Ra mắt The Shopping Town, “món hời” của khu compound thông minh 5F Orianna

Hệ thống 5F vừa chính thức giới thiệu ra thị trường phân khu The Shopping Town của khu compound thông minh 5F Orianna thuộc khu liên hợp công nghiệp – đô thị thành phố mới Bình Dương 10.000ha. Đây là phân khu nắm giữ nhiều lợi thế vượt trội, hứa hẹn mang đến lợi nhuận đầu tư lớn cho khách hàng sở hữu.

Quy hoạch chuẩn mực với 4 phân khu chức năng

Với quy mô lên đến 41,9ha, 5F Orianna là khu compound thông minh quy mô lớn nhất đang triển khai thuộc khu liên hợp công nghiệp – đô thị thành phố mới Bình Dương. Dự án được chia thành 4 phân khu gồm: The Shopping Town, The Green Park, The Boulevard và The Melody gắn với những lợi thế và đặc điểm quy hoạch riêng được xem là kiểu mẫu hiện nay.

Trong đó, The Shopping Town tọa lạc ngay trung tâm và được ví như trái tim của khu đô thị khi tập trung một loạt tiện ích đẳng cấp như trung tâm thương mại Orianna Square, chợ truyền thống Orianna Market, phòng khám đa khoa Victory, trường Mẫu giáo Sunrise… mang đến nhiều trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân.

Chưa hết, từ phân khu The Shopping Town còn thuận tiện tiếp cận các tiện ích quan trọng khác của khu đô thị gồm công viên trung tâm Orianna Park tích hợp khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, khu thể thao ngoài trời, vườn thiền, vườn tượng nghệ thuật, hồ cảnh quan và đại lộ thương mại rộng 20m kết nối trực tiếp với đường ĐT 741 và cao tốc TPHCM – Phú Giáo – Thủ Dầu Một. Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, The Shopping Town chắc chắn sẽ là phân khu có nhiều tiện ích nhất, không khí sôi động nhất và các chủ sở hữu có thể ở kết hợp kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Nhờ cách quy hoạch thông minh, tính toán kỹ lưỡng, các phân khu khác của 5F Orianna cũng đều sở hữu những tiện ích thiết thực được bố trí trải đều khắp khu đô thị. Khách hàng có thể lựa chọn cho mình một vị trí phù hợp tùy theo nhu cầu và sở thích riêng. Cụ thể, phân khu The Green Park chiếm trọn công viên trung tâm Orianna Park và thừa hưởng một loạt tiện nghi đáng giá như siêu thị 24h Orianna Mart hay các dãy shophouse sầm uất với dịch vụ tiện ích đa dạng. Đây là phân khu sẽ diễn ra các hoạt động kết nối, gắn bó cộng đồng với các hoạt động thể thao, giải trí hoặc lễ hội đầy sắc màu.

Phân khu Boulevard District nhờ án ngữ ngay cổng chính dẫn vào khu đô thị đồng thời đối diện khu công nghiệp Tân Bình 1.000ha và kết nối trực tiếp ĐT 741, cao tốc TPHCM – Phú Giáo – Thủ Dầu Một nên vừa sở hữu nhiều tiện ích thiết yếu, thuận tiện giao thông vừa dễ dàng triển khai các hoạt động kinh doanh lợi nhuận cao. Với mật độ cư dân đông đúc, những ngành nghề kinh doanh hấp dẫn tại Boulevard District gồm nhà thuốc Tây, đại lý vé máy bay, café, nhà hàng, văn phòng đại diện công ty, cửa hàng thời trang, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp hay cửa hàng trang trí nội thất…

Trong khi đó, phân khu The Melody phù hợp với những khách hàng mong muốn sở hữu không gian sống yên tĩnh và nhiều mảng xanh để hòa mình cùng thiên nhiên mỗi ngày. Phân khu này sở hữu các tiện ích sáng giá như trường Tiểu học Orianna School, phòng tập gym, công viên tiểu khu kết hợp hồ bơi 4 mùa Orianna Pool, vườn cảnh quan, café sân vườn Orianna Coffee, sân tennis Orianna Sport và trung tâm tiệc cưới Orianna Place.

Ưu đãi kép hấp dẫn cho nhà đầu tư

Là khu compound thông minh sở hữu hơn 20 tiện ích cao cấp, 5F Orianna đang được các chuyên gia đánh giá là một hình mẫu về quy hoạch đô thị mới, mang đến không gian sống tiện nghi và an ninh cho các chuyên gia, doanh nhân làm việc trong hàng chục khu công nghiệp tại phía Bắc tỉnh Bình Dương như Tân Bình, VSIP 2 mở rộng, VSIP 3, KSB. Đối với các nhà đầu tư, 5F Orianna cũng được xem là dự án sáng giá đáng xem xét “xuống tiền” trong thời điểm này.

Theo đó, khách hàng chọn lựa 5F Orianna được nhận ưu đãi kép gồm chính sách ưu đãi thanh toán chỉ 348 triệu đồng là được sở hữu ngay một sản phẩm pháp lý vững chắc, đồng thời được hỗ trợ vay 65% vốn với lãi suất ưu đãi; ân hạn nợ gốc 18 tháng không tính lãi suất. Đặc biệt, khách hàng sẽ được tham gia chương trình “Bảo chứng đầu tư của Hệ thống 5F” lần 1 cam kết lợi suất không thấp hơn lãi suất ngân hàng… “Chúng tôi cam kết trong vòng 18 tháng 5F Orianna sẽ xây dựng ít nhất 300 căn nhà và đạt 500 căn trong 48 tháng. Đây là chiếc chìa khóa đảm bảo giá trị của dự án sẽ nhanh chóng tăng lên song song với tiến độ xây dựng”, một lãnh đạo Hệ thống 5F nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng “khủng” trong chương trình Tri ân khách hàng của Hệ thống 5F với tổng giá trị lên đến 19,8 tỉ đồng. Các giải thưởng bao gồm: 1 xe Mercedes GLC 200, 2 xe Toyota Camry 2.0Q, 3 lô đất, 10 xe Honda SH 150i, 15 xe Honda Air Blade 160…

Nhưng không dừng lại ở đó, theo các nhà phân tích lĩnh vực bất động sản giàu kinh nghiệm, 5F Orianna còn sở hữu nhiều giá trị gia tăng bậc nhất trên thị trường Bình Dương. Bởi hiện tại, tỉnh Bình Dương đang dồn lực phát triển công nghiệp hiện đại tại khu vực phía Bắc với tam giác nổi bật là Phú Giáo – Bến Cát – Tân Uyên. Riêng tại Phú Giáo hiện đang tập trung xây dựng khoảng chục KCN thế hệ mới với tổng diện tích lên đến 4.237ha. Đây cũng là khu vực được quy hoạch vùng đô thị thông minh, sáng tạo Bình Dương với tâm điểm là đô thị đại học Cổng Xanh 630ha liền kề 5F Orianna.

Từ những yếu tố nói trên, có thể dự báo sắp tới Phú Giáo sẽ phát triển bùng nổ, trở thành một đô thị hiện đại và thu hút cư dân đến sinh sống sầm uất. Đó là chưa kể hiện nay khu vực xung quanh 5F Orianna đã đón nhận một loạt dự án phát triển giao thông chiến lược như đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, cao tốc TPHCM – Phú Giáo – Thủ Dầu Một, đường tạo lực Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, Vành đai 4, Vành đai 5… hứa hẹn sẽ giúp giá trị bất động sản của cả khu vực tăng gấp nhiều lần khi hoàn thành.