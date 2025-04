Runner Nguyễn Thành Chung - Nguyen Chung Gmp và những bước chạy thấm đẫm tình người nơi đất lửa Quảng Trị

TPO - Tiền Phong Marathon 2025 không chỉ là một cuộc đua, mà còn là hành trình của cảm xúc, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Chạy qua những cung đường Quảng Trị – mảnh đất anh hùng thấm đẫm dấu tích lịch sử, mỗi runner không chỉ vượt qua giới hạn bản thân mà còn lắng nghe những thanh âm vọng về từ quá khứ. Báo Tiền Phong xin trân trọng chia sẻ những cảm xúc sâu sắc của anh Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) sau khi tham dự giải đấu tại vùng đất linh thiêng này.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài do báo Tiền Phong tổ chức thường được gọi là giải Tiền Phong Marathon luôn đem đến tràn đầy cảm xúc, những điểm chạm các runner, đặc biệt là runner phong trào.

Sáng tinh mơ ngày 30/3/2025, hơn 7000 runner sải bước chân trên từng con đường, băng qua từng ngõ phố của mảnh đất Quảng Trị để cảm nhận sự thiêng liêng của độc lập, tự do của hòa bình, hạnh phúc. Quảng Trị được gọi vùng “đất lửa” bởi mỗi tấc đất, dòng sông, địa danh nơi đây đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom; gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc, hủy diệt của chiến tranh.

Để có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay, để cho các runners có thể sải chân trên từng con phố, hơn 20.000 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong đó nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn mới quy tập được hơn 10 ngàn ngôi mộ. Và đâu đó trên những cung đường chạy của những runner vẫn còn đó là máu là xương là hài cốt của các anh.

Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi hòa sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm

Câu thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương cứ văng vẳng trong tôi khi sải những bước chân đầu tiên trên cung đường chạy. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để thế hệ trẻ chúng em được tự do thênh thang chạy bộ.

Trên cung đường 42 km đoàn runner chợt qua cổng Nghĩa trang đường 9. Không ai bảo ai, cả đoàn dừng lại nghiêm trang đặt tay lên ngực trái hát quốc ca trước cổng nghĩa trang đường 9. “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước”. Tôi đã hát Quốc ca nước Việt Nam không biết bao nhiêu lần, nhưng thực sự đến khi đứng trước cổng nghĩa trang đường 9 hát đến câu này tôi cảm nhận như có một dòng điện chạy dọc cơ thể. Có một điều gì đó vô cùng linh thiêng như giác ngộ trong đầu. Cứ như vậy từng bước chạy đều mang theo lòng biết ơn sâu sắc.

Giới chạy bộ phong trào như chúng tôi luôn hiểu rằng cuộc đua marathon chỉ bắt đầu từ km số 32 khi cơ thể cần phải chiến đấu với sự mỏi mệt của cơ bắp để hoàn thành cự ly. Lúc này tôi lại nhớ đến bức ảnh nơi Bảo tàng thành cổ với nụ cười của những chiến sỹ trẻ trước giờ xung trận. Dù anh đã ra đi nhưng nụ cười anh còn mãi nơi đây. Nụ cười như một liều thuốc tinh thần cho runner.

Bên cạnh những liều thuốc tinh thần từ anh linh các chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ miền đất lửa Quảng Trị, runner còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và nồng hậu của người dân quảng trị, có những đoạn đường người dân mang cả mâm, cả nồi niêu xong chảo ra cổ vũ cho runner, có những đoạn đường từ người già đến trẻ em đều hồ hởi chờ đoàn runner chạy qua để trao gửi cái đập tay đong đầy yêu thương. Những đồng chí công an dân phòng, những lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh đường chạy cũng luôn gửi tới runner những nụ cười đầm ấm. Thậm chí tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em cũng đứng dưới trời mưa và gió rét để chào đón runner. Những mệt mỏi dường như tan biến sau mỗi cái đập tay mỗi nụ còn hồn hậu. Lại có những đoạn đường cả người dân cùng hát bài hát Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Cứ như vậy từng chặng từng chặng đường lần lượt được chinh phục. Những lời ca tiếng hát “Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ” bên dòng Hiếu Giang thơ mộng như xua tan mệt mỏi đem lại sinh khí cho các runner.

Cứ như vậy runner đến từ mọi miền tổ quốc từng bước chinh phục chặng đường nơi mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Km số 40 rồi cũng hoàn thành, cầu An Lạc là thử thách cuối cho runner trước khi về đích. Thật kỳ lạ khi chạy lên cầu An Lạc trong đầu tôi vang lên câu hát trong bài An là thở Lạc là đi của Sư ông Làng Mai.

An khi thở, lạc khi đi

An là thở, lạc là đi, là đi

Và cứ như vậy qua cầu An Lạc, tôi băng băng đích ca khúc khải hoàn.

Tiền Phong Marathon 2025 trong tôi đã hoàn thành như vậy đấy.

Biết ơn, tự hào, xúc động, ấm áp và thấm đẫm tình người nơi đất lửa Quảng Trị.

Sau khi kết thúc giải Tiền Phong Marathon 66 tại Quảng Trị, trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều lời phàn nàn về giải đấu, nào là thiếu nước ở khoảng 10km đầu tiên, nào là trời tối thiếu đèn đường, nào là tình nguyện viên chưa chuyên nghiệp, nào là phát bib và gửi đồ quá chật chội.

Thiết nghĩ để có được một Quảng Trị như ngày hôm nay, để có cung đường cho runner từ khắp các tỉnh thành trên mảnh đất hình chữ S được tề tựu về đây trong không khí độc lập tự do chúng ta cần trân trọng và biết ơn những gì người dân Quảng trị đã phải trải qua, phải hy sinh trong suốt thời kỳ chiến tranh để đem lại nền độc lập cho tổ quốc như ngày hôm nay.

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.

Quảng Trị 30/3/2025.

Hẹn gặp lại Tiền Phong Marathon 67 – Nha Trang 2026.