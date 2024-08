SABECO ra mắt 333 Pilsner: phiên bản êm cực êm của vị bia huyền thoại

Sản phẩm được tạo ra từ chính những nghệ nhân nấu bia Việt Nam, những người có sự am hiểu sâu sắc về khẩu vị của người Việt, kết hợp với việc sử dụng công nghệ châu Âu và sử dụng những nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, dòng sản phẩm mới có mùi thơm, hương vị vượt trội và cực kỳ dễ uống. 333 Pilsner hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một trải nghiệm độc đáo và êm mượt hơn.

Trải nghiệm thương hiệu trứ danh cùng vị bia mới

333 Pilsner là sản phẩm mới đầu tiên thuộc danh mục sản phẩm của thương hiệu 333 - một trong những thương hiệu bia đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Sự ra mắt của 333 Pilsner thể hiện cam kết không ngừng đổi mới của SABECO nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của 333 Pilsner là việc sử dụng hoa bia từ vùng Hallertau ở Bavaria, Đức - nơi trồng hoa bia lớn nhất thế giới. Những hoa bia này là một trong những thành phần nguyên liệu chất lượng chính trong 333 Pilsner, giúp làm tăng hương vị tinh tế của sản phẩm với vị đắng nhẹ nhằm tạo sự cân bằng hương vị một cách hoàn hảo.

Kết hợp sử dụng các nguyên liệu chất lượng với công nghệ Ủ lạnh lâu từ Châu Âu, 333 Pilsner mang hương vị nhẹ hơn và êm hơn, giúp sản phẩm nổi bật so với các sản phẩm khác đang có mặt trên thị trường Việt Nam, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dùng. Quy trình ủ bia này bao gồm hai giai đoạn: lên men bia ở nhiệt độ thấp và sau đó tiếp tục kéo dài thời gian ủ lạnh ở nhiệt độ thấp. Phương pháp này tăng hương thơm tự nhiên của bia, đạt độ êm mượt của hương vị, và làm màu sắc bia được sáng hơn và rõ hơn.

Cuối cùng, sự hoàn thiện của sản phẩm đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn nguyên liệu trứ danh và công nghệ tân tiến với kinh nghiệm lành nghề của các nghệ nhân ủ bia người Việt của SABECO. Được đào tạo chuyên sâu ở Berlin (Đức) và cộng với sự thấu hiểu sâu sắc văn hoá, khẩu vị theo gu của người tiêu dùng Việt Nam, các nghệ nhân ủ bia của SABECO là “bảo chứng chất lượng" đằng sau sản phẩm 333 Pilsner - một sản phẩm chất lượng cao, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của người Việt.

Bia 333 Pilsner mới với vị “êm cực êm” có nồng độ cồn 4,3%, được bán theo 2 phiên bản: chai cổ cao màu xanh (330ml) và lon cao màu bạc (330ml), cả hai đều mang thiết kế hiện đại, cao cấp, tạo ấn tượng nhẹ nhàng và sảng khoái.

Bà Patsy Lim – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Marketing và Truyền thông của SABECO – cho biết: “Chúng ta luôn thấy vô cùng thích thú khi các thương hiệu lâu đời làm mới chính mình để trở nên gần gũi hơn với thế hệ người tiêu dùng mới. Được làm ra bởi các nghệ nhân ủ bia người Việt của SABECO, dựa trên nền tảng vị bia 333 quen thuộc, kết hợp thêm công nghệ Ủ lạnh lâu Châu Âu, 333 Pilsner chính là một lựa chọn “êm cực êm" hoàn hảo, êm dịu cho người tiêu dùng Việt Nam trong những buổi gặp gỡ với gia đình và bạn bè.”

Nỗ lực không ngừng của SABECO trong việc duy trì động lực tăng trưởng

Là một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, SABECO luôn kiên định với việc hiện thực hoá các mục tiêu tăng trưởng bằng cách tạo ra những giá trị tích cực và đóng góp cho sự phát triển của đất nước thông qua kết quả kinh doanh tích cực, những sáng kiến tối ưu trong ngành và nuôi dưỡng tài năng. Việc ra mắt 333 Pilsner là một trong những nỗ lực của SABECO với mục tiêu đáp ứng kỳ vọng cao của người tiêu dùng Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, đồng thời, khẳng định cam kết luôn hướng đến sự tối ưu nhất của doanh nghiệp.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO chia sẻ: "Việc ra mắt 333 Pilsner tiếp tục củng cố vị thế của chúng tôi là nhà sản xuất bia hàng đầu tại Việt Nam. Với tài năng và tinh thần của đội ngũ các chuyên gia nấu bia người Việt của SABECO, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cam kết luôn cung cấp cho thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, áp dụng công nghệ tiến tiến nhất trong sản xuất, luôn tuân thủ đạo đức kinh doanh trong cách chúng tôi thực thi công việc. Bằng cách đó, chúng tôi mong muốn phản ảnh cam kết nỗ lực không ngừng hướng đến phát triển bền vững của SABECO song song với những đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thể hiện tinh thần của một Việt Nam tiến tiến và hiện đại".

Trải qua 149 năm hình thành và phát triển trong ngành sản xuất đồ uống, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn – SABECO đã xác lập vị thế là một trong các tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Hệ thống toàn quốc của SABECO gồm 26 nhà máy, 11 công ty thương mại thành viên và mạng lưới hàng trăm ngàn điểm bán trải dài khắp cả nước. SABECO tự hào mang đến một danh mục các thương hiệu bia được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích như Bia Lạc Việt, Bia Saigon Chill, Bia 333, Bia Saigon Special, Bia Saigon Export, Bia Saigon Lager and Bia Saigon Gold.

Các thương hiệu biểu tượng của chúng tôi, Bia Saigon và Bia 333, luôn có tiêu chuẩn chất lượng được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước, nhiều năm được bình chọn là Thương hiệu quốc gia. Thương hiệu bia 333 đã đạt được sự công nhận quốc tế với Huy chương Bạc tại World Beer Championship 2023 tại Mỹ, Huy chương Vàng tại World Beer Awards 2022 tại Anh, và Huy chương Bạc tại 60th World Selection of Beers, Waters, and Soft Drinks lần thứ 60 vào năm 2021. Bia 333 cũng được vinh danh với Huy chương Bạc trong hạng mục "International Style Pilsener" tại The International Beer Cup 2019 và giành Huy chương Vàng tại Australian International Beer Awards 2015.

Với cam kết đầu tư phát triển kinh doanh đi đôi với phát triển bền vững, SABECO luôn nỗ lực tạo ra những thay đổi tích cực để nâng cao vị thế thương hiệu Việt, đồng thời thúc đẩy sự phát triển tích cực cho cộng đồng và Việt Nam. Theo đó, mô hình phát triển bền vững của SABECO chú trọng vào 4 mục tiêu Consumption (Tiêu thụ) - Conservation (Bảo tồn) - Country (Đất nước) - Culture (Văn hóa).

Để biết thêm thông tin về SABECO, vui lòng truy cập: www.sabeco.com.vn