Rosé lại gây sốt

TPO - Sau "APT.", "Toxic Till The End" hứa hẹn là sản phẩm tiếp theo của Rosé gây sốt ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.

Rosé vừa phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp với 12 ca khúc, bao gồm những bản hit đã phát hành trước đó là Number One Girl và APT.. Chỉ sau vài tiếng, phần lớn ca khúc trong album rosie chen chân vào những playlist (danh sách phát) phổ biến nhất ở nền tảng Spotify.

Trong số đó, Toxic Till The End thu hút chú ý đặc biệt. Với riêng thị trường Việt Nam, ca khúc của Rosé đang hiện diện ở vị trí thứ 2 tại playlist "Thiên hạ nghe gì", chứng tỏ khán giả Việt đang tập trung rất lớn vào sản phẩm này.

Toxic Till The End mang đậm phong cách US-UK, với màu sắc Pop đánh vào thị hiếu số đông khán giả. Ca khúc đi vòng hòa âm đơn giản, dễ nghe cùng giai điệu bắt tai. Sau APT., Toxic Till The End có thể là bước chuyển mới để đưa tên tuổi Rosé phủ sóng làng nhạc thế giới mạnh mẽ hơn.

Toxic Till The End cũng là sản phẩm thứ 3 Rosé chọn để phát hành MV. Lúc này, nữ ca sĩ tung bản trailer của MV và thu hút tương tác cao trên YouTube.

Trong album rosie, Too Bad For Us, Two Years là những ca khúc khác đang có khởi đầu trội hơn trong tổng thể album. Đánh giá ban đầu từ khán giả về album rosie đang khả quan. Với bước đệm APT. và hiệu ứng của loạt ca khúc mới, rosie hứa hẹn tạo ra nhiều cột mốc mới cho một album của nghệ sĩ châu Á.

Album rosie quy tụ loạt nhà sản xuất (producer) đình đám của thế giới như Bruno Mars, D'Mile, Carterlang, Omer Fedi... Tổng cộng, có hơn 20 cùng hợp lực để sản xuất âm nhạc cho 12 ca khúc trong album.

Sự nghiệp solo của Rosé rực sáng từ khi ca khúc APT. phát hành. Màn kết hợp với Bruno Mars là yếu tố quan trọng giúp APT. vươn tầm châu Á thành bản hit được đông đảo khán giả thế giới hưởng ứng. Đến nay, tính riêng nền tảng Spotify, ca khúc hút hơn 550 triệu lượt nghe. Trên YouTube, MV APT. cũng vượt mốc 500 triệu lượt xem.

Những bước đi của Rosé khi tách rời BlackPink diễn ra chậm hơn Jennie và Lisa, nhưng có sự bùng nổ, hứa hẹn tiếp tục phát triển trong thời gian tới.