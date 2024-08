SATRA: Các đơn vị thành viên chú trọng công tác giáo dục chính trị, xây dựng Đảng

Trong sáu tháng đầu năm 2024, các công ty thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) đã đạt được kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, xây dựng Đảng.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và tập trung ổn định kinh doanh

Ông Nguyễn Ngọc An, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) - Công ty thành viên của SATRA cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, dù điều kiện khách quan có nhiều yếu tố bất lợi nhưng tập thể Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và người lao động VISSAN đã nỗ lực, quyết tâm cao cùng tinh thần đoàn kết, chủ động bám sát tình hình thị trường, duy trì và tổ chức tốt hoạt động sản xuất - kinh doanh. VISSAN đã đưa ra thị trường ba mặt hàng chả que, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; cải tiến, ổn định chất lượng đối với 15 sản phẩm hiện hữu thuộc dòng sản phẩm chế biến, bằng cách ứng dụng các nguyên phụ liệu mới, điều chỉnh công thức.

Trong 6 tháng, VISSAN đã mở mới hơn 170 điểm bán hàng; tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, tham gia tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường thành phố… với tổng doanh thu đạt trên 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 69,5 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu tăng 2% so cùng kỳ năm 2023.

Đảng ủy VISSAN đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình làm việc của Đảng ủy và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng bộ. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, bám sát tình hình đơn vị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh dư luận xã hội và định hướng tư tưởng đối với người lao động được chú trọng quan tâm thường xuyên. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định. Hoạt động công tác Đảng được duy trì thực hiện có nền nếp, đúng nguyên tắc, chất lượng, hiệu quả; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Đơn vị đã quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Toàn công ty ổn định về chính trị, tư tưởng, nội bộ đoàn kết, dân chủ được phát huy, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các đoàn thể chính trị - xã hội đã bồi dưỡng 7 công nhân ưu tú để giới thiệu Đảng xem xét kết nạp.

Theo ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền - đơn vị thành viên của SATRA, nhờ các giải pháp hữu hiệu của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Công ty đã từng bước khắc phục các khó khăn, tiếp tục đưa hoạt động của chợ vào ổn định, tăng cường quản lý các hoạt động dịch vụ, ổn định giá cả, bảo đảm vệ sinh-an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của thương nhân tại chợ; chủ động phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm cho 1.400 thương nhân tại chợ…

Kết quả, 8 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền đạt khoảng 287 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 23 tỷ, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Công tác chính trị, tư tưởng và dân vận được đẩy mạnh; thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động, giúp cho thương nhân và doanh chủ có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách, quy định chung của Nhà nước liên quan công việc kinh doanh và đời sống của mình thông qua việc duy trì tốt hoạt động của Ban Đại diện thương nhân của bảy nhà lồng và Ban Đại diện thương nhân chợ Bình Điền…

Một đơn vị thành viên khác của SATRA là Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) đã triển khai thực hiện bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm cho toàn thể đảng viên.

Lãnh đạo người lao động tham gia tốt các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” do SATRA tổ chức; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW khóa XIII (chuyên đề năm 2024), Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Công ty đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, góp phần đáng kể giúp cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao; đảng viên thể hiện được vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ…

Nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng công tác Đảng

Trong sáu tháng cuối năm 2024, VISSAN sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

Trong đó, tập trung ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất bằng cách thực hiện đúng quy trình chăn nuôi, bảo đảm an toàn sinh học, đặc biệt là công tác phòng dịch bệnh trên đàn heo tại Xí nghiệp chăn nuôi Bình Thuận; tiếp tục xây dựng các liên kết, hợp tác về nguồn nguyên liệu heo hơi với các đơn vị chăn nuôi lớn nhằm bảo đảm nguồn heo hơi ổn định, kiểm soát chất lượng và giá cả cạnh tranh trong dài hạn...

Đồng thời, VISSAN tiếp tục rà soát toàn bộ chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nghiên cứu thay thế nguyên phụ liệu có giá cao hoặc khả năng cung ứng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phân phối, phát triển mạng lưới, xuất khẩu; phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, cải tiến sản phẩm hiện hữu.

Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc VISSAN sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…; chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp định hướng, ổn định về tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền sẽ tập trung nghiên cứu, triển khai các giải pháp khắc phục những khó khăn; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2024; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Đảng ủy Công ty sẽ tập trung thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030…

Còn COFIDEC sẽ tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất-kinh doanh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2020-2025); khai thác, vận hành nhà máy hiệu quả hơn, phát huy các giải pháp tiết kiệm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chăm lo tốt người lao động. Công ty sẽ tăng cường đầu tư, cải tiến máy móc, thiết bị cho các dây chuyền sản xuất nhằm tăng năng suất, tiết kiệm lao động; thúc đẩy việc kinh doanh nội địa, mở rộng mạng lưới đại lý phân phối…