TPO - Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cho biết họ có trách nhiệm gửi lời xin lỗi thành thật nhất tới khán giả sau vụ clip chồng đầu lái xe máy lan truyền trên mạng. Nghệ sĩ xiếc đồng thời chia sẻ luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt vai trò người nghệ sĩ.

Ngày 27/10, sau một tuần xuất hiện clip chồng đầu điều khiển xe máy ngoài đường, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xin lỗi khán giả.

"Dù cơ quan điều tra kết luận đây không phải vụ việc mang tính chất hình sự, chúng tôi vẫn vô cùng áy náy vì làm khán giả bận lòng. Chúng tôi tự thấy mình không thể im lặng mà phải có trách nhiệm gửi lời xin lỗi thành thật nhất tới khán giả", Quốc Cơ cho biết.

Hai nghệ sĩ xiếc đồng thời gửi lời cảm ơn đến những khán giả, bạn bè luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ. "Dù bất cứ việc gì xảy ra, trong hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt vai trò người nghệ sĩ để có thể tiếp tục cống hiến và yêu thương. Lần nữa xin chân thành xin lỗi và cảm ơn khán giả", nghệ sĩ chia sẻ.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lên tiếng xin lỗi khán giả sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin sẽ mời hai nghệ sĩ lên làm việc vụ sử dụng hình ảnh chồng đầu đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm trong clip quảng cáo.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu lái xe máy chưa được phát hành nhưng lan truyền trên mạng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xác định tài khoản đã đăng tải lên mạng Internet để xem xét xử lý hành vi đăng tải clip có nội dung vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến ý thức, việc tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông.

Trước đó, Công an Thành phố Thủ Đức, TPHCM điều tra, nhận định vụ việc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là quay clip quảng cáo. Hai nghệ sĩ ghi hình ở khu vực có rào chắn, bảo vệ và không để người có phận sự vào.

Ngoài ra, dưới clip quảng cáo ghi rõ khuyến cáo "Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào".

Công an Thành phố Thủ Đức xác định cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở pháp lý áp dụng xử lý vi phạm khoản 4 điều 8 Luật Quảng cáo về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.