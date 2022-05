Quỹ đất còn ít, biệt thự mặt biển An Bàng – Hội An được giới đầu tư săn đón

Sau 2 năm đại dịch, kể từ ngày 15/3/2022, Việt Nam đã chính thức quyết định mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Ngày 26/3, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” đã được tổ chức. Sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế xuyên suốt cả năm này là thông điệp Việt Nam đã sẵn sàng chào đón du khách thập phương hậu đại dịch Covid-19. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để Quảng Nam kích cầu du lịch, lấy lại đà tăng trưởng.

Địa danh du lịch phải đến trong đời

Quảng Nam là địa điểm du lịch được ưa chuộng đối với cả khách du lịch trong nước và quốc tế. Thành phố di sản Hội An nhiều năm đứng đầu bảng xếp hạng bình chọn điểm đến tốt nhất châu Á và thế giới do các tạp chí du lịch uy tín thế giới bình chọn. Du khách thập phương đến Hội An để chiêm ngưỡng di sản kiến trúc những dãy phố cổ bên sông thơ mộng, phơi mình trên những bãi biển đẹp nhất hành tinh và đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc.

Chỉ trong dịp lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30.4 và 1.5 ước đạt khoảng 200 nghìn lượt. Công suất sử dụng phòng dịp này đạt khoảng 70 - 75%, trong đó nhóm khách sạn 3 - 5 sao đạt 90 - 95%. Riêng ngày 30.4 và 1.5, công suất sử dụng phòng của nhóm khách sạn 3 - 5 sao đạt 100%.

Từ nhiều năm nay, Hội An đã là đích ngắm của các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế. Hàng loạt dự án khách sạn, resort san sát nhau nối tiếp ra đời từ trong phố cổ ra đến các khu vực lân cận. Đặc biệt, ở các bãi biển như Cửa Đại, An Bàng, dòng biệt thự nghỉ dưỡng mặt biển nhận được sự quan tâm cực lớn. Sở hữu một căn biệt thự biển có kiến trúc, nội thất, công năng thượng hạng vừa là một sự thể hiện đẳng cấp, vừa được các chuyên gia đánh giá đảm bảo khả năng sinh lời rất cao, nhất là giờ đây khi đại dịch đang được thế giới đẩy lùi và nền kinh tế dần trở lại quỹ đạo bình thường.

Ca sĩ Tuấn Hưng vừa khiến người hâm mộ xôn xao khi quyết định tậu biệt thự triệu đô tại chính bãi biển An Bàng làm quà tặng vợ nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Được biết, vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng khá thành công trong đầu tư bất động sản nhờ sự nhạy bén quyết đoán.

Vị trí vàng giữa trung tâm di sản

Với sự phục hồi thần tốc của du lịch, An Bàng hưởng mọi lợi ích nhờ nằm giữa trục chính của các di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn, Huế, gần sân bay Đà Nẵng và còn sở hữu bãi biển thuộc top đẹp nhất hành tinh. Trong khi nhu cầu với biệt thự nghỉ dưỡng biển ngày một tăng cao, mà quỹ đất dự án mặt biển ở Hội An – Quảng Nam ngày một thu hẹp, các biệt thự như của gia đình Tuấn Hưng càng được săn đón.

Như hình ảnh được nam ca sĩ chia sẻ, có thể nhận ra căn biệt thự này nằm trong quần thể dự án du lịch cao cấp có tên gọi Grand Mercure Hoi An do Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD phát triển với định vị phân khúc dành riêng cho giới thượng lưu. “Đặc quyền tiện ích 5 sao” dành riêng cho các chủ nhân tinh hoa tại dự án bao gồm: Skybar đẳng cấp ngắm trọn bãi biển An Bàng lung linh về đêm; bể bơi "Silk River" dài hơn 300m uốn quanh dự án tựa như dải ngân hà; phòng hội nghị rộng 3000 m2 cho những sự kiện cấp cao; nhà hàng sang trọng, đẳng cấp; Vườn thượng uyển trên cao; dãy shophouse với những thương hiệu nổi tiếng…

Theo đơn vị phát triển dự án VINAHUD, từng chi tiết trong các căn hộ và biệt thự tại Grand Mercure Hoi An được tạo ra bằng tư duy sáng tạo và khác biệt. Dự án có quy mô 7ha, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải kết hợp với nét Á Đông truyền thống của vùng đất di sản Hội An, bao gồm khối khách sạn 5 sao và biệt thự mặt biển, được vận hành và quản lý bởi tập đoàn Accor danh tiếng thế giới.

Khối khách sạn được sử dụng thủ pháp thiết kế kiến trúc parametric, giúp 100% căn hộ có view biển và tạo nên sự sang trọng, độc nhất, lần đầu tiên xuất hiện trong hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng 5 sao tại Việt Nam.

Khu biệt thự có thiết kế phóng khoáng, riêng tư, biệt lập với bể bơi riêng. Tầm nhìn hướng biển mang lại một không gian nghỉ dưỡng hòa mình với thiên nhiên, hưởng trọn từng khoảnh khắc đón bình minh trên biển. Để đề cao tính riêng tư, giữa các dãy biệt thự đều được bố trí những khu vườn với các cây, hoa đặc trưng, mang lại cảm giác tươi mới và năng lượng tích cực mỗi ngày cho các chủ nhân.

Đơn vị phát triển dự án cũng cho biết, biệt thự biển tại Grand Mercure Hoi An đang được dành cho nhiều chính sách bán hàng ưu đãi. Chỉ cần thanh toán 15%, khách hàng đã có thể nhận biệt thự và khai thác kinh doanh; tận hưởng ngày 15 đêm nghỉ miễn phí và 45 đêm nghỉ ưu đãi cho những trải nghiệm tuyệt vời tại không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế bên bờ biển An Bàng. Dự án được hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất 0%, đặc biệt có 35% giá trị biệt thự sẽ được chủ đầu tư khấu trừ sau từ việc khai thác vận hành.