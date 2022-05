Sau 13 năm chờ đợi, ‘Avatar 2’ chính thức tung trailer đầu tiên

TPO - 20th Century Studios cuối cùng cũng đã “nhá hàng” những thước phim đầu tiên về phần hai của bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại “Avatar” sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Ngày 9/5, hãng 20th Century Studios tung trailer đầu tiên của “Avatar 2’, có tựa đề chính thức là "Avatar: The Way of Water”. Đây là những thước phim đầu tiên về phần 2 “bom tấn” giả tưởng của đạo diễn James Cameron sau 13 năm chờ đợi và nhiều lần trì hoãn.

Năm ngoái, phần 1 của “Avatar” được chiếu lại tại Trung Quốc. Dù qua hơn một thập kỷ, tác phẩm đoạt 3 giải Oscar vẫn giữ nguyên sức hút như năm 2009, vượt qua ““Avengers: Endgame” để trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu toàn cầu hơn 2,8 tỷ USD.

"Avatar: The Way of Water” có sự tham gia nhiều nhiều diễn viên trong phần phim gốc, bao gồm Zoe Saldana trong vai Neytiri, Sam Worthington trong vai Jake Sully và Sigourney Weaver với vai trò mới. Ngoài ra, phim còn có thêm những gương mặt mới, gồm người đẹp "Titanic" Kate Winslet trong vai Ronal, Dương Tử Quỳnh trong vai bác sĩ Karina Mogue, Oona Chaplin vai Varang và tài tử "Fast & Furious" Vin Diesel (chưa tiết lộ vai diễn)...

Phần hai tiếp nối câu chuyện của bản gốc, xoay quanh cuộc sống của gia đình Sully và Neytiri trên hành tinh Pandora và những mối đe dọa mới đối với nền văn minh đang phát triển.

“Avatar 2” dự kiến công chiếu vào ngày 16/12. Đạo diễn Cameron cho biết, ban đầu ông dự định ra mắt vào năm 2014, nhưng đã bị lùi lịch 7 lần cho đến khi ấn định ngày cuối cùng vào cuối năm nay. Phim đóng máy vào năm 2020, song song với quá trình quay “Avatar 3”, được lên kế hoạch phát hành vào năm 2024. Hồi tháng 12 năm ngoái, Cameron tiết lộ cũng đã quay “một chút” của phần 4.

Tú Oanh