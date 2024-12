Quảng Ngãi cần làm mới nguồn lực tăng trưởng kinh tế

Với vị trí đặc thù là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, Quảng Ngãi xác định cần tập trung làm mới các động lực tăng trưởng cũ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới…

Top những địa phương có số thu cao nhất nước

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2024, dù gặp nhiều tình huống bất ngờ, khó khăn, nhưng mức tăng trưởng của tỉnh vẫn cao hơn mục tiêu đặt ra, 25/25 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt, cho thấy địa phương còn nhiều dư địa khai thác. Những thành quả của năm 2024 đã kéo dài thêm thành tích tăng trưởng ấn tượng giai đoạn 2021 – 2024 của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, giai đoạn 2021 - 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 117.893 tỷ đồng, bằng 108,4% kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 (kế hoạch giao 108.798 tỷ đồng). Trung bình mỗi ngày, Quảng Ngãi thu ngân sách gần 81 tỷ đồng, lọt top đầu những địa phương có số thu cao nhất nước.

Dựa trên kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, căn cứ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư, thời cơ, thuận lợi và hạn chế cũng như thách thức, Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng và lựa chọn kịch bản tăng trưởng năm 2025 để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi ước tính giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng khoảng 3,5%; sản lượng dầu dự kiến khoảng 7 triệu tấn (bằng năm 2022), sản lượng thép dự kiến khoảng 6,8 triệu tấn (trong đó, dự kiến Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất 2 vận hành chạy thử dây chuyền 1 vào đầu năm 2025 với sản lượng khoảng 1,33 triệu tấn, bằng 50 - 60% sản lượng dự kiến - khoảng 2,336 triệu tấn).

Với kịch bản này, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 dự kiến đạt 7,5 - 8,5%. GRDP bình quân đầu người khoảng 4.710 USD; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 71 - 72%, trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 46 - 47%.

Năng suất lao động xã hội tăng 7,5 - 8,5%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 38.000 - 39.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%. Đồng thời, thực hiện đạt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao về thu ngân sách nhà nước, phấn đấu vượt chỉ tiêu 5%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,21%; trong đó, miền núi giảm 11,07%, đồng bằng giảm 0,35%.

Cố gắng vượt bậc

Tại kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 cho Quảng Ngãi rất nặng nề. Tỉnh phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, đó là phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đã đặt ra.

Đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Trung ương giao dự toán thu cho tỉnh lên đến 31.950 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với các năm trước và tăng 25,7% so với dự toán giao năm 2024 (25.420 tỷ đồng), vượt 8,3% so với kết quả thực hiện năm 2024, trong khi giá dầu đang giảm so với dự toán giá dầu Trung ương giao (80 USD/thùng). Đây là mục tiêu phấn đấu, nhưng cũng là áp lực cho địa phương để hoàn thành chỉ tiêu.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra các kịch bản, phương án tăng trưởng ổn định, tiếp tục nỗ lực, đặt quyết tâm cao nhất, quyết liệt trong hành động; phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường; đổi mới mạnh mẽ tư duy có tính chiến lược, tầm nhìn đột phá trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra.