Sabeco đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng năm 2024

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2024, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2023, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4,255 tỷ đồng. Dựa trên bối cảnh cùng những dự báo về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, SABECO tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng kinh doanh trong năm 2024, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại, sản xuất hiệu quả song hành cùng các hành động hướng đến phát triển bền vững.

Kết quả năm 2023

Năm 2023, thị trường bia Việt Nam chịu nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu biến động do chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, tình hình lạm phát và lãi suất vay tăng, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu do kinh tế suy thoái, cùng với sự siết chặt của một số công cụ chính sách liên quan. Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, sản lượng tiêu thụ bia tại Việt Nam đã có sự giảm mạnh vào giai đoạn nửa cuối năm 2023.

Theo báo cáo Tài chính hợp nhất 2023, SABECO ghi nhận 30,461 tỷ đồng doanh thu và 4,255 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt đạt 76% và 74% so với kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ năm 2023. Dựa trên kết quả kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã đề xuất tỷ lệ cổ tức cuối cùng là 20%, dẫn đến tỷ lệ cổ tức cho cổ đông cả năm là 35% và đã được thông qua.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc SABECO chia sẻ: “Tuy ghi nhận mức giảm gần 23% so với kết quả của năm 2022, nhưng kết quả kinh doanh của 2023 đã khẳng định được sức bền và năng lực cạnh tranh của chúng tôi, song song với khả năng sinh lời đáng kể cho các cổ đông. Các thay đổi mang tính trọng yếu đã được chúng tôi triển khai để giữ vững vị thế thương hiệu bia hàng đầu Việt Nam của Bia Saigon".

Để đạt được kết quả kinh doanh đó, SABECO đã tập trung đẩy mạnh ba lĩnh vực bao gồm: Tối ưu hoạt động thương mại (Commercial Excellence), Hiệu quả chuỗi cung ứng (Supply Chain Effciency) và các sáng kiến ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị):

- Tối ưu hoạt động thương mại: Các chuỗi hoạt động văn hoá - ẩm thực vùng miền Đêm Sài Gòn, Lễ hội bia Vũng Tàu (Vũng Tàu Beerfest), đại hội âm nhạc Chill Fest, cuộc thi âm nhạc “Sao của mọi cuộc vui”, chiến dịch Tết Giáp Thìn “Đón Tết Rồng, Nhân Bội Lộc” đã được triển khai rất hiệu quả. Các hoạt động này đã giúp SABECO đã tăng cường sự kết nối với khách hàng, nâng cao mối quan hệ với các nhà phân phối tại địa phương và các đối tác liên quan trong chuỗi giá trị, qua đó, các cơ hội bán hàng cũng đã được tăng lên.

- Hiệu quả chuỗi cung ứng: Hàng loạt các sáng kiến tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm đã được triển khai. Dự án Tổng thể Kho bãi – Điều vận đã được triển khai thành công, góp phần nâng cao hiệu suất quản lý chuỗi cung ứng, hỗ trợ hiệu quả nhu cầu cung ứng hàng hoá trên thị trường.

- ESG: Năm 2023, SABECO đã thành lập Uỷ Ban Tiến Cử và Lương Thưởng và Uỷ Ban Phát triển bền vững và Quản trị rủi ro. Việc này nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh – sản xuất được thực hiện theo đúng mục tiêu ESG của tập đoàn và quốc gia Việt Nam. SABECO đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại 9 nhà máy sản xuất bia trong hệ thống, các sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động môi trường cũng được đẩy mạnh, song song đó, các hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng cũng được đầu tư nhằm thúc đẩy tạo ra các giá trị kinh tế - xã hội tích cực.

Việc đẩy mạnh ba lĩnh vực trọng tâm đó đã giúp SABECO đạt được nhiều thành kết quả rất đáng ghi nhận trong năm 2023. Trong đó:

- Về thị phần, Thương hiệu Bia Saigon tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu tại Việt Nam

- Tiết giảm chi phí hiệu quả nhờ vào các sáng kiến quản lý hiệu quả trong sản xuất, các sản phẩm thương hiệu Saigon, Bia 333 tiếp tục nhận được các huy Chương vàng, bạc quốc tế (BTI)

- Các sáng kiến sử dụng năng lượng thay thế trong sản xuất kinh doanh được mở rộng, giúp doanh nghiệp tiết giảm hiệu quả điện năng sử dụng (giảm 25 triệu kWh), giảm 18,000 tấn CO2 phát thải.

- Các sáng kiến ESG và hành động hướng đến trách nhiệm xã hội và cộng đồng của Doanh nghiệp được ghi nhận (Giải Doanh nghiệp vì Người Lao động, Top 100 CSI, Giải thưởng Hội đồng Quản trị cam kết thực hành tốt quản trị Công ty, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam….)

Trọng tâm tăng trưởng trong năm 2024

Đứng trước các cơ hội lớn như cơ cấu dân số vàng, thu nhập tăng nhanh, khả năng phục hồi cũng như cân nhắc sự thắt chặt của các công cụ chính sách, đồng thời là các dự báo về kinh tế thế giới trong 2024, SABECO đề ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 34,397 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4,580 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 8% so với 2023. Ba lĩnh vực trọng yếu gồm: Tối ưu hoạt động thương mại, Hiệu quả chuỗi cung ứng và ESG vẫn tiếp tục là mục tiêu trụ cột để giúp công ty đạt được mục tiêu kỳ vọng.

Ông Koh Poh Tiong, Chủ tọa ĐHCĐ và thành viên của Hội đồng quản trị: “Năm nay, Hội đồng quản trị SABECO đã thành lập uỷ ban Phát triển bền vững và Quản trị rủi ro (SRMC) để hỗ trợ Ban giám đốc triển khai hiệu quả các sáng kiến và mục tiêu ESG, dưới sự cố vấn rủi ro của Hội đồng quản trị và Uỷ ban Kiểm toán, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và cổ đông". “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các cổ đông để có thể cùng nhau chinh phục những tầm cao mới", ông nhấn mạnh.