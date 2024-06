Săn quỹ căn hộ cuối cùng BV Diamond Hill, hưởng ưu đãi 'khủng'

Chung cư tăng “sức nóng”

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án chuyên nghiệp BV Land, ngay từ thời điểm sau Tết nguyên đán, lượng khách hàng đến tham quan, trải nghiệm căn hộ tại dự án BV Diamond Hill ghi nhận mức tăng đột biến. Mỗi tuần, dự án tiếp đón hàng trăm lượt khách, lượng căn hộ giao dịch thành công cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện tượng này tại BV Diamond Hill cũng nằm trong xu hướng chung của thị trường bất động sản những tháng đầu năm. Theo báo cáo chỉ số về tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của Batdongsan.com.vn, tâm lý của các bên mua, bán bất động sản không còn quá dè chừng như năm 2023. Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023, nhờ sự cải thiện mức độ hài lòng của người tiêu dùng về tiềm năng tăng giá thị trường bất động sản, về lãi suất vay mua nhà và chính sách, tình hình thị trường.

Lý giải về làn sóng giao dịch chuyển biến tích cực, các đơn vị môi giới dự án BV Diamond Hill cho biết, thị trường bất động sản đang trên đà phục hồi rõ nét. Bắc Giang là thị trường có tín hiệu hồi phục từ rất sớm nhờ những tiềm năng nội lực sẵn có như quỹ đất sạch lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đứng hàng đầu cả nước, nhiều dư địa phát triển và trên đà trở thành đô thị loại I, định hướng phát triển đô thị thông minh tầm nhìn 2030. Đồng thời, theo quy luật, ở thời điểm đầu năm, khi nguồn tiền trong dân nhiều lên nhờ các khoản đáo hạn tiết kiệm, tất toán đầu tư hay thưởng Tết… nhu cầu tìm mua nhà cũng thường tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ tại thị trường Bắc Giang không lớn. Vì vậy, căn hộ cao cấp BV Diamond Hill với chất lượng đảm bảo, vận hành ổn định, pháp lý an toàn đã có sổ đỏ, mức giá hợp lý… được người dân rất quan tâm và săn đón.

Quỹ hàng tung ra thị trường thời điểm này bao gồm các căn hộ 2-3 phòng ngủ, có tầm view panorama toàn cảnh thành phố hoặc view trực diện công viên và hồ cảnh quan liền kề. Đây là quỹ căn hộ cuối cùng đẹp nhất thuộc dự án chung cư cao cấp BV Diamond Hill sở hữu chuỗi tiện ích nội khu và ngoại khu đẳng cấp đã hiện hữu.

Mua nhà ở ngay, hưởng ưu đãi “khủng”

Sức nóng ngày càng tăng của quỹ căn cuối cùng BV Diamond Hill còn đến từ loạt chính sách ưu đãi “siêu khủng” được tung ra nhằm kích cầu ở thời điểm vàng, khi thị trường sôi động trở lại. Cụ thể, khách mua căn hộ thời điểm này sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng xe ô tô Hyundai Accent trị giá lên đến 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách mua căn hộ BV Diamond Hill còn được hưởng chính sách chiết khấu lên tới 6,5% khi không nhận hỗ trợ lãi suất. Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ nguồn vốn vay từ phía ngân hàng, mức lãi suất ưu đãi sẽ là 0% trong vòng 12 tháng với dòng tiền giải ngân lên tới 70% giá trị căn hộ. Riêng khách hàng mua căn hộ 3 phòng ngủ sẽ được tặng thêm gói nội thất trị giá 100 triệu đồng. Đặc biệt, khi thanh toán 30% khách hàng sẽ được nhận nhà ở ngay.

“Sở hữu căn hộ BV Diamond Hill sẽ mang lại lợi ích kép cho các chủ nhân. Khách hàng có thể nhận nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê. Các căn hộ 3 phòng ngủ khi đầu tư cho thuê thường mang lại hiệu quả kinh tế tốt bởi không gian rộng đáp ứng được nhu cầu của các gia đình đa thế hệ hoặc nhóm các cá nhân muốn thuê chung với bạn bè. Thực tế, các căn hộ BV Diamond Hill đã thu hút nhiều chủ nhân, nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài bởi mức giá hợp lý, khả năng sinh lời hấp dẫn và đặc biệt pháp lý hoàn toàn minh bạch. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Bắc Giang đủ điều kiện bán và đã trao sổ cho chủ sở hữu là người nước ngoài”, đại diện đơn vị phát triển dự án BV Land nhấn mạnh.

Những lợi thế “không điểm trừ” của các căn hộ có tầm view tuyệt đẹp cộng hưởng với chính sách bán hàng “siêu hấp dẫn” đang chỉ áp dụng cho số lượng căn hộ hữu hạn cuối cùng. Vì vậy, trở thành chủ nhân căn hộ BV Diamond Hill chắc chắn là sự lựa chọn thông minh của người mua nhà ở thời điểm hiện tại. Căn hộ BV Diamond Hill không chỉ là một chốn an cư lý tưởng với đủ đầy tiện nghi để sống trọn vẹn từng phút giây hạnh phúc, mà còn là tài sản tích sản an toàn và chắc chắn.

Tọa lạc tại vị trí vàng, trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, trung tâm thành phố Bắc Giang, tổ hợp chung cư cao cấp kết hợp thương mại BV Diamond Hill mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, thuận tiện cho cư dân sinh sống và di chuyển. Dự án kiến tạo môi trường an cư phù hợp với mong muốn thiết thực của con người về một tổ ấm tiện nghi. Nơi con trẻ được vô tư trải nghiệm, khám phá và vui chơi trong không gian rộng thoáng, an ninh, an toàn... Nơi có cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu ngay ngưỡng cửa từ bể bơi vô cực, công viên, hồ cảnh quan, quảng trường nước, đường dạo bộ, vườn hoa…

