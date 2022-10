Rò rỉ bức thư đẫm nước mắt Angelina Jolie gửi Brad Pitt

TPO - Trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý giữa Angelina Jolie và Brad Pitt ngày một căng thẳng, mạng xã hội TikTok lan truyền lá thư của đả nữ 47 tuổi gửi chồng cũ vào tháng 1/2021.

Ngày 12/10, ET Online đưa tin lá thư do Angelina Jolie gửi Brad Pitt vào đầu năm 2021 đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng trên TikTok. Theo ET, lá thư được tìm thấy trong tài liệu của tòa án.

Jolie mở đầu bằng lời giải thích phải “viết điều này bằng văn bản để không bị xúc động” trước khi đề cập chi tiết về quyết định bán điền trang Chateau Miraval, tài sản chung của đôi vợ chồng cũ ở Pháp.

“Đó là nơi chúng ta đưa cặp song sinh về nhà và là nơi chúng ta tổ chức đám cưới trước tấm bảng kỷ niệm của mẹ em. Nơi đó chứa đựng những lời hứa hẹn cho tương lai, cũng là nơi em nghĩ rằng mình sẽ già đi. Ngay cả bây giờ em cũng không thể viết điều này mà không khóc. Em sẽ trân trọng ký ức về những gì đã xảy ra cách đây một thập niên”, nữ diễn viên Maleficent hồi tưởng.

Cô tiếp tục bộc bạch nỗi lòng bằng những dòng trách móc Brad vì cho rằng thói lạm dụng rượu của anh là nguyên nhân khiến gia đình hạnh phúc của họ tan vỡ. “Nhưng đó cũng là nơi đánh dấu sự kết thúc của gia đình chúng ta – và công việc kinh doanh xoay quanh rượu. Em đã hy vọng bằng cách nào đó nó có thể trở thành thứ gắn kết chúng ta với nhau, giúp chúng ta tìm thấy ánh sáng và sự bình yên. Em biết bây giờ anh muốn điều gì ở em và có thể sẽ vui khi nhận được lá thư này”, Jolie viết.

Bà mẹ 6 con bày tỏ sự không hài lòng với những hành vi thiếu cân nhắc, khoản chi của chồng cũ mà cô không đồng ý hay những quyết định không hỏi ý kiến cô trong 4 năm. Jolie cảm thấy bị tổn thương vì không được tôn trọng và cho rằng những thay đổi mà Brad Pitt làm ảnh hưởng tiêu cực đến các con.

Jolie chỉ trích chồng cũ vô trách nhiệm khi phát tán những hình ảnh không phù hợp để bán rượu mà không lường trước tình huống các con có thể thấy. Đối với cô, rượu giống như kẻ thù gây hại cho gia đình họ. Cô muốn rút khỏi công việc kinh doanh “vì lợi ích của gia đình chúng ta và cả trên phương diện đạo đức”.

Người đẹp Salt đưa ra hai phương án cho chồng cũ lựa chọn. Trong đó, Jolie muốn bán hết cổ phần, đồng thời ủng hộ tài tử thắng giải Oscar từ bỏ công ty để họ có thể thoát khỏi “chương khó khăn và đau khổ trong cuộc đời”.

“Giải pháp thay thế là anh, gia đình Perrin hoặc các cộng sự của anh mua cổ phần của em trong tài sản chung và công việc kinh doanh. Dù bằng cách nào, em tin chúng ta cần tiến về phía trước để hàn gắn và tập trung vào những mối liên kết tích cực của gia đình chúng ta”, cô khuyên Brad.

Sau đó, Jolie nhắc lại vụ ẩu đả trên máy bay năm 2016 dẫn đến quyết định ly hôn. Trước đó, Jolie cáo buộc chồng cũ bóp cổ, đánh vào mặt con. Nữ đạo diễn cũng tố Brad đổ bia, rượu vang vào người các con.

“Em không thể diễn tả được cảm giác khó chịu khi chúng ta đi đến bước đường này. Ước mơ của anh về công việc kinh doanh và rượu là của riêng anh. Anh đã làm rõ điều đó một cách đau đớn. Em mong những gì tốt nhất đến với anh trong kinh doanh. Em chân thành hy vọng bọn trẻ cảm nhận khác về Miraval khi chúng lớn hơn và đến thăm bạn ở đó. Nhưng Miraval đối với em đã qua đời vào tháng 9 năm 2016. Đáng buồn thay, những gì em thấy trong những năm qua đã xác nhận điều đó”, Jolie khép lại bức thư.

Đầu năm nay, Jolie đã bán cổ phần trong nhà máy rượu Chateau Miraval cho nhà tài phiệt người Nga Yuri Shefler. Động thái này dẫn đến việc Brad Pitt kiện vợ cũ bán cổ phần của cô trong tài sản chung mà không có sự đồng ý của anh, cố ý gây hại cho anh vào tháng 6. Pitt tuyên bố anh và Jolie có thỏa thuận từ trước rằng không được bán phần trong tài sản chung mà không có sự đồng ý của người kia.

Đáp lại, vào tháng 9, Nouvel LLC – công ty do Angelina thành lập đệ đơn lên tòa án ở Los Angeles kiện đòi 250 triệu USD chống lại Brad với cáo buộc chồng cũ âm mưu biến tài sản chung thành của riêng.

ET đã liên hệ với đại diện của Angelina Jolie và Brad Pitt để bình luận về bức thư nhưng không có phản hồi.

Tú Oanh