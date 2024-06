Ruộng đồng 'khát nước' bên công trình thuỷ lợi gần 15 tỷ đồng

TPO - Được đầu tư với nguồn vốn gần 15 tỷ đồng, song do vướng mắc nên dự án hệ thống mương thuỷ lợi đang “treo” trên cánh đồng lúa. Việc dự án chậm tiến độ ảnh hưởng lớn đến sản xuất lúa của người dân.

Dự án nâng cấp hệ thống mương thuỷ lợi Đập Am tại xã Đức Đồng do UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư với nguồn vốn gần 15 tỷ đồng. Công trình này do Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm đơn vị thi công. Dự án bắt đầu được khởi công vào tháng 1/2023, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2024.

Công trình có chiều dài hơn 3km, mục tiêu xây dựng dự án sẽ phục vụ tưới tiêu cho gần 150ha diện tích đất nông nghiệp vụ lúa tại địa bàn xã Đức Đồng. Khi công trình đang được triển khai xây dựng thì vào tháng 10/2023, dự án dừng thi công do gặp một số vướng mắc. Kể từ đó đến nay, công trình dở dang, chậm tiến độ gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất lúa của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Long, trú thôn Đông Vịnh, xã Đức Đồng, năm nay hạn hán, mưa ít, trong khi đó dự án mương thuỷ lợi chưa hoàn thành khiến nhiều diện tích lúa của gia đình không thể gieo trồng vụ Hè Thu.

Trước đây, khi có dự án mương thuỷ lợi, người dân nơi đây phấn khởi vì nước sẽ cung cấp đủ để trồng lúa 2 vụ/năm. Thế nhưng, nhiều tháng qua, công trình không thi công, hạng mục dở dang, ruộng đồng thiếu nước, không đủ điều kiện canh tác.

“Chúng tôi mong muốn dự án sớm được triển khai để nước có thể chảy từ Đập Am về đến những vùng đồng cao, khô nước. Như vụ mùa Hè Thu năm nay, đến kỳ gieo mạ rồi, nhưng phải bỏ hoang vì không có nước để làm. Dân ai cũng tiếc, nuối”, ông Long nói.

Qua ghi nhận của Tiền Phong, hiện công trình còn hơn 300m mương nổi chưa hoàn thành, bỏ dở dang giữa cánh đồng. Tại đây hàng chục cột móng nổi với nhiều khối lượng sắt phơi nắng, phơi sương nhiều tháng qua đã có dấu hiệu bị rỉ; công trình không có bóng công nhân làm việc.

Ngoài ra một số cột móng có dấu hiệu nứt, được gia cố bằng lớp bê tông mới phía bên ngoài. Do công trình chậm tiến độ, hàng chục ha đất nông nghiệp buộc phải bỏ hoang vì thiếu nước.

Liên quan đến vấn đề này, phía đơn vị thi công cho biết nguyên nhân do vướng mặt bằng và một số hộ dân không đồng tình cho vận chuyển vật tư qua phần đất nên dự án còn chậm tiến độ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Tình - Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ lại cho rằng mặt bằng địa phương đã bàn giao xong cho nhà thầu, hiện không còn vướng mắc và phía người dân đồng tình hiến đất để thực hiện dự án. Hiện chính quyền địa phương đã báo cáo lên chủ đầu tư đốc thúc nhà thầu sớm triển khai dự án để hoàn thành đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo địa phương cho hay, mùa mưa năm 2023 do khi thi công đến phần đất ruộng bị lầy, nên phải dừng lại vì không đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện.

“Nguyên nhân chính vẫn là do thi công đến phần đất lầy, nên từ cuối 2023 đến nay phải dừng lại. Trước đó đơn vị thi công làm rơi vụn sắt, thép trên ruộng của dân, vì thế họ yêu cầu nhà thầu phải thu dọn mới cho thi công tiếp dự án. Đây là dự án thuỷ lợi cấp thiết, phục vụ tưới tiêu cho nhiều ha trên địa bàn”, ông Trần Tình cho hay.

Dang dở công trình giao thông nghìn tỷ: Đường 8 làn xe chỉ để… đá cầu!