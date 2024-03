Run To Live 2024: VĐV phá kỷ lục cự ly 21 km sẽ nhận 200 triệu đồng

Bên cạnh những hạng mục giải thưởng chính tại Run To Live 2024, ban tổ chức còn trao thêm hai giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng dành cho 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ phá kỷ lục ở cự ly bán marathon 21km.

Sự kiện điền kinh Run To Live 2024 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM tổ chức. Run To Live 2024 diễn ra trong các ngày 8, 9 và 10/3/2024 tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức. Giải chạy thu hút hơn 6.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cũng như cộng đồng người chạy bộ đã tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TPHCM và trên cả nước cùng tham dự ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Run To Live 2024 còn là một trong những sự kiện quan trọng thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc trích vào quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ VĐV thể thao khuyết tật của TP.HCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Giải chạy thu hút hơn 6.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cũng như cộng đồng người chạy bộ đã tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TPHCM và trên cả nước cùng tham dự ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Đặc biệt, Run To Live 2024 còn có sự hiện diện của 2 chân chạy marathon hàng đầu Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh (nhà vô địch SEA Games 31, cự ly full marathon 42 km) và Nguyễn Thị Oanh.

Ngoài những hạng mục giải thưởng chính của giải, ban tổ chức còn trao thêm 2 giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng dành cho 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ phá kỷ lục quốc gia ở cự ly bán marathon 21 km. Những kỷ lục này do chính Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Thị Oanh nắm giữ.