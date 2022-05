Ralf Rangnick chia tay MU, không làm cố vấn

TPO - HLV Ralf Rangnick thông báo chia tay MU sau khi mùa giải này kết thúc và không đảm nhận bất kỳ vai trò gì ở sân Old Trafford. Chiến lược gia người Đức sẽ toàn tâm toàn ý làm HLV trưởng ĐT Áo.

Theo kế hoạch, HLV tạm quyền Ralf Rangnick sẽ ở lại sân Old Trafford để tiếp tục làm cố vấn cho MU ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ phía MU thì Rangnick đã chính thức chia tay đội bóng này khi mùa giải khép lại.

“Chúng tôi muốn cảm ơn Ralf Rangnick vì những nỗ lực của anh ấy trên tư cách HLV tạm quyền trong sáu tháng qua. Theo thỏa thuận chung, Ralf giờ sẽ chỉ tập trung vào vai trò mới của mình là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Áo và do đó sẽ không đảm nhận vai trò cố vấn tại Old Trafford. Chúng tôi muốn chúc Ralf gặp nhiều may mắn trong chương tiếp theo của sự nghiệp”, trang chủ MU viết.

Rangnick lên nắm quyền vào đầu tháng 12 năm ngoái sau khi MU sa thải HLV Solskjaer vì thành tích kém cỏi. Tuy nhiên, ông không thể giúp MU giành vé dự Champions League mùa giải năm sau và để lại một phòng thay đồ rối ren, với những phát ngôn không được lòng cầu thủ. Dấu ấn đáng kể nhất của Rangnick chính là việc thúc đẩy MU ký hợp đồng chính thức với HLV Erik ten Hag.

Việc Rangnick chia tay MU cũng có lợi ích riêng. Đó là việc HLV Erik ten Hag sẽ không bị nhúng tay vào công việc chuyên môn và được kỳ vọng sẽ có quyền lực lớn hơn ở sân Old Trafford. Rời MU, Rangnick sẽ dẫn dắt đội tuyển Áo thi đấu tại Nations League, gặp các đội bóng Croatia, Đan Mạch và Pháp ở bảng A1.