Quỹ Toyota Việt Nam mang học bổng Vòng tay nhân ái đến với tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2024, Học bổng Vòng tay nhân ái đã tiếp tục hành trình nhân văn khi được trao cho 9 học sinh là con em của nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về tình hình tai nạn giao thông, 6 tháng đầu năm 2024 toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.665 vụ (tăng 15,58%), giảm 634 người chết (giảm 10,61%), tăng 2.426 người bị thương (tăng 34%).

Theo ghi nhận về tình hình tai nạn giao thông của các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/6/2024) có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó 6 địa phương giảm trên 30% số người tử vong là: Cà Mau, Lai Châu, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An. Đặc biệt, các tỉnh Cà Mau, Lai Châu, Bình Thuận giảm trên 45% số người chết do TNGT.

Tuy nhiên, vẫn còn 23 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2023, trong đó 9 tỉnh tăng trên 20% là: Kon Tum, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Hà Giang, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai, Thừa thiên Huế, Bến Tre, trong đó, có 2 tỉnh có số người chết tăng trên 40% trở lên là Thừa Thiên Huế và Bến Tre.

Các con số trên phần nào cho thấy tín hiệu tích cực khi số lượng người chết vì tai nạn giao thông đã giảm, tuy nhiên tình hình chung vẫn ở mức đáng báo động, khi mà lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng lên. Cùng với đó vẫn còn tồn tại nhiều đối tượng coi thường kỷ cương, luật pháp dẫn đến các diễn biến phức tạp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Với các nạn nhân và gia đình của người gặp tai nạn giao thông, để lại trong họ không chỉ những tổn thương cơ thể mà còn là những tổn thương về mặt tâm lý mà không thể nào xoa dịu được. Đặc biệt là đối với những gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Ở nhiều gia đình không may có cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ ra đi vì tai nạn giao thông, những đứa trẻ lớn lên thiếu thốn đủ thứ. Thứ lớn nhất mà không ai bù đắp được là tình thương yêu của cha mẹ, rồi đến những khó khăn khác trong cuộc sống như điều kiện kinh tế và học tập.

Nhằm sẻ chia và góp phần đồng hành cùng các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực học tập, tương lai trở thành những công dân có ích cho xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tiếp tục triển khai Chương trình Học bổng “Vòng tay nhân ái” năm 2024.

Ngày 15/8 vừa qua, Quỹ Toyota Việt Nam đã trao tặng 9 suất học bổng Vòng tay nhân ái với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho 9 em học sinh là con em của các nạn nhân đã tử vong vì tai nạn giao thông tại tỉnh Thừa thiên Huế. Bằng việc hỗ trợ học phí, sách giáo khoa và sinh hoạt phí trong vòng 5 năm, học bổng Vòng tay nhân ái đã góp phần tiếp sức cho bước chân đến trường của các em thêm vững vàng.

Em Phan Phước Hậu, học sinh lớp 5, trường Tiểu học số 2 Hương Xuân, xúc động chia sẻ: “Đây là món quà có ý nghĩa rất lớn đối với những học sinh bị mồ côi cha, mẹ do tai nạn giao thông như cháu. Phần học bổng này chính là động lực giúp cháu và các bạn vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống”. Thông qua buổi lễ, em Hậu cũng muốn lan tỏa thông điệp về việc tự giác chấp hành luật an toàn giao thông nhằm phòng tránh tai nạn hay va chạm giao thông ngoài ý muốn để không ai phải chịu nỗi đau mất mát, chia ly.

Hành trình nhân ái năm nay của Quỹ Toyota càng thêm phần ý nghĩa khi có sự đồng hành và đóng góp của Đại lý Toyota Huế. Cụ thể, đại lý Toyota Huế sẽ nhận nuôi và cấp dưỡng cho một em học sinh đến khi học hết đại học.

Được triển khai từ năm 2016, học bổng Vòng tay nhân ái đã và đang chia sẻ với các em nhỏ nỗi đau mất mát và khó khăn trong cuộc sống do tai nạn giao thông để lại. Sau 8 năm, Quỹ Toyota đã đi được tới 9 tỉnh thành và đã hỗ trợ được 81 em học sinh.

“Cho đến thời điểm hiện tại, học bổng Vòng tay nhân ái đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng. Thông qua chương trình, tôi mong rằng tất cả chúng ta đều nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn giao thông, giảm thiểu những tai nạn bất ngờ và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng”, ông Kei Nishikawa, Giám đốc Khối Hành chính Toyota Việt Nam, phát biểu trong buổi lễ.

Kể từ khi thành lập, Quỹ Toyota Việt Nam không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội với mục tiêu mang lại cuộc sống tốt đẹp cho cộng đồng sở tại thông qua các hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường, Giáo dục – Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, trong đó An toàn giao thông luôn được coi là ưu tiên hàng đầu.