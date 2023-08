Sao Việt cọ xát môi trường làm phim quốc tế

TP - Việc diễn viên Việt tham gia trong những dự án phim có “yếu tố” Hollywood luôn gây được sự chú ý và quan tâm của dư luận. Bởi không chỉ là quảng bá văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới, mà bản thân các nghệ sĩ cũng thu về những bài học, kinh nghiệm quý mà hơn bất cứ trường lớp nào mang lại.

Cọ xát và học hỏi

Bộ phim “Kẻ ẩn danh” do Kiều Minh Tuấn thủ vai chính sắp ra rạp vào dịp 2/9 tới đây là dự án đầu tiên nam diễn viên hợp tác cùng đạo diễn Việt kiều Dan Trần và biên đạo Kefi Abrikh Samuel - người từng cầm trịch nhiều bộ phim bom tấn như “James Bond 00”, “Fast And Furious”, “John Wick”..., hai dự án hành động của Ngô Thanh Vân -“Hai Phượng” và “Thanh Sói”… Samuel cũng từng là diễn viên đóng thế trong loạt bom tấn “Fast & Furious 6”, “Bourne 5”, “Spectre 007”, “Missions: Impossible 6”.

Kiều Minh Tuấn cho biết, theo yêu cầu của đạo diễn, anh mất nửa năm để chuẩn bị cho quá trình nhập vai. Diễn viên nuôi tóc dài suốt gần ba tháng, phơi nắng để da đen, ép cân cho thân hình gầy hơn. Vốn quen đóng những vai hài, chưa có kinh nghiệm đóng võ thuật, nên tham gia một bộ phim phải đánh đấm, nhào lộn nhiều như lần này, Kiều Minh Tuấn được biên đạo Samuel phác thảo chi tiết các bước cho mỗi phân cảnh, hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, tập luyện đến khi thành thục. Nhờ đó, trong hình ảnh First Look được hé lộ, nam diễn viên khiến người xem ấn tượng với những pha hành động, võ thuật đẹp mắt.

Vẫn còn quá sớm để nhận định vai diễn của Kiều Minh Tuấn trong “Kẻ ẩn danh” liệu có thành công hay không, nhưng cái được lớn nhất của nam diễn viên từ dự án này là được tiếp xúc với ê-kip làm việc chuyên nghiệp đến từ kinh đô điện ảnh của thế giới, học hỏi cách làm phim, đặc biệt là phim võ thuật, những bài học sẽ giúp nam diễn viên rất nhiều trên con đường xây dựng hình tượng “đả nam” mới của màn ảnh Việt.

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Lê Thiện đã có thêm trải nghiệm làm nghề ở tuổi 77 khi tham gia bộ phim “A Tourist’s Guide to Love”- phim Hollywood quay ở Việt Nam – lọt top 10 tác phẩm nổi bật trên Netflix toàn cầu. Vào vai bà nội của nam chính, nữ nghệ sĩ gạo cội màn ảnh Việt chia sẻ: đây là một kỷ niệm khó quên, bởi bà được trải nghiệm phong cách làm phim chuyên nghiệp, êkíp nghiêm túc, chu đáo. Ở hậu trường không khí vui vẻ nhưng lúc bấm máy, ai cũng tập trung hết mình. Nữ nghệ sĩ cho biết chuyện bất đồng ngôn ngữ không phải là trở ngại bởi các bộ phận kết nối ăn ý qua ánh mắt, cử chỉ. Dù tham gia vai diễn nhỏ nhưng trước khi rời đoàn, bà được tặng hoa và đạo diễn đã nói cảm ơn, khen vai diễn của bà là “linh hồn của phim”, khiến Lê Thiện nghẹn ngào xúc động.

Hồi tháng 5 mới đây, cộng đồng phim Việt xôn xao trước thông tin Ngô Thanh Vân tham gia bộ phim “The Creator” (Kẻ kiến tạo) của Hollywood. Phim được quay năm 2022 và sẽ dự định ra rạp Việt vào cuối tháng 9/2023. Ngô Thanh Vân cũng chính là một trong những diễn viên Việt Nam hiếm hoi được vinh dự xuất hiện trong nhiều bom tấn của Hollywood như: “Star Wars: The Last Jedi”, “Bright”, “Ngọa hổ tàng long 2”, “The Princess”, “The Old Guard”…. Ngô Thanh Vân cho rằng, tham gia phim bom tấn thế giới, là cơ hội để cọ xát và học hỏi trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, trau dồi kinh nghiệm diễn xuất từ các sao hạng A của thế giới, biết thêm về công nghệ cùng kỹ xảo làm phim hiện đại…

Dustin Nguyễn bén duyên với điện ảnh Hollywood từ khoảng năm 1985. Anh là một trong những diễn viên gốc Việt hiếm hoi đứng vững ở thị trường điện ảnh quốc tế, với nhiều bộ phim đình đám của Hollywood như: “21 Jump Street”, “Charlie’s Angel”, “The Man with the Iron Fists” , “Heaven & Earth”, sánh vai cùng các ngôi sao Hollywood như Johnny Depp, Cate Blanchet. Đặc biệt, vừa diễn xuất vừa tham gia đạo diễn sê-ri phim “Warrior”.

Nam diễn viên dòng phim hành động tâm sự, bên cạnh tiền thù lao xứng đáng với công sức, điều khiến anh tâm đắc khi tham gia các dự án của Hollywood là được làm việc với một ê-kíp rất chuyên nghiệp, đầy nhiệt tâm và nhiệt tình. Khi tham gia “The Man with the Iron Fists”, vốn là người rất sợ nước, Dustin Nguyễn vẫn vào vai khá ngọt nhờ sự hỗ trợ của ê-kíp hậu trường với đội cứu hộ và thợ lặn luôn túc trực để ứng cứu khi diễn viên gặp vấn đề. Là phim hành động, đạo diễn luôn ưu tiên tối đa cho sự an toàn của thành viên đoàn. Anh chia sẻ, ban đầu, thấy phim có lịch quay khoảng một tháng, anh nghĩ đạo diễn khó lòng làm được. Nhưng khi ra phim trường nam diễn viên mới thấy hết sự chuyên nghiệp của đoàn làm phim.

Tự hào khi được góp mặt

Từ trước đến nay, việc có một ngôi sao Việt Nam may mắn được xuất hiện trong một dự án của Hollywood là điều đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả trong nước. Năm 2010, giới truyền thông cũng như khán giả yêu điện ảnh xôn xao trước thông tin Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương được mời đóng phim “Shanghai” (Thượng Hải). Đến khi “Shanghai” ra mắt, khán giả Việt ngã ngửa thất vọng vì vai diễn “siêu phụ” của hai sao Việt. Trong phim, Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ vào vai hai vũ nữ biểu diễn vài động tác múa trên sân khấu để làm nền cho cảnh quay khác và cũng chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, không lời thoại, không có cảnh hành động nào. Hai người đẹp lập tức bị công chúng chỉ trích vì “nổ” quá đà.

Là người từng có nhiều trải nghiệm, kinh qua ở phim trường Hollywood, Ngô Thanh Vân đã lên tiếng bênh vực Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương, khi cho biết trong hậu kỳ phim, thời lượng các nhân vật có thể bị cắt xén bất ngờ mà đôi khi phim lên sóng diễn viên mới được biết. “Việc được góp mặt trong phim “bom tấn” đã đủ để tự hào, không cần so đo xuất hiện bao nhiêu phân đoạn, bao nhiêu thời gian”, đả nữ chia sẻ.

Cùng chung mong muốn như Ngô Thanh Vân, nghệ sĩ Lê Thiện đã mang hình ảnh áo bà ba của Việt Nam vào “A Tourist’s Guide to Love”. “Ở tuổi 77, tôi hạnh phúc khi tham gia dự án phim quốc tế. Niềm vui ở đây không phải là tạo danh tiếng cá nhân mà có cơ hội để học hỏi cách làm phim, giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam, nhất là đưa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với thế giới”, nữ nghệ sĩ thổ lộ.

Hồi tháng 4 mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào cũng khiến khán giả thích thú khi đóng vai người mẹ gốc Việt trong “Beef” (Bất hòa) - series hài Mỹ dài 10 tập gây sốt toàn cầu. Chị vào vai Hanh Trinh - mẹ của nhân vật nữ chính. Trước bờ vực ly hôn, người con gái quyết định trở về nhà và bà Hanh Trinh đã nấu bữa tối chiêu đãi con với món canh cá chua đúng điệu, đủ cả dọc mùng, rau thơm. Sau khi phim lên sóng, các diễn đàn phim Việt đã xôn xao từ khóa “Hồng Đào và bát canh chua Việt Nam trên phim Mỹ”. Phân cảnh này dù chỉ ngắn ngủi nhưng đã mang đến cảm xúc tự hào cho những người con đất Việt, cũng như giải bày nỗi lòng của những người con xa quê…