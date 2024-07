Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng phát động toàn quân thi đua ‘Viết tiếp chiến công’

TPO - Đợt thi đua cao điểm được tổ chức từ nay đến 31/12/2024. Căn cứ nội dung, chỉ tiêu thi đua do Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng phát động, các cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn quân phát động, ký kết giao ước thi đua và tổ chức đợt thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Thay mặt Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vừa phát động đợt thi đua cao điểm “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Theo Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, 6 tháng cuối năm 2024 có nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Để lập thành tích cao nhất chào mừng sự kiện quan trọng này, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân đợt thi đua cao điểm, với chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đợt thi đua có các nội dung: Thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thi đua triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Nổi bật là toàn quân thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng; truyền thống vẻ vang và những chiến công oanh liệt trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy T.Ư về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đội theo tinh thần “7 dám” và thực hiện tốt “5 quyết tâm”, “5 chủ động” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng. Giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán - binh, đoàn kết quân - dân.

Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cống hiến nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức, về đích sớm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp với các lực lượng tham gia giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp; bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội…

Cùng đó, Quân đội triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân theo đúng đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của Bộ Quốc phòng, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị. Đặc biệt, tổ chức lễ kỷ niệm tương xứng với tầm vóc của sự kiện, làm lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, sức mạnh của Quân đội ta.

Nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.