SABECO được vinh danh trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2024

Môi trường làm việc an toàn, danh tiếng công ty cùng chế độ tưởng thưởng hấp dẫn là những lý do chính giúp Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tiếp tục góp mặt trong danh sách Top 100 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam 2024 do Anphabe công bố vào tối ngày 19.11

• Đây là kết quả của Chương trình khảo sát Nơi Làm Việc tốt Nhất Việt Nam 2024 do Anphabe thực hiện với sự tham gia của hơn 65.000 người đi làm tại Việt Nam. • Có hơn 700 doanh nghiệp lớn và vừa thuộc 18 ngành hàng được đánh giá và xếp hạng dựa trên chỉ số hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng qua các giai đoạn thu hút nhân tài mục tiêu. • Trong đó, SABECO đặc biệt được đánh giá cao về: Môi trường làm việc an toàn, Thương hiệu thành công và sản phẩm uy tín, Công việc ổn định, Phúc lợi tốt và Lương cạnh tranh. • Ngoài ra, SABECO cũng có tỷ lệ Nhận biết rất tốt khi có hơn 95% nhân tài của ngành nhận biết về SABECO là tiền đề quan trọng để một thương hiệu nhà tuyển dụng trở thành lựa chọn của nhân tài. • Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, SABECO cam kết mang đến những giá trị tích cực cho công ty và các đối tác thông qua hoạt động kinh doanh hiệu quả, triết lý lấy con người làm trọng tâm và việc áp dụng các sáng kiến ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) trong kinh doanh sản xuất. Trong đó, SABECO đặc biệt chú trọng phát triển nâng cao năng lực của người lao động để tạo động lực cho sự phát triển bền vững của công ty. Cụ thể, SABECO cam kết duy trì điều kiện làm việc an toàn, quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và phúc lợi của người lao động, chú trọng phát triển đội ngũ nhân viên, thu hút nhân tài cũng như tôn trọng sự khác biệt và đa dạng tại nơi làm việc: ▪ SABECO hiện có hơn 8.000 nhân viên làm việc tại 26 nhà máy, 11 công ty thương mại và hơn 200.000 điểm bán hàng trên cả nước. ▪ Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn 24 giờ được thực hiện 100% ▪ Phúc lợi của nhân viên được đảm bảo và không ngừng được cải thiện qua các hoạt động du lịch hàng năm, tặng quà nhân dịp sinh nhật và những ngày lễ Tết. ▪ Nhân viên được tham gia các chương trình đào tạo định kỳ nâng cao năng lực chuyên môn. Tổng số giờ đào tạo trong năm 2023 là 14.611 giờ so với 2.957 giờ của năm 2022. ▪ Chú trọng văn hóa quản trị theo năng lực nên cấu trúc lương được áp dụng theo vị trí công việc và thành tích cá nhân, giúp tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt. P.V