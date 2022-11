Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép Hòa Phát đạt 492.000 tấn trong tháng 10

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong tháng 10, sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) của tập đoàn đạt 492.000 tấn, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép thô 567.000 tấn, giảm 19% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 492.000 tấn, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thép xây dựng đạt gần 210.000 tấn, bằng 45% so với cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng (HRC) ghi nhận 267.000 tấn, tăng 30%.

Từ quý 3 đến nay, sản lượng sản xuất và bán hàng của Tập đoàn giảm do nhu cầu thị trường trong và ngoài nước đều yếu. Trong tháng vừa qua, sản lượng bán hàng thép xây dựng giảm mạnh, trong đó thị trường xuất khẩu sụt giảm tới hơn 73%.

Tuy nhiên, thép HRC vẫn tăng trưởng so với tháng 9/2022 và tháng 10/2021. Kết quả này là nhờ một số lô xuất khẩu sang thị trường Indonesia, Malaysia.

Ngoài các sản phẩm trên, Hòa Phát còn cung cấp hơn 57.000 tấn ống thép, 27.000 tấn tôn mạ các loại cho thị trường, giảm lần lượt 20% và 39% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 10 tháng qua, Hòa Phát đã sản xuất 6,6 triệu tấn thép thô, giảm 2%. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt gần 6,2 triệu tấn, giảm 3% so với 10 tháng 2021. Trong đó, thép xây dựng là 3,6 triệu tấn, tăng 13%. Thép HRC đạt 2,3 triệu tấn, tăng 9%.

Sản phẩm hạ nguồn HRC của Hòa Phát là ống thép đạt 634.000 tấn, tăng 11%. Tôn mạ các loại đạt 276.000 tấn, giảm 13% so với lũy kế 10 tháng 2021.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam với công suất 8,5 triệu tấn/năm. Thị phần thép xây dựng, ống thép Hòa Phát giữ vị trí số 1, lần lượt là 35,8% và 29,27%. Tôn Hòa Phát nằm trong Top 5 thị phần bán hàng toàn quốc.

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ điều chỉnh sản xuất và bán hàng linh hoạt theo diễn biến thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, trong đó ưu tiên quản trị tốt hơn hàng tồn kho và chi phí vận hành.