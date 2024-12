Quang Hùng gồng gánh nhóm nhạc 4 anh trai

TPO - "Làn ưu tiên" - MV đầu tay của nhóm Mopius - nhận sự kỳ vọng lớn từ khán giả. Dù vậy, chất lượng của ca khúc chỉ ở mức trung bình.

Jsol, Quang Hùng, Dương Domic và Hurrykng hợp lực thành lập nhóm nhạc Mopius. Với sức hút của 4 nghệ sĩ, từ dư âm game show Anh trai say hi, cái tên Mopius ngay lập tức thu hút chú ý. Sản phẩm Làn ưu tiên cũng nhanh chóng hiện diện ở danh sách âm nhạc thịnh hành, thu hút lượng tương tác khổng lồ.

Sự xuất hiện của Mopius gây tranh luận, khi nhóm nhạc thực thụ của Anh trai say hi, từ những "anh trai" có thứ hạng cao nhất (trừ Quang Hùng) không được ra mắt, thay bằng đội hình Jsol, Quang Hùng, Dương Domic và Hurrykng. Trong một năm, thị trường nhạc Việt có 2 nhóm nhạc ra đời từ game show.

Nhóm LUNAS của show Chị đẹp bị chê vì có đa số thành viên không chuyên về âm nhạc. Ngược lại Mopius trên lý thuyết có sự toàn diện về ngoại hình và phẩm chất âm nhạc giữa các thành viên có thể bổ trợ nhau, do đó được kỳ vọng tỏa sáng.

Ca khúc "mì ăn liền"

Với ca khúc Làn ưu tiên, Mopius đánh vào yếu tố catchy (bắt tai) và dễ cảm thụ với khán giả trẻ. Màu nhạc của ca khúc này mang tinh thần của một loạt bản hit ra đời từ Anh trai say hi, như Ngáo ngơ. Còn nhìn ở góc độ nhóm nhạc, Mopius làm liên tưởng đến màu sắc của nhóm nhạc đình đám một thời One Direction.

Ca khúc được chia bố cục đều cho 4 thành viên. Với chất nhạc Pop, pha trộn đôi chút Punk Pop, Làn ưu tiên đáp ứng được tiêu chí bắt tai số đông khán giả ngay từ lần nghe đầu tiên. Phần ca từ sản phẩm cũng được triển khai gãy gọn, đánh thẳng vào câu chuyện là một chàng trai đang muốn đánh đổi tất cả vì cô gái.

Còn đặt vấn đề Làn ưu tiên có phải sản phẩm bùng nổ và đột phá hay không?Câu trả lời là không.

Sự thành lập của nhóm Mopius diễn ra nhanh chóng sau Anh trai say hi. Ca khúc Làn ưu tiên có lẽ cũng được hoàn thiện trong thời gian gấp gáp để 4 thành viên tận dụng giai đoạn đang phủ sóng mạnh. Lần lượt Jsol, Quang Hùng, Dương Domic và Hurrykng thực hiện đoạn hát của mình và mọi thứ cứ thế trôi tụt.

Khác biệt ở một sản phẩm của nhóm nhạc - đó là sự hòa quyện, bè phối - không được Mopius thể hiện ở Làn ưu tiên. Tổng thể ca khúc như sự chắp vá 4 phân đoạn của 4 nghệ sĩ, tương tự một tiết mục "chia đất" ở game show. Còn với tính chất một sản phẩm âm nhạc độc lập, chỉn chu gắn mác nhóm nhạc, khán giả đòi hỏi nhiều hơn để mang tinh thần chung của Mopius.

Quang Hùng được nhận định là điểm sáng hiếm hoi trong sản phẩm. Nam ca sĩ cất giọng ở quãng đẹp nhất, trên type beat (màu sắc âm nhạc) sở trường, do đó biết cách tạo dấu ấn riêng. Ngược lại, Jsol không hợp cho sản phẩm này. Hurrykng phải hát nhiều hơn là rap.

Mopius cần thêm nhiều thời gian để 4 thành viên cùng hòa quyện dưới tinh thần của một nhóm nhạc. Với lần này, bất chấp yếu tố âm nhạc có phần cũ kỹ và hời hợt, Mopius vẫn được bao bọc vì sự nổi tiếng của các thành viên.

Tương lai nào cho Mopius?

Mopius đã thật sự đánh dấu tên tuổi của nhóm nhạc nam tiếp theo trên thị trường nhạc Việt. Trước đây, những nhóm nhạc được thành lập, với ý tưởng ban đầu là các thành viên gặp mặt, hoạt động cùng nhau từ giai đoạn "thai nghén", hoặc được tập hợp bởi một công ty quản lý.

Sự xuất hiện của Mopius cũng như LUNAS khiến loại hình nhóm nhạc bất ngờ gây sốt trở lại. Trước đây, sự ra đời của một nhóm nhạc được cho là quá trình đặc biệt khó khăn và cần nhiều thời gian. Hiện tại, nhìn vào trường hợp của Mopius, LUNAS, sự thành lập của một nhóm nhạc không còn là điều gì đó nặng nề và khó xảy ra.

Bốn thành viên của Mopius đều có quản lý riêng, hoạt động dưới sự hỗ trợ của ê-kíp riêng. Khi tham gia Anh trai say hi, họ ký vào những hợp đồng để hợp tác khai thác thương mại cùng một đơn vị. Chính đơn vị này là cầu nối ở giữa để tập hợp 4 nghệ sĩ thành Mopius và bắt đầu vạch chiến lược để "góp gạo thổi cơm chung", cùng tạo ra giá trị về hình ảnh, thương mại mới, song song sự nghiệp solo của tất cả.

Có một loạt câu hỏi đặt ra về chuyện Mopius sẽ hoạt động thế nào? Phải chăng 4 nghệ sĩ sẽ gác lại sự nghiệp solo để tập trung xây dựng nhóm nhạc.

Với tình hình của Mopius hiện tại, khó có chuyện 4 nghệ sĩ hợp thành một mối để định hình con đường của một nhóm nhạc nghiêm túc. Thay vào đó, tương tự LUNAS, Mopius được tạo ra để là thương hiệu chung của tất cả. Các nghệ sĩ vẫn tập trung vào lịch trình cá nhân, khi có dịp lý tưởng theo kế hoạch sẽ hợp lại thành Mopius để đánh vào các mục tiêu lớn hơn.

Với MV Làn ưu tiên và hiệu ứng ban đầu của Mopius, các thành viên đã đạt được thành công đầu tiên, là cùng nhau cộng hưởng tên tuổi để kéo sức hút cho nhau. Ít nhất, hiệu ứng Mopius tạo ra đã thổi những làn gió mới vào thị trường, về tương lai của mô hình nhóm nhạc.

Nhiều năm qua, những nhóm nhạc Việt, kể cả nam và nữ, đều đặn xuất hiện nhưng đa số có cái kết chung không thể tiến xa. Sự linh hoạt trong cách thành lập và hoạt động của Mopius có thể mở ra con đường mới để nhiều nhóm nhạc khác xuất hiện và tìm cách sinh tồn.