Sân gôn miền Trung sẵn sàng cho mùa cao điểm

Miền Trung đang bước vào mùa mưa lạnh những tháng cuối năm, lượng khách nội địa thưa dần nhưng lại bắt đầu cao điểm khách quốc tế, trong đó có một lượng khách không nhỏ đến du lịch gôn. Các sân gôn miền Trung đã sẵn sàng để đón những “thượng đế” của môn thể thao tinh hoa 600 năm tuổi của thế giới này.

Theo Hiệp hội Gôn Việt Nam, những tháng cuối năm cho đến đầu năm sau là thời điểm gôn và du lịch gôn rực rỡ nhất. Du khách, đặc biệt khách quốc tế thích khí hậu mát lạnh để vung gậy trên những sân gôn đẳng cấp.

Tại miền Trung, các sân gôn đang vào guồng cao điểm. Đà Nẵng sở hữu các sân gôn đẳng cấp quốc tế, trong đó hệ thống sân Legend Da Nang Golf Resort gồm 2 sân Nicklaus và Norman.

Sân Nicklaus Course là sân gôn 18 hố đầu tiên mang phong cách bờ kè tại Châu Á, làm tăng tính hấp dẫn cho mỗi cú đánh và kết hợp cát trắng của biển Đà Nẵng tạo nên trải nghiệm chơi hoàn toàn khác lạ. Sân Nicklaus Course thường xuyên được lựa chọn để tổ chức các hoạt động luyện tập và thi đấu cho các sự kiện trong nước và quốc tế. Đây cũng chính là nơi thể hiện tài năng của những tay gôn hàng đầu châu Á tại giải đấu BRG Open Golf Championship Danang nằm trong hệ thống Giải Gôn Phát triển châu Á.

Ông Ken Kudo, Tổng Giám đốc Giải Golf Phát triển Châu Á chia sẻ: “Thành phố Đà Nẵng hiện đang sở hữu rất nhiều sân gôn đẳng cấp, tiêu chuẩn quốc tế cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch cao cấp, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời dành cho các gôn thủ Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội được phối hợp cùng với thành phố Đà Nẵng, tập đoàn BRG và các nhà tài trợ cùng tổ chức những giải đấu quy mô hơn, chất lượng hơn và hấp dẫn hơn để đưa gôn Việt Nam và du lịch Đà Nẵng kết nối với thế giới.”

Năm 2023, tạp chí Golf Magazine (Mỹ) đã công bố bình chọn sân bờ kè Nicklaus Course thuộc tổ hợp sân gôn Da Nang Golf Resort nằm trong danh sách “Top 100 Sân gôn của châu Á và châu Úc”.

Khác với sân Nicklaus Course, sân Norman Course hứa hẹn mang đến cho các golfer trải nghiệm như được ngược về quá khứ để chơi trên những sân gôn đầu tiên được xây dựng trên thế giới. Sân Norman Course do Greg Norman thiết kế với phong cách truyền thống, có 18 hố được bố trí trên địa hình dọc biển. Sân rộng 150ha, dài 7.160 yards. Bên cạnh đó, tổ hợp sân Legend Da Nang Golf Resort còn có tiện ích và dịch vụ đẳng cấp với nơi nghỉ ngơi, nhà hàng sang trọng. Tại đây các thượng đế cũng có thể mua sắm các sản phẩm golf chất lượng.

Mới đây, tại Thừa Thiên Huế, sân Golden Sands Golf Resort “trình làng” đã cộng thêm một địa điểm cho những thượng khách yêu quý môn thể thao quý tộc khi đến miền Trung.

Golden Sands Golf Resort được coi là tuyệt tác ven biển bởi được thiết kế bởi đôi tay tài hoa của nhà thiết kế sân gôn số 1 thế giới Nicklaus Design. Sân có chiều dài sân lên tới 7.519 yards tính từ tee xa nhất và được mệnh danh là “thử thách chơi gôn khó nhất Việt Nam”. Để đưa bóng lên green, các gôn thủ sẽ cần vượt qua các fairway lăn có độ dốc và độ cao thấp khác nhau, khiến trái bóng phải lăn liên tục.

Xung quanh fairway là những khu vực cát siêu lớn hoặc bẫy cát sâu ở những vị trí chiến lược, vượt qua những chướng ngại vật này, gôn thủ tiếp tục đối mặt khu vực bảo vệ green là các gò đất cao bao quanh. Và khi đã lên được green, gôn thủ phải thực hiện những cú putt rất dài bởi green siêu lớn có diện tích lên tới 1.300 m2, lớn hơn 150% so với hầu hết sân gôn khác. Mặt green liên tục cong sang trái và sang phải khiến việc “đọc” green trở nên khó khăn hơn nhiều. Những thách thức nói trên sẽ được tăng thêm khi kết hợp với một yếu tố khách quan tự nhiên, đó là gió to và thay đổi hướng gió liên tục, thậm chí đổi hướng ngay giữa các vòng đấu.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ, sự xuất hiện của sân gôn Golden Sands Golf Resort sẽ mang lại cho Thừa Thiên Huế nói riêng và miền duyên hải Trung Bộ nói chung một điểm đến gôn đẳng cấp quốc tế mới, thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các khách du lịch gôn cao cấp có mức chi tiêu cao hơn so với khách du lịch thông thường. Đồng thời, với sản phẩm du lịch cao cấp mới này, du khách đến với Thừa Thiên Huế sẽ có thể kéo dài thời gian lưu trú lâu hơn để trải nghiệm những đặc sản văn hóa, con người, ẩm thực của một điểm đến được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng số vòng gôn của 3 sân tại Đà Nẵng đạt hơn 120 ngàn vòng, tăng hơn 9.000 vòng so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng sân Legend Danang Golf Resort chiếm ưu thế với 80 ngàn vòng.