Quảng Ngãi vượt kế hoạch thu ngân sách

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì tăng trưởng ổn định và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách.

Năm 2024, tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 29.500 tỷ đồng, vượt 15,5% dự toán TƯ giao và Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh giao.

Vượt dự toán trung ương giao

Năm 2024 tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt hơn 29.500 tỷ đồng, bằng 96,2% so với năm 2023, vượt 15,5% so với dự toán TƯ và dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt hơn 17.700 tỷ đồng, bằng 95,2% dự toán do HĐND tỉnh giao.

Trong đó, thu nội địa cả năm ước đạt 17.640 tỷ đồng, bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 84,4% so với thực hiện năm 2023. Thu từ hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 10.200 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán, bằng 80,1% so với thực hiện năm 2023.

Thu hoạt động xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 11.788 tỷ đồng; bằng 151,5% dự toán giao; bằng 122,4% so với năm 2023. Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu từ Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất với số thu dự kiến khoảng 7.669 tỷ đồng và từ hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn khoảng 2.922 tỷ đồng.

Ngoài ra, thu được 810 tỷ đồng từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ công nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh hơn 3.740 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân hơn 615 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Quảng Ngãi xác định sẽ gặp nhiều thách thức để duy trì mạch tăng trưởng, thu ngân sách. Nhất là những tháng đầu năm, việc biến động đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh và tinh thần làm việc của một số cán bộ, công chức còn cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm. Từ đây ảnh hưởng lớn đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ của TƯ, sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân… Đây là “chìa khóa” để đà tăng trưởng Quảng Ngãi không khựng lại và thu ngân sách khả quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để đạt được kết quả trên là sự chung sức đồng lòng của bộ máy. Sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trong nhiều vấn đề phát sinh. “Nhờ thế mà tỉnh đã vượt khó, đạt nhiều kết quả tốt trong nhiều lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đà tăng trưởng của tỉnh tiếp tục tăng tốc” ông Hiền nói.

Gặp khó trong nguồn thu sử dụng đất

Mặc dù năm 2024 thu nội địa đạt dự toán HĐND tỉnh giao, nhiều khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán giao. Tuy nhiên, Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khoản thu đạt thấp so với dự toán cấp trên giao, nhất là thu tiền sử dụng đất chỉ đạt hơn 405 tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán, bằng 39,2% so với thực hiện năm 2023 (cấp tỉnh thu 164 tỷ đồng, cấp huyện thu 241 tỷ đồng).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2024, dù đã rất nỗ lực nhưng thị trường bất động sản trầm lắng, các dự án đấu giá đất không có nhà đầu tư tham gia.

Ngoài ra, các dự án bất động sản đã đấu giá, hoàn thành thủ tục pháp lý nhưng nhà đầu tư chậm triển khai bởi bối cảnh trầm lắng của thị trường bất động sản cả nước. Vì thế đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thu tiền sử dụng đất mà tỉnh đặt ra cho năm 2024. Nếu thị trường bất động sản năm 2024 tốt, tổng nguồn thu ngân sách của tỉnh còn vượt xa kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, việc TƯ giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho Quảng Ngãi quá cao so với khả năng thực tế, ảnh hưởng đến công tác điều hành đầu tư công của tỉnh này.