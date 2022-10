Sau 15 ngày, vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ mất tích trên núi Tà Cú

TPO - Chiều 28/10, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đến nay vẫn chưa tìm thấy bà Hoàng Thị Kim Chung (55 tuổi, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), mất tích khi tham quan núi Tà Cú (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú) vào trưa 13/10.

Ông Phúc khẳng định, từ ngày 13/10 đến ngày 25/10, có 50 người gồm các lực lượng như Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân, người dân thị trấn Thuận Nam, xã Tân Thuận đã tham gia tìm kiếm xung quanh khu vực núi Tà Cú. Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, trời mưa trơn trượt nên công tác tìm rất khó khăn.

Hiện tại, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo Công an thị trấn Thuận Nam, Công an xã Tân Thuận tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động các lực lượng phối hợp cùng nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, Hạt Kiểm Lâm huyện tiếp tục tổ chức lực lượng, mở rộng khu vực tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, vào trưa 13/10, Ban Quản lý khu du lịch Tà Cú nhận được tin báo của ông Lê Văn Y (33 tuổi) về việc bà Hoàng Thị Kim Chung khi đi tham quan cùng đoàn trên núi Tà Cú bị lạc từ khoảng 12h cùng ngày, dù nhiều người đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Theo trình bày của ông Y, sáng ngày 13/10, đoàn gồm 8 người đến từ Đồng Nai đi du lịch tham quan núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), trong đó có bà Chung. Đến khoảng 13h cùng ngày, những người trong đoàn phát hiện bà này vắng mặt nên tổ chức đi tìm, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, khu du lịch.

Cụ thể, sau khi đến huyện Hàm Thuận Nam, họ đi cáp treo lên chùa trên núi Tà Cú. Đến trưa, sau khi tham quan chùa, tượng Phật nằm trong rừng, những người trong đoàn bày mâm cỗ, hoa quả ra cúng Phật cầu bình an, sau đó ít giờ thì không thấy bà Chung.

Theo người thân, lúc mất tích bà Chung mặc quần áo màu cam, khoác áo sọc caro, mang khẩu trang màu xanh, đội nón màu đỏ thẫm.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, trong chiều 13 và ngày 14/10, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, kết hợp với kiểm lâm, nhân viên Ban Quản lý du lịch núi Tà Cú tham gia tìm kiếm bà Chung nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

Cơ quan chức năng cũng đã trích xuất camera ghi được hình ảnh bà Chung trước khi lên núi bằng cáp treo và sau đó mất tích, để phục vụ công tác tìm kiếm.

Ngoài lực lượng chức năng, nhiều nhóm tình nguyện viên địa phương với hàng chục người cũng tham gia tìm kiếm tung tích bà Chung. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng từ vách đá, vực sâu, hang động trên đỉnh núi nhưng vẫn chưa phát hiện dấu vết người mất tích.