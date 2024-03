Quản lý vận hành chuyên nghiệp và tận tâm giúp gia tăng giá trị dự án của C-Holdings

Sự hài lòng của cư dân đã trở thành bảo chứng “vàng” cho chất lượng, tâm huyết và cam kết của chủ đầu tư C-Holdings trong việc triển khai và phát triển các dự án. Minh chứng rõ nét nhất là thành công của C-Skyview đã trở thành niềm tự hào của mỗi cư dân và sắp tới đây là The Maison đang chuẩn bị cất nóc vào Tháng 4.2024.

“Nơi muốn đến, chốn muốn về thực thụ của cư dân”

Vào những ngày cuối tuần, không khí tại khu sinh hoạt cộng đồng ở dự án khu căn hộ cao cấp C-Skyview, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương của chủ đầu tư C-Holsings trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với các lớp học năng khiếu từ vẽ tranh, lớp đàn piano hay sự sôi nổi trò chuyện cùng giáo viên nước ngoài với các em nhỏ tại lớp học Tiếng Anh. Bên ngoài khuôn viên nội khu, trong làn nước trong xanh tươi mát của hồ bơi rộng thoáng, con em cư dân sinh sống tại dự án vừa được vui đùa thỏa thích, vừa được các huấn luận viên hướng dẫn những động tác tập bơi một cách tận tình và chuyên nghiệp…Ít ai biết rằng, những hoạt động cộng đồng này đều được diễn ra xuyên suốt và hoàn toàn miễn phí trở thành nét văn hóa riêng có cũng như là điểm khác biệt tạo nên dấu ấn của các dự án do C-Holdings thực hiện.

C-Holidngs xác định việc đồng hành cùng khách hàng sẽ được thực hiện lâu dài, xuyên suốt trên nhiều phương diện bởi C-Holdings cho rằng, giá trị của một sản phẩm bất động sản phải được hoạch định từ giai đoạn trước khi dự án hình thành và đi vào hoạt động. Và đặc biệt, chất lượng của khâu quản lý vận hành dự án là yếu tố "then chốt" trong việc gia tăng trải nghiệm sống của cư dân. Điều này quyết định đến mức độ hài lòng của cư dân, thôi thúc họ gắn bó lâu dài với nơi mình sống, từ đó hình thành nên cộng đồng dân cư bền vững cũng như nâng tầm giá trị sống. Hay nói một cách khác, một dự án được quản lý, vận hành tốt với các hoạt động liên tục và chặt chẽ thì không những duy trì được giá trị ban đầu mà còn giúp giá trị đó tăng lên theo thời gian.

Do đó, ngay từ khi khởi công các dự án, C-Holdings đã chọn lựa hợp tác với các đối tác uy tín để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hoàn thiện cũng như điều kiện sống tốt nhất cho các cư dân. "Hợp tác với Tập đoàn Taisei, Nhật Bản là bước tiến quan trọng đối với C-Holdings trong việc quản lý, vận hành bất động sản nói chung và dự án C-Skyview hay The Maison nói riêng. Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong quản lý các cao ốc văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại, nhà máy, sân bay, bệnh viện, trường học…tại nhiều quốc gia trên thế giới, Tập đoàn Taisei sẽ giúp chúng tôi vận hành quản lý các khu căn hộ cao cấp một cách bài bản, chuyên nghiệp với hệ thống tiện ích, dịch vụ và an ninh tốt nhất.” – đại diện C-Holdings nhấn mạnh.

Cơ hội trở thành cư dân của cộng đồng “C” thịnh vượng và văn minh

Từ thành công của dự án đầu tay C-Skyview với sự tận tâm trong công tác “chăm sóc cư dân C” chuyên nghiệp, chỉn chu. Các khách hàng cũng đang dành kỳ vọng rất lớn với dự án The Maison – dự án thứ 2 của C-Holdings đang xây dựng vượt tiến độ và chuẩn bị cất nóc vào tháng 4.2024.

The Maison tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một và nằm sát bên dòng sông Sài Gòn. Dự án cũng đang đón sóng tăng trưởng mạnh nhờ hàng loạt cú hích hạ tầng giao thông, dịch vụ đô thị đã và đang được triển khai.

Tại The Maison, chất lượng dự án không chỉ gắn với không gian nội thất bên trong căn hộ mà còn mang đến những thời khắc thư giãn đáng nhớ. Mỗi ngày của cư dân The Maison đều mang một trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt với chuỗi 39+ tiện ích đa dạng và hiện đại, sẵn sàng cho cuộc sống hoàn mỹ từ hệ thống phòng tập gym, sauna, spa 5 sao được vận hành chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia tư vấn và phục vụ chuyên sâu. Khu vui chơi trẻ em, khu ngắm cảnh, đọc sách, khu BBQ ngoài trời, vườn tiểu cảnh, đường chạy bộ …Cư dân sẽ được thỏa sức mua sắm và vui chơi tại khu thương mại và các khu shophouse, siêu thị mini ngay trong nội khu. Và đặc biệt hơn chỉ riêng có tại The Maison đó là trạm sạc xe điện và spa ô tô đẳng cấp giúp bạn chăm sóc từ A đến Z cho “xế yêu” ngay dưới thềm nhà.

Mở ra cơ hội sở hữu những căn hộ cuối cùng tại The Maison và tận hưởng những “đặc quyền riêng có” tại dự án của C-Holdings. Duy nhất trong thời điểm này, chỉ cần thanh toán 200 triệu (10%) là đã sở hữu ngay căn hộ 70m2 (2PN - 2WC). Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn phí quản lý 5 năm hoặc đặc quyền cam kết cho thuê lên đến 6 tháng và dành tặng full nội thất cao cấp “xịn sò”.

Dự án được Kinh doanh Tiếp thị bởi DKRS

Tham quan nhà mẫu The Maison tại: số 79, đường D4, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hotline: 1900 2663

Website DKRS: www.dkrs.com.vn/du-an/the-maison