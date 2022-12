Quảng Ninh: Thị xã Quảng Yên khẳng định tốc độ tăng trưởng, hoàn thành sớm kế hoạch thu ngân sách

Năm 2022, KT-XH của Thị xã Quảng Yên có sự phục hồi mạnh mẽ, với nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng cao so với năm 2021. Sự thành công này đã khẳng định sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã; tạo nền tảng và động lực để Quảng Yên tiếp tục bứt phá trong những năm tiếp theo.

Khẳng định tốc độ tăng trưởng mạnh

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dù đứng trước những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, song Thị xã Quảng Yên đã chủ động, linh hoạt lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm ưu tiên thực hiện.

Đặc biệt là việc xây dựng và triển khai sớm, hiệu quả các kế hoạch, chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đã tạo ra động lực để vực dậy, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm của địa phương nhờ đó đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Quảng Yên đã có kỳ thu ngân sách đạt mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay và đã cán đích thu ngân sách năm 2022 từ cuối tháng 9 với số thu 1.168 tỷ đồng, tăng 44% dự toán tỉnh giao, tăng 31,4% dự toán thị xã giao, tăng 18% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp, thương mại có sự tăng trưởng đáng kể với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước tăng 18,7% so với kế hoạch và tăng 52,5% so với năm 2021, vượt mục tiêu đề ra. Tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên thị trường tăng 33,6%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 66,7% so với năm 2021.

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch đã có sự hồi phục ấn tượng và rõ nét sau 2 năm gần như “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngay từ khi kiểm soát được các ca dịch, thị xã tích cực triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch bằng những giải pháp cụ thể, những chương trình kích cầu du lịch hiệu quả. Trong năm đã có khoảng 600.000 lượt du khách đến Quảng Yên, tổng doanh thu ước đạt 390 tỷ đồng, tăng 205% so với năm 2021.

GPMB là vấn đề khó, nhưng xác định đây là nhiệm vụ then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thị xã đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, bất cập, đảm bảo tiến độ các dự án triển khai đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn. Năm 2022, thị xã đã và đang thực hiện GPMB đối với 52 dự án, tổng diện tích đất thu hồi trên 2.700ha, số dân bị ảnh hưởng gần 8.000 hộ. Đến nay, thị xã đã chi trả tiền bồi thường cho 1.836 hộ dân và 1 tổ chức với kinh phí trên 794 tỷ đồng, bàn giao 452,4ha đất cho chủ đầu tư.

Cùng với phát triển kinh tế, các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân được chú trọng, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, việc kiểm soát tốt dịch bệnh và đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đã góp phần giúp Quảng Yên nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới, đời sống nhân dân đi vào ổn định. Tính đến ngày 10/11, toàn thị xã đã tiêm được gần 137.000 liều vắc-xin mũi 1, 131.000 liều mũi 2, 114.500 liều mũi 3, 60.000 liều mũi 4.

Các chương trình mục tiêu y tế, dân số, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai hiệu quả. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt kết quả tốt. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định, chất lượng mũi nhọn trên địa bàn có bước đột phá. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được làm tốt.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND Thị xã Quảng Yên, cho biết: Quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 vẫn còn những khó khăn, tồn tại chưa được khắc phục kịp thời. Song sau một thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, thị xã đã có sự hồi phục mạnh mẽ, kịp thời.

Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2022 có nhiều điểm sáng. Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng những cơ hội và thuận lợi từ chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ và tỉnh, Thị xã Quảng Yên quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành kế hoạch năm 2023, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hoàn thành sớm kế hoạch thu ngân sách với số thu cao

Năm 2022 là năm Thị xã Quảng Yên đạt số thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, Quảng Yên là một trong số ít địa phương của tỉnh hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm sớm nhất từ cuối tháng 9.

Theo thống kê, thu ngân sách nhà nước của Thị xã Quảng Yên ước đạt hơn 1.168 tỷ đồng, tăng 44% so với dự toán tỉnh giao, tăng 31,4% so với dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao, tăng 18% so với năm 2021.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất cả năm ước đạt 577,668 tỷ đồng, tăng 15,5% so với dự toán tỉnh giao, bằng 89% dự toán thị xã giao, bằng 91,6% so với năm 2021; thu thuế, phí ước đạt trên 590 tỷ đồng, tăng 89% so với dự toán tỉnh giao, tăng 89,6% so với dự toán thị xã giao, tăng 64,4% so với năm 2021; thu huy động đóng góp cả năm ước đạt 300 triệu đồng.

Với số thu ngân sách nói trên, Thị xã Quảng Yên đạt số thu ở mức cao nhất từ trước đến nay và đã cán đích thu ngân sách năm 2022 từ cuối tháng 9.

Một số chỉ tiêu thu vượt cao so với dự toán giao thu là thuế ngoài quốc doanh tăng 72,5%, thu từ doanh nghiệp nước ngoài tăng 5 lần, thuế thu nhập cá nhân tăng 66,3%, thu tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê tăng 8,6 lần, thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 5,9 lần... Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu thu chưa đạt dự toán như lệ phí trước bạ đạt 93,8%, thu phí lệ phí 90,2%; tuy nhiên, về tổng thể số thu thuế, phí vẫn đạt cao và vượt so với dự toán giao.

Số thu tiền đất năm 2022 chủ yếu là thu từ tiền giao đất dự án trên địa bàn thị xã (dự án Khu dân cư phía Tây nhà máy bia Đông Mai), thu qua công tác quản lý nhà nước (cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi, hợp thức...), thu tổ chức đấu giá tiền sử dụng đất năm 2021, thu từ giao đất tái định cư.

Tuy vậy, so với dự toán giao đầu năm (số chưa điều chỉnh giảm thu) số thu tiền sử dụng đất còn chưa đạt là do thị xã đang thực hiện chỉ đạo của tỉnh về tạm dừng đấu giá đất nền (do đó toàn bộ kế hoạch triển khai đấu giá tiền sử dụng đất năm 2022 thị xã đều không thực hiện được) và thu từ giao đất tái định cư bị thấp, do ảnh hưởng bởi công tác GPMB dẫn đến tiến độ thu chậm và không đạt dự toán… Từ những đánh giá trên, ngoài các chỉ tiêu thu chưa đạt dự toán, các chỉ tiêu thuế còn lại thu cao và vẫn đạt tốc độ ổn định.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, để đạt được kết quả thu đó, ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng phương án tăng thu ngân sách và kịch bản thu ngân sách chi tiết từng tháng, quý, tích cực rà soát, đôn đốc các khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tuyên truyền kịp thời các chính sách thuế mới để người nộp thuế nắm bắt, thực hiện; tổ chức đối thoại, tháo gỡ vướng mắc liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế; khai thác tốt các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, thu đúng, thu đủ, nhất là tăng cường thu nộp thuế xây dựng cơ bản tư nhân, thu thuế đối với hộ kinh doanh, thu nợ thuế, chậm nộp thuế…

Trong quý I, tình hình thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều ngành kinh doanh tạm dừng, chưa trở lại hoạt động bình thường, nhưng từ quý II, cùng với các biện pháp của tỉnh và của thị xã vừa chống dịch hiệu quả, vừa mở cửa nền kinh tế, phục hồi nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nhà hàng, du lịch, dịch vụ, vận tải, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh đi vào ổn định sản xuất, đã góp phần tăng cường nguồn thu trên địa bàn.

Nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, chủ động của UBND thị xã, các biện pháp tích cực của ngành thuế và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong đôn đốc thu, nên tốc độ thu ngân sách của TX Quảng Yên đã đạt cao so với kế hoạch đề ra.