Ra mắt sản phẩm sữa tăng sức đề kháng

Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) công bố ra mắt sản phẩm Värna Colostrum được đặc chế phù hợp cho thể trạng người Việt. Dòng sữa này bổ sung hệ dưỡng chất kép: phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel) và kháng thể IgG, hỗ trợ tăng đề kháng nhanh cho người lớn.

Värna Colostrum là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi NNRIS có thành phần Immunel độc quyền từ Sterling Technology USA.

Trước đây, nhiều người thường cho rằng chỉ trẻ em mới cần uống sữa để phát triển và sữa non chủ yếu dành cho trẻ em, người ốm, người suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh bổ sung sữa non là cần thiết cho mọi độ tuổi. Người lớn cũng nên uống sữa non để tăng cường đề kháng, miễn dịch, bởi vì từ khi sinh ra chúng ta được thừa hưởng các yếu tố miễn dịch – tức “hàng rào” bảo vệ sức khỏe qua nhau thai và sữa mẹ (miễn dịch thụ động). Tuy nhiên, khi trưởng thành và theo năm tháng, tuổi tác càng cao, “hàng rào” này dần suy yếu, dẫn đến chức năng tạo miễn dịch cũng giảm đi, làm cho cơ thể dễ mắc các bệnh về nhiễm khuẩn. Vì thế, cơ thể sẽ phải tự tổng hợp và hình thành “hàng rào” miễn dịch chủ động thông qua dinh dưỡng được bổ sung từ bên ngoài.

Hiểu được thực trạng này, Nutifood Thuỵ Điển đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp có khả năng hỗ trợ cải thiện sức khỏe Hệ Miễn Dịch. Värna Colostrum là một trong những sản phẩm độc đáo của NNRIS với thành phần gồm phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp, độc quyền từ Stering Mỹ và sữa non thể IgG kết hợp với hỗn hợp đạm đậu nành, chất béo thực vật cùng vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đây là sản phẩm được đặc chế phù hợp cho người lớn tuổi Việt Nam, là "lá chắn kép" cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp cho người lớn ăn uống kém, người cần tăng sức đề kháng.

Theo đó, thành phần Immunel trong Värna Colostrum được khoa học ghi nhận là hỗ trợ kích hoạt miễn dịch nhanh và được chứng minh lâm sàng có tác dụng hỗ trợ tăng đề kháng nhanh. Cụ thể, hệ dưỡng chất kép IgG từ sữa non và Immunel trong Värna Colostrum không những hỗ trợ củng cố hệ miễn dịch thụ động, mà còn nhanh chóng kích hoạt hệ miễn dịch chủ động bằng cách đẩy nhanh quá trình hoạt động của các tế bào miễn dịch. Từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch của cơ thể người lớn có khả năng chống lại một số tác nhân bất lợi như ô nhiễm môi trường, tế bào ung thư và các bệnh về nhiễm khuẩn…

Bên cạnh đó, sản phẩm Varna Colostrum còn cung cấp các dưỡng chất như: Canxi, Vitamin D3 và Protein chất lượng cao giúp tăng sức khoẻ cơ và xương; MUFA, PUFA hỗ trợ hỗ trợ hệ tim mạch; Chất xơ và lợi khuẩn Bifidobacterium hỗ trợ tăng cường hệ tiêu hoá…

Ông Mai Thanh Việt – Phó Tổng Giám đốc Nutifood chia sẻ, hệ miễn dịch khỏe là có được một tài sản vô giá. Với sản phẩm mới Värna Colostrum, chúng tôi tin tưởng người tiêu dùng Vịệt sẽ có thêm một “hàng rào” bảo vệ vững vàng, giúp mọi người an tâm, khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Värna hiện có hai nhóm sản phẩm gồm sữa và ngũ cốc dinh dưỡng. Cụ thể:

Varna Colostrum – sản phẩm mới, với công thức Colos Immunel được nghiên cứu bởi NNRIS và thành phần Immunel độc quyền từ Sterling Mỹ, bổ sung sữa non cho người lớn - tăng đề kháng nhanh.

Värna Complete với công thức chuyên biệt FRP hỗ trợ phục hồi nhanh và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe; giúp xương chắc, cơ khỏe; tốt cho tim mạch và hỗ trợ trí nhớ.

Värna Diabetes với công thức đặc chế, có chỉ số đường huyết GI thấp (GI = 26.9), hỗ trợ ổn định đường huyết, tốt cho tim mạch và hỗ trợ tăng cường đề kháng.

Värna Elite bổ sung Sâm Ngọc Linh và Đông trùng hạ thảo giúp tăng cường sức khỏe thể chất toàn diện.

Ngũ cốc dinh dưỡng Värna gồm 3 loại: Ngũ cốc Värna Calcium giúp xương chắc; Ngũ cốc Värna Complete hỗ trợ tăng cường đề kháng; Ngũ cốc Värna Diabetes giúp ổn định đường huyết.