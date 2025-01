Quý ông hãy cẩn thận với bệnh viêm tinh hoàn

TPO - Viêm tinh hoàn là bệnh lý tiết niệu gây sưng và đau ở tinh hoàn người bệnh. Bệnh viêm tinh hoàn có gây vô sinh hay không? Bệnh có tự khỏi được không hay phải cần đến sự can thiệp của y tế? Để cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với TS.BS. Lê Sĩ Trung- Ủy viên BCH Hội Tiết niệu- Thận học Việt Nam.

Thưa bác sĩ, từ những triệu chứng như thế nào mà người đàn ông có thể nghĩ đến việc mình đã bị viêm tinh hoàn?

Cảm giác đau, nhức, sưng to ở một hoặc cả hai bên tinh hoàn là dấu hiệu đầu tiên. Có người đau âm ỉ, người lại đau dữ dội. Da vùng bìu bị đỏ, nóng. Người bệnh gặp khó khăn trong việc đi tiểu, tiểu nhiều, tiểu buốt. Khi xuất tinh có hiện tượng đau hoặc tinh dịch có lẫn máu. Người bị viêm tinh hoàn thường có dấu hiệu sốt. Một số trường hợp cảm thấy buồn nôn hoặc nôn.

Bệnh viêm tinh hoàn thường do những nguyên nhân nào, thưa bác sĩ?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm tinh hoàn ở nam giới. Viêm tinh hoàn có thể do nhiễm khuẩn từ các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà... Chính vì vậy, những người quan hệ tình dục không an toàn, nhiều bạn tình có nguy cơ viêm tinh hoàn cao do nhiễm trùng.

Người có vấn đề về tiết niệu như nhiễm trùng đường tiết niệu có nguy cơ cao mắc viêm tinh hoàn.

Vệ sinh cơ quan sinh dục không đúng cách cũng có thể gây viêm. Lưu ý, những người không vệ sinh sau khi quan hệ cũng có thể khiến các tác nhân gây hại xâm nhập vào tinh hoàn, gây viêm.

Người nhiễm virus quai bị không được điều trị đúng cách cũng có thể bị viêm tinh hoàn.

Tắc nghẽn ống dẫn tinh hoặc người có tiền sử chấn thương hay tai nạn liên quan đến tinh hoàn cũng có nguy cơ cao hơn bị viêm tinh hoàn.

Như vậy, có thể hiểu căn bệnh viêm tinh hoàn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người bệnh?

Viêm tinh hoàn là căn bệnh không thể tự khỏi nếu không có sự can thiệp y tế vì vẫn còn mang vi khuẩn, virus trong cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh viêm tinh hoàn có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Vô sinh là biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh viêm tinh hoàn ở nam giới. Bởi nếu không phát hiện sớm sẽ khiến tinh hoàn teo nhỏ, các tế bào sinh tinh bị tổn thương dẫn đến mất hoàn toàn chức năng. Tiếp đó là hiện tượng teo tinh hoàn, khiến cho quá trình sản xuất nội tiết tố gặp nhiều khó khăn và chất lượng tinh trùng suy giảm. Ngoài ra, tình trạng viêm nhiễm ở tinh hoàn mức độ nặng có thể làm xuất hiện các ổ mủ gây áp xe tinh hoàn, một khi ổ áp xe quá to sẽ gây nên hiện tượng chèn ép các bộ phận lân cận thậm chí gây hoại tử và vỡ tinh hoàn, đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Chính vì vậy, người bệnh viêm tinh hoàn không nên chủ quan. Khi có dấu hiệu bệnh, cần đi khám và điều trị với bác sĩ chuyên khoa. Bởi vì nếu để kéo dài, bệnh sẽ càng thêm nặng, tinh hoàn sẽ có nhiều triệu chứng khó chịu như phù nề, đau buốt, tấy đỏ dễ gây nhiều biến chứng ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, nhất là tâm lý và sức khỏe sinh sản.

Bệnh viêm tinh hoàn có thể chữa khỏi được không, thưa bác sĩ?

Bệnh viêm tinh hoàn có thể chữa được nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Viêm tinh hoàn do virus quai bị gây ra có thể không cần điều trị, các triệu chứng của bệnh sẽ thuyên giảm sau 7 ngày.

Hiện tại, có 2 phương pháp điều trị viêm tinh hoàn là điều trị nội khoa cho các trường hợp nhẹ và can thiệp ngoại khoa cho các tình trạng nghiêm trọng hơn.

Điều trị nội khoa được dùng cho các trường hợp viêm tinh hoàn cấp tính, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc do bác sĩ kê đơn. Bên cạnh thuốc kháng sinh, người bệnh có thể phải dùng thêm thuốc kháng viêm, giảm đau. Trong trường hợp xác định bệnh do vi khuẩn lây qua đường tình dục thì bạn tình của người bệnh cũng cần được điều trị. Nếu viêm tinh hoàn do virus, nhiễm trùng, bác sĩ sẽ điều trị nhiễm trùng song song với điều trị viêm tinh hoàn.

Điều trị ngoại khoa là phương pháp điều trị các biến chứng của viêm tinh hoàn như: teo tinh hoàn, áp xe, tràn dịch màng tinh,… Tùy vào biến chứng, bác sĩ sẽ tiến hành các thủ thuật ngoại khoa phù hợp. Ví dụ, khi viêm tinh hoàn gây biến chứng áp xe, bác sĩ sẽ chích hoặc rạch ổ áp xe để dẫn lưu dịch và điều trị nhiễm trùng. Đối với tràn dịch màng tinh, bác sĩ có thể tiến hành thủ thuật chọc hút dịch màng tinh.

Đa phần các thủ điều trị ngoại khoa đối với viêm tinh hoàn đều là tiểu phẫu. Sau phẫu thuật, người bệnh có thể về nhà.

Như vậy là quá trình chăm sóc tại nhà sau điều trị cũng khá quan trọng. Bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên nào với các bệnh nhân?

Bệnh nhân cần dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý ngưng dùng thuốc khi không có chỉ dẫn của bác sĩ.

Lưu ý, luôn giữ vệ sinh sạch sẽ vùng sinh dục. Không quan hệ tình dục, thủ dâm hay bất kỳ hoạt động tình dục nào cho đến khi bệnh được chữa khỏi hoàn toàn.

Tuân thủ lịch tái khám để bác sĩ kiểm tra xem người bệnh đã khỏi bệnh hoàn toàn hay chưa.

Trân trọng cảm ơn bác sĩ về những thông tin có ích này.