Quân đội Việt - Lào tăng hợp tác, đẩy lùi thách thức

TPO - Sáng 2/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có cuộc hội đàm với Trung tướng Khamliang Outhakaysone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, môi trường chính trị, an ninh thế giới, khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, nhất là khi các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Đó là vấn đề về dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh, an toàn hàng hải, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn... đang đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Về hợp tác quốc phòng song phương, thời gian qua, Quân đội hai nước vừa đảm nhiệm vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, vừa phối hợp triển khai các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng theo kế hoạch hợp tác hàng năm và đạt được những kết quả quan trọng.

Hợp tác quốc phòng tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, nổi bật là việc hai bên đã duy trì tiếp xúc, gặp gỡ cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Đồng thời, hai bên triển khai toàn diện kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phối hợp tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước.

Hai bên cũng chú trọng hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực...

Kết thúc hội đàm, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào Khamliang Outhakaysone tới chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, thời gian qua, hai bên đã phối hợp triển khai tốt các nội dung hợp tác, nổi bật là: hợp tác, trao đổi thông tin giữa các quân chủng, binh chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; đào tạo, tập huấn...

Quân đội hai bên luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ và trong công cuộc xây dựng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo quốc phòng, an ninh của mỗi nước.