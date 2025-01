Quảng Trị đề xuất hỗ trợ vốn xây mới 42 km thông tuyến quốc lộ huyết mạch

TPO - Để thông tuyến Quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn nâng cấp và xây dựng mới các đoạn trên huyết mạch quan trọng này.

Ngày 1/1, ông Hà Sỹ Đồng - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, Dự án nâng cấp, đầu tư Quốc lộ 15D là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, giúp tạo động lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt là thúc đẩy nhập khẩu than từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Quốc lộ 15D có chiều dài 92 km kết nối cảng biển Mỹ Thủy (xã Hải An, huyện Hải Lăng) với Cửa khẩu Quốc tế La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông).

Quốc lộ 15D có 5 đoạn, gồm cảng biển Mỹ Thủy đến Quốc lộ 1A dài 13,8 km đã được xây dựng 2 làn xe, nhưng đang xuống cấp. Do đó tỉnh Quảng Trị kiến nghị Trung ương hỗ trợ 950 tỷ đồng để nâng cấp.

Quốc lộ 1A đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 8 km chưa được xây dựng. Tỉnh Quảng Trị kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho triển khai đầu tư theo hình thức đầu tư công, có hỗ trợ vốn từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 với số vốn khoảng 990 tỷ đồng.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài 34 km chưa được xây dựng, tỉnh Quảng Trị đang nghiên cứu xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP) với số vốn trên 5.660 tỷ đồng, trong đó kiến nghị hỗ trợ nguồn vốn Nhà nước tham gia dự án 2.550 tỷ đồng.

Đoạn đi trùng với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây 24 km và đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay 12,2 km đã được đầu tư xây dựng nhưng cần sửa chữa, nâng cấp.

“Như vậy, Quốc lộ 15D còn 42 km cần được đầu tư xây dựng mới để thông tuyến. Địa phương đang ưu tiên đầu tư hoàn thành dự án này để tạo động lực cho phát triển kinh tế, nhất là thúc đẩy nhập khẩu than từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay”, ông Hà Sỹ Đồng nói.

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, lượng than nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay hiện rất lớn, có thời điểm lên tới 12.000 tấn/ngày với khoảng 500 lượt xe tải trọng lớn qua lại cửa khẩu này. Trong 50 năm tới, tiềm năng nhập khẩu than giữa hai nước Việt Nam - Lào qua cửa khẩu quốc tế này có thể đạt 500 triệu tấn. Trước đó, năm 2024, Cửa khẩu Quốc tế La Lay thông quan 2,2 triệu tấn hàng hóa; trong đó, phần lớn là mặt hàng than, thu thuế 470 tỷ đồng.

Quốc lộ 15D là tuyến đường bộ nối từ cảng biển Mỹ Thủy đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay, kết nối các tuyến trục dọc của quốc gia như Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối với Quốc lộ 15B của nước bạn Lào và hệ thống đường bộ của Thái Lan, Myanmar tạo thành tuyến trục trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.

“Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021, Quốc lộ 15D có quy mô cấp III, IV, 2 làn xe. Thông qua tuyến Quốc lộ 15D tạo điều kiện giao lưu cũng như hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị nói riêng và các nước trong khu vực nói chung”, ông Hà Sỹ Đồng cho biết.

Đẩy nhanh việc xử lý các dự án chậm tiến độ

Ngày 1/1, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho hay, tỉnh kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, yêu cầu các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để cấp chủ trương đầu tư theo đúng cam kết từ nay đến hết tháng 2/2025.

Năm 2024, Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị đã xử lý 8 dự án chậm tiến độ, trong đó, chấm dứt hoạt động 2 dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện 6 dự án và tiếp tục đôn đốc, giám sát thực hiện theo tiến độ đã được chấp thuận điều chỉnh.

Theo ông Phạm Ngọc Minh-Trưởng BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, hiện có 3 dự án chậm tiến độ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, BQL đang tiếp tục giám sát, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án. BQL tiếp tục rà soát, xem xét xử lý 9 dự án chậm tiến độ và các vấn đề liên quan đến dự án Kho Xăng dầu Việt Lào.

Đối với các dự án chậm tiến độ do nhà đầu tư thiếu quyết tâm thực hiện, không thực hiện đúng cam kết, BQL sẽ tham mưu UBND tỉnh chấm dứt dự án theo quy định.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chỉ đạo BQL Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục cần bổ sung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các nhà đầu tư, đến hết tháng 2/2025 phải hoàn thành các thủ tục liên quan, chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ để cấp chủ trương đầu tư theo đúng tiến độ và cam kết thực hiện.