào buổi chiều tối trong mùa hè, sau một ngày nắng nóng. Dông nhiệt hình thành do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra, xuất hiện thời gian ngắn nhưng thường kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, mưa rất lớn, sấm sét dữ dội, thậm chí cả mưa đá, vòi rồng. Vì vậy rất nguy hiểm, đặc biệt là cho những người đang ở ngoài đường thời gian này.

Điều đáng lo ngại là dông nhiệt chỉ có thể cảnh báo trước một thời gian ngắn do đây là những nhiễu động khí quyển quy mô nhỏ, hình thành nhanh.

Ở nước ta, dông nhiệt thường xuất hiện vào mùa hè, từ tháng 4-10 hàng năm, thời điểm xuất hiện thường vào cuối chiều, sau một ngày nắng nóng gay gắt.

Ngay sau trận mưa lớn chiều nay, dự báo từ đêm nay (29/5) đến ngày 31/5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Thủ đô Hà Nội từ nay (29/5) đến ngày 31/5, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Miền Bắc năm nay dự báo mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm. Trước đó, trận mưa từ 20-24/5 ở miền Bắc được nhận định là hiếm thấy với nhiều kỷ lục mưa được thiết lập. Tính riêng hai ngày 23 và 24/5, tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) đã có mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến từ 250-300mm. Tổng lượng mưa 2 ngày một số nơi đã vượt so với lượng mưa tháng trung bình nhiều năm từ 30-50%. Dự báo trong tháng 7-9 năm nay, miền Bắc tiếp tục đón mưa nhiều hơn hẳn trung bình những năm trước.